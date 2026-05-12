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Hoy, el termómetro en Madrid alcanzará los 15 grados

Pronóstico del Tiempo para este martes 12 de mayo de 2026

España experimenta un descenso térmico polar con lluvias, un frío inusual para mayo y posibles nevadas en las zonas montañosas. Consulta el mapa por regiones.

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¡Buenos días, amigos del tiempo! Este 12 de mayo de 2026, un aire polar marítimo se apodera de la Península y Baleares, trayendo consigo un frío que parece sacado de una película.

De acuerdo con AEMET y medios como El Confidencial, las temperaturas han caído hasta 15 grados en comparación con la semana pasada.

En el interior, algunos lugares como el alto Duero o los Pirineos están por debajo de cero. ¿Tienes lista la bufanda?

Esta ola de frío se mantendrá hasta el jueves 14. Se prevén chubascos, tormentas con granizo y hasta escarcha.

No es una broma: ¡mayo con nieve a cotas bajas! No obstante, no todo es tan negativo; en el sur las condiciones son más favorables.

Situación general en España

  • Norte y Pirineos: Cielos nublados con precipitaciones débiles a moderadas. En Vitoria-Gasteiz, las máximas rondarán entre los 12 y 16°C, con vientos del oeste que traerán rachas. Se esperan chubascos frecuentes, con cota de nieve a partir de los 2100 m.
  • Centro, como Madrid****: Fresco, con máximas alrededor de los 15°C. Nuboso y lluvioso.
  • Sur, Sevilla****: Mejor situado, alcanzará los 23°C como máxima, aunque al principio podría haber algo de lluvia (probabilidad entre el 24% y el 100% por horas).
  • Baleares, Palma****: Máxima de 22°C y mínima de 14°C, acompañada de brisas suaves.
  • Canarias, La Palma***: La máxima será de 21°C, con vientos del nordeste y lluvias débiles* en la parte norte.
  • Este y Levante: Intervalos nubosos, posibles chubascos por la tarde.

Sin querer ser demasiado serio, esta situación polar, provocada por Groenlandia, trae consigo vientos moderados del oeste. La humedad es alta (entre el 50% y el 80%) y la sensación térmica se siente más baja en las alturas.

Por horas en Madrid (datos verificados)

HoraTemp.EstadoVientoProb. lluvia
06:008°CNubosoSO 10 km/h30%
12:0013°CLluvia moderadaSO 18 km/h60%
18:0015°CCubiertoO 20 km/h40%
22:0010°CNubesNO 15 km/h20%

Tabla de pronóstico para los próximos cuatro días

Datos promedios para la Península (fuentes: AEMET, Tutiempo, Euskalmet). Habrá variaciones según la región.

DíaMax/Min mediaPrecipitacionesVientoNotas
12 mayo (hoy)15/8°CChubascos frecuentesOeste moderadoFrío polar, nieve en Pirineos
13 mayo16/9°CDébiles, remitiendoOeste flojoNuboso, mejoría por la tarde
14 mayo18/7°COcasionalesSO rachasPosible granizo en el interior
15 mayo20/10°CEscasasVariableFin del bajón térmico; suben las temperaturas

Consejos prácticos

  • Abrígate bien: ese aire polar se siente.
  • Evita las montañas si hay tormentas.
  • En el sur y Canarias se espera un clima más suave, pero cuidado con el viento.

Mantente al tanto de las actualizaciones en AEMET. ¡Mañana habrá menos drama! ¿Cómo está tu zona? Cuéntame.

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Autor

Fernando Veloz

Economista, comunicador, experto en televisión y creador de formatos y contenidos.

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