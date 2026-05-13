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Hoy, el termómetro en Madrid alcanzará los 19 grados

Pronóstico del Tiempo para el 13 de mayo de 2026

Madrid y gran parte de España se preparan para un miércoles con cielos parcialmente nublados, temperaturas agradables y escasa probabilidad de lluvias. Los vientos soplarán suavemente desde el oeste.

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Cerdos, lechones. PD
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¡Buenos días! Este miércoles 13 de mayo de 2026, el clima en España se presenta bastante bien, sin preocupaciones por tormentas ni calores extremos.

Tras los chubascos débiles que vivimos ayer en Madrid, hoy el sol brilla un poco más, aunque acompañado de nubes juguetonas.

Según los datos actualizados de AEMET, eltiempo.es y Clarín, Madrid alcanzará una máxima de 19°C y una mínima de 10°C, con una cobertura parcialmente nublada y solo un 43% de probabilidad de lluvia. No hay nada que te empape la chaqueta.

En el centro del país, especialmente en Madrid, la jornada avanza con nubes que no resultan molestas.

El viento sopla del oeste a 7 km/h, con rachas suaves.

Si decides dar un paseo por el Retiro, no olvides llevar una chaqueta ligera: por la mañana se esperan 15°C, al mediodía llegarán a 19°C, mientras que por la tarde bajarán a 17°C y la noche será fresca con unos 10°C. ¿El ambiente? Las nubes parecen indecisas, como yo cuando tengo que elegir qué café tomar.

Tiempo por regiones clave

Al observar el mapa meteorológico, se aprecian contrastes interesantes:

  • Madrid: Parcialmente nublado, temperaturas entre 15-19°C. Probabilidad de lluvia baja (43%). Viento del oeste a 7 km/h.
  • Barcelona: Calor moderado, alcanzando hasta 22°C durante el día y bajando a 14°C en la noche. Nubosidad al 24%, con un 14% de probabilidad de lluvia. Ráfagas que pueden llegar hasta los 33 km/h. Índice UV alto (9), ¡no olvides la crema solar!
  • Valencia: Comparativamente cálido, con máximas de 25°C y mínimas de 15°C. Ideal para disfrutar de la playa sin sufrir demasiado calor.
  • Pirineo Aragonés (AEMET): Poco nuboso por la mañana, nuboso por la tarde con posibilidad de chubascos. Temperaturas estables y viento del oeste que soplará entre 30-40 km/h en altura. Cota de nieve situada a los 2200 m.
  • Bilbao y País Vasco: Predominantemente nuboso, con lluvias ocasionales y alguna tormenta por la tarde. Viento del norte.
  • Sevilla: Despejado ayer alcanzó los 24°C, hoy se espera algo similar acompañados por vientos del oeste a 28 km/h.

La Costa del Sol anticipa vientos que podrían llegar hasta los 36 km/h, pero sin grandes sorpresas.

Horas clave en Madrid

  • 05:00-11:00: Parcialmente nublado, temperatura a 15°C.
  • 11:00-17:00: Máxima alcanzará los 19°C con nubes ligeras.
  • 17:00-23:00: Temperaturas alrededor de los 17°C, aún con nubosidad.
  • Noche: Despejado, mínima de 10°C.

Tabla de pronóstico para los próximos cuatro días

Aquí tienes un resumen del tiempo en Madrid, basado en datos contrastados entre eltiempo.es y AEMET. El termómetro sube, ¡el verano está a la vuelta!

DíaMáx (°C)Mín (°C)CieloLluvia (%)Viento
13 mayo (hoy)1910Parcialmente nublado43O a 7 km/h
14 mayo20?Poco nublado2O a 7 km/h
15 mayo167Parcialmente nublado25O a 11 km/h, rachas hasta 43
16 mayo1910Poco nublado2O a 4 km/h

La tendencia es clara: mejora general. De ese fresco primaveral pasaremos a días más soleados. En Huesca, se pronostican máximas de hasta 20°C para mañana. Si te diriges hacia el norte, ten cuidado con las posibles tormentas en el País Vasco. ¡Disfruta del tiempo, que hoy no muerde!

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Autor

Fernando Veloz

Economista, comunicador, experto en televisión y creador de formatos y contenidos.

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