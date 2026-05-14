Pronóstico del Tiempo en España: contrastes, chubascos y fresco este 14 de mayo de 2026

El pronóstico del Tiempo en España para el jueves 14 de mayo de 2026 se puede resumir en una palabra: contrastes. Mientras que en el norte los paraguas son imprescindibles, el centro y gran parte del sur logran esquivar las precipitaciones, aunque el ambiente se siente más bien fresco para estas fechas.

Según los últimos informes de AEMET y las previsiones recogidas por RTVE.es y otros servicios meteorológicos, una nueva entrada de aire frío desde el norte mantiene un cielo nuboso y las lluvias en el tercio norte de la Península, especialmente en la cornisa cantábrica y el nordeste de Cataluña. En otras regiones, la jornada se presenta relativamente tranquila, pero con temperaturas moderadas y sin atisbo alguno del calor veraniego que muchos esperan.

De fondo, una borrasca atlántica se va debilitando, pero deja paso a otro sistema que refresca el ambiente y sostiene la actividad de chubascos en el norte. Si estabas pensando en sacar los pantalones cortos de manera definitiva… quizás lo mejor sea esperar al fin de semana.

Temperaturas hoy: norte frío, centro suave, sur más templado

Los datos recientes nos ofrecen un mapa térmico bastante claro:

En el norte peninsular , las máximas rondan o incluso se quedan por debajo de los 15 ºC en zonas del cantábrico y del interior norte.

, las máximas rondan o incluso se quedan por debajo de los en zonas del cantábrico y del interior norte. En el centro, ciudades como Madrid presentan: Máxima: 20 ºC Mínima: 9 ºC

presentan: En el sureste peninsular , las temperaturas superan nuevamente los 25 ºC , ofreciendo un ambiente más cálido y acorde con lo que se espera en mayo.

, las temperaturas superan nuevamente los , ofreciendo un ambiente más cálido y acorde con lo que se espera en mayo. En el nordeste mediterráneo, Barcelona marca valores de: Máxima entre 21 y 23 ºC (según distintos servicios) Mínima alrededor de 13-14 ºC

marca valores de:

En resumen: chaqueta imprescindible en el norte, manga larga ligera en el centro y algo más de calorcito en el sur y sureste.

Lluvias y nubosidad: la acción está en el norte

Cornisa cantábrica y norte peninsular

La cornisa cantábrica (incluyendo Asturias, Cantabria, País Vasco y Navarra) es donde se concentra gran parte de la inestabilidad:

Cielos muy nubosos o cubiertos durante casi todo el día.

Precipitaciones que van desde débiles a moderadas, e incluso puntualmente abundantes.

Cota de nieve bajando hasta unos 1.400–1.600 metros en las montañas del norte.

en las montañas del norte. Temperaturas máximas contenidas, muchas veces por debajo de los 15 ºC.

En localidades interiores como Vitoria-Gasteiz, la situación es clara:

Máxima alrededor de 12 ºC , mínima cercana a 9 ºC .

, mínima cercana a . Lluvia débil a moderada con cielo cubierto.

Viento del oeste y noroeste con rachas fuertes en áreas expuestas.

Un día ideal para abrigarse y no olvidarse del paraguas; esos días típicos de “mayo engañoso”.

Cataluña y nordeste peninsular

En la zona noreste de Cataluña, especialmente en su área nororiental, se indica:

Riesgo de chubascos que pueden ser localmente intensos.

Posibles tormentas asociadas.

Avisos amarillos emitidos por AEMET debido a la intensidad esperada de la lluvia.

Más al sur, en la costa catalana, la jornada será variable: ratos con nubes alternando con claros, pero con posibilidad de precipitaciones dispersas hacia zonas interiores y montañosas.

Centro peninsular

En el centro, tomando como referencia a Madrid:

Cielos poco nubosos o con intervalos nubosos.

Sin precipitaciones significativas según los modelos consultados.

Ambiente algo fresco a primera hora (en torno a los 9 ºC), pero con una máxima esperada de 20 ºC, lo que hace que sea un día bastante llevadero.

Ideal para pasear sin achicharrarse; eso sí, no olvides llevar una prenda extra si vas a estar a la sombra.

Sur, Levante y archipiélagos

En las regiones del sur y sureste peninsular:

Se espera una tendencia hacia un cielo poco nuboso, aunque algunas áreas tendrán nubes altas.

Las temperaturas superan los 25 ºC en muchos puntos.

en muchos puntos. No hay lluvias destacables según los datos actuales.

En ambos archipiélagos las condiciones son algo distintas:

Baleares : posibilidad de algún chubasco aislado en la parte norte del archipiélago; sin embargo, habrá abundantes momentos soleados en otras áreas.

: posibilidad de algún chubasco aislado en la parte norte del archipiélago; sin embargo, habrá abundantes momentos soleados en otras áreas. Canarias: intervalos nubosos sobre las islas más elevadas con alguna precipitación ocasional en áreas montañosas; las temperaturas se mantendrán suaves.

Viento y sensación térmica

En el norte , soplará un viento del oeste-noroeste que ganará protagonismo, trayendo consigo rachas moderadas a fuertes especialmente en la franja cantábrica y algunas zonas montañosas.

, soplará un viento del oeste-noroeste que ganará protagonismo, trayendo consigo rachas moderadas a fuertes especialmente en la franja cantábrica y algunas zonas montañosas. En otras partes de la Península, soplará un viento más suave con componentes variables sin grandes sobresaltos.

La sensación térmica será más baja en el norte debido a esa mezcla entre lluvia, nubosidad densa y viento frío.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días (referencia: Madrid)

A continuación presentamos una tabla orientativa elaborada según lo descrito por AEMET junto con la evolución prevista a corto plazo. Este resumen general es específico para Madrid como referencia; no debe considerarse como un parte oficial horario.

Día Máx/Mín (ºC) Cielo dominante Lluvia Viento previsto Jue 14 20 / 9 Intervalos nubosos Baja probabilidad Flojo, variable Vie 15 18 / 8 Nuboso, más nubes al norte peninsular Aumenta inestabilidad por buena parte del país Noroeste flojo a moderado Sáb 16 21 / 9 Menos nubosidad centralmente; nubes persistentes en Cantábrico Lluvias concentradas al norte Viento flojo desde el norte Dom 17 22 / 10 Ambiente variable Nuevamente habrá precipitaciones al norte; más claro hacia el sur Flojo, predominio componente oeste

La tendencia general para España sugiere:

El viernes traerá más lluvias e inestabilidad en amplias zonas; además, un ambiente frío para esta época avanzada del año.

El sábado se concentrará la nubosidad, sobre todo sobre Cantábrico; sin embargo, se prevé un ligero ascenso térmico.

El domingo verá nuevamente chubascos afectando al norte mientras que el sur estará más despejado y algo más cálido.

Así que si tienes planes al aire libre hoy o mañana te conviene estar atento al radar meteorológico si te encuentras por el norte o nordeste. En cambio, quienes estén en el centro o sur pueden dejar sus paraguas guardados… aunque aún no es momento para deshacerse completamente de las chaquetas.