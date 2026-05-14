Pronóstico del Tiempo en España: contrastes, chubascos y fresco este 14 de mayo de 2026

El pronóstico del Tiempo en España para el jueves 14 de mayo de 2026 se puede resumir en una palabra: contrastes. Mientras que en el norte los paraguas son imprescindibles, el centro y gran parte del sur logran esquivar las precipitaciones, aunque el ambiente se siente más bien fresco para estas fechas.
Según los últimos informes de AEMET y las previsiones recogidas por RTVE.es y otros servicios meteorológicos, una nueva entrada de aire frío desde el norte mantiene un cielo nuboso y las lluvias en el tercio norte de la Península, especialmente en la cornisa cantábrica y el nordeste de Cataluña. En otras regiones, la jornada se presenta relativamente tranquila, pero con temperaturas moderadas y sin atisbo alguno del calor veraniego que muchos esperan.
De fondo, una borrasca atlántica se va debilitando, pero deja paso a otro sistema que refresca el ambiente y sostiene la actividad de chubascos en el norte. Si estabas pensando en sacar los pantalones cortos de manera definitiva… quizás lo mejor sea esperar al fin de semana.
Temperaturas hoy: norte frío, centro suave, sur más templado
Los datos recientes nos ofrecen un mapa térmico bastante claro:
- En el norte peninsular, las máximas rondan o incluso se quedan por debajo de los 15 ºC en zonas del cantábrico y del interior norte.
- En el centro, ciudades como Madrid presentan:
- Máxima: 20 ºC
- Mínima: 9 ºC
- En el sureste peninsular, las temperaturas superan nuevamente los 25 ºC, ofreciendo un ambiente más cálido y acorde con lo que se espera en mayo.
- En el nordeste mediterráneo, Barcelona marca valores de:
- Máxima entre 21 y 23 ºC (según distintos servicios)
- Mínima alrededor de 13-14 ºC
En resumen: chaqueta imprescindible en el norte, manga larga ligera en el centro y algo más de calorcito en el sur y sureste.
Lluvias y nubosidad: la acción está en el norte
Cornisa cantábrica y norte peninsular
La cornisa cantábrica (incluyendo Asturias, Cantabria, País Vasco y Navarra) es donde se concentra gran parte de la inestabilidad:
- Cielos muy nubosos o cubiertos durante casi todo el día.
- Precipitaciones que van desde débiles a moderadas, e incluso puntualmente abundantes.
- Cota de nieve bajando hasta unos 1.400–1.600 metros en las montañas del norte.
- Temperaturas máximas contenidas, muchas veces por debajo de los 15 ºC.
En localidades interiores como Vitoria-Gasteiz, la situación es clara:
- Máxima alrededor de 12 ºC, mínima cercana a 9 ºC.
- Lluvia débil a moderada con cielo cubierto.
- Viento del oeste y noroeste con rachas fuertes en áreas expuestas.
Un día ideal para abrigarse y no olvidarse del paraguas; esos días típicos de “mayo engañoso”.
Cataluña y nordeste peninsular
En la zona noreste de Cataluña, especialmente en su área nororiental, se indica:
- Riesgo de chubascos que pueden ser localmente intensos.
- Posibles tormentas asociadas.
- Avisos amarillos emitidos por AEMET debido a la intensidad esperada de la lluvia.
Más al sur, en la costa catalana, la jornada será variable: ratos con nubes alternando con claros, pero con posibilidad de precipitaciones dispersas hacia zonas interiores y montañosas.
Centro peninsular
En el centro, tomando como referencia a Madrid:
- Cielos poco nubosos o con intervalos nubosos.
- Sin precipitaciones significativas según los modelos consultados.
- Ambiente algo fresco a primera hora (en torno a los 9 ºC), pero con una máxima esperada de 20 ºC, lo que hace que sea un día bastante llevadero.
Ideal para pasear sin achicharrarse; eso sí, no olvides llevar una prenda extra si vas a estar a la sombra.
Sur, Levante y archipiélagos
En las regiones del sur y sureste peninsular:
- Se espera una tendencia hacia un cielo poco nuboso, aunque algunas áreas tendrán nubes altas.
- Las temperaturas superan los 25 ºC en muchos puntos.
- No hay lluvias destacables según los datos actuales.
En ambos archipiélagos las condiciones son algo distintas:
- Baleares: posibilidad de algún chubasco aislado en la parte norte del archipiélago; sin embargo, habrá abundantes momentos soleados en otras áreas.
- Canarias: intervalos nubosos sobre las islas más elevadas con alguna precipitación ocasional en áreas montañosas; las temperaturas se mantendrán suaves.
Viento y sensación térmica
- En el norte, soplará un viento del oeste-noroeste que ganará protagonismo, trayendo consigo rachas moderadas a fuertes especialmente en la franja cantábrica y algunas zonas montañosas.
- En otras partes de la Península, soplará un viento más suave con componentes variables sin grandes sobresaltos.
- La sensación térmica será más baja en el norte debido a esa mezcla entre lluvia, nubosidad densa y viento frío.
Tabla de pronóstico para los próximos 4 días (referencia: Madrid)
A continuación presentamos una tabla orientativa elaborada según lo descrito por AEMET junto con la evolución prevista a corto plazo. Este resumen general es específico para Madrid como referencia; no debe considerarse como un parte oficial horario.
|Día
|Máx/Mín (ºC)
|Cielo dominante
|Lluvia
|Viento previsto
|Jue 14
|20 / 9
|Intervalos nubosos
|Baja probabilidad
|Flojo, variable
|Vie 15
|18 / 8
|Nuboso, más nubes al norte peninsular
|Aumenta inestabilidad por buena parte del país
|Noroeste flojo a moderado
|Sáb 16
|21 / 9
|Menos nubosidad centralmente; nubes persistentes en Cantábrico
|Lluvias concentradas al norte
|Viento flojo desde el norte
|Dom 17
|22 / 10
|Ambiente variable
|Nuevamente habrá precipitaciones al norte; más claro hacia el sur
|Flojo, predominio componente oeste
La tendencia general para España sugiere:
- El viernes traerá más lluvias e inestabilidad en amplias zonas; además, un ambiente frío para esta época avanzada del año.
- El sábado se concentrará la nubosidad, sobre todo sobre Cantábrico; sin embargo, se prevé un ligero ascenso térmico.
- El domingo verá nuevamente chubascos afectando al norte mientras que el sur estará más despejado y algo más cálido.
Así que si tienes planes al aire libre hoy o mañana te conviene estar atento al radar meteorológico si te encuentras por el norte o nordeste. En cambio, quienes estén en el centro o sur pueden dejar sus paraguas guardados… aunque aún no es momento para deshacerse completamente de las chaquetas.