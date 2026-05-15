Pronóstico del Tiempo en España: nubes, chaparrones y bajada de termómetros este 15 de mayo de 2026

El pronóstico del tiempo en España para este viernes se presenta dinámico, aunque sin grandes extremos.

Según AEMET y diversas previsiones meteorológicas, la situación es clara: más lluvia y nubosidad en el norte y zonas del Mediterráneo, mientras que en el sur se disfrutará de un ambiente más soleado y suave.

En Madrid, la jornada arranca fresca, con una máxima que rondará los 17 °C y con una probabilidad de chubascos que no se puede ignorar.

En Valencia, el paraguas será un compañero casi indispensable. Al norte, el Cantábrico estará cubierto por lluvias durante gran parte del día, mientras que en el sur, especialmente en Sevilla y buena parte de Andalucía, brillará el sol con temperaturas más agradables.

Las palabras clave son claras: pronóstico del tiempo en España, lluvias, nubosidad, descenso de temperaturas y un fin de semana que también promete ser fresco en muchas regiones.

Norte: lluvia persistente y ambiente fresco

De acuerdo con el resumen de AEMET para hoy, el Cantábrico y parte de Galicia son las zonas más afectadas por las precipitaciones:

En ciudades como Bilbao o A Coruña : Cielo muy nuboso o cubierto. Lluvias frecuentes, algunas podrían ser persistentes a lo largo del día. Temperaturas moderadas, con máximas entre 15–17 °C. Sensación térmica más baja debido al viento y la humedad.

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En el interior norte (Castilla y León, Navarra, La Rioja):

Nubosidad abundante, principalmente en la mitad norte.

Posibilidad de lluvias débiles o moderadas, sobre todo en zonas montañosas.

Temperaturas a la baja respecto a días anteriores.

Para resumir: quienes residan cerca del Cantábrico vivirán un día típico del norte, con lloviznas, chubascos y poco optimismo meteorológico.

Centro: Madrid fresca y con chaparrones posibles

La previsión específica para Madrid, según datos recopilados por Infobae basándose en AEMET, muestra un panorama primaveral más bien fresco:

Temperatura: Máxima: 17 °C . Mínima: 5 °C .

Precipitación: Probabilidad de lluvias del 56 % a lo largo del día. Solo un 1 % de posibilidad de lluvia durante la noche.

Cielo: Aproximadamente un 50 % de nubosidad durante el día. Cielos mucho más despejados al caer la noche (cerca del 4 % de nubosidad).

Viento: Rachas que alcanzarán hasta 37 km/h durante el día. Hasta 35 km/h por la noche.

Índice UV: Puede llegar a un valor de 10 , así que aunque no sea un día caluroso, la radiación solar será alta.



En definitiva: se recomienda salir con una chaqueta ligera, paraguas plegable y si aparece el sol, no olvidar la crema solar. El clima característico de Madrid, mediterráneo continental, hoy muestra su faceta más fresca y cambiante.

Mediterráneo: foco en Valencia, donde la lluvia gana enteros

La situación en el este peninsular está marcada por las precipitaciones:

Valencia: paraguas casi obligatorio

Infobae y otros servicios meteorológicos están alineados:

En Valencia : Probabilidad de lluvia del 73 % . Temperatura máxima: 21 °C . Temperatura mínima: entre 11–12 °C (diversas fuentes coinciden en este rango). Alta nubosidad, alrededor del 64 % durante el día. Por la noche, la probabilidad de lluvia se reduce prácticamente a cero.

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Otros portales especializados apuntan a máximas cercanas a los 20–21 °C e indican tramos de lluvia ligera por la tarde. No será un diluvio torrencial; sin embargo, habrá suelos mojados, tráfico más lento y planes al aire libre que requerirán tener un plan B bajo techo.

Sur peninsular: Sevilla mira más al sol

En el sur las cosas son diferentes. Tanto las observaciones como los modelos consultados para Sevilla sugieren un panorama mucho más estable:

Cielo: Predominio del tiempo despejado o con algunas nubes dispersas.

Temperaturas: Valores agradables durante el día, superando los 20 °C.

Lluvia: Probabilidad de precipitación prácticamente inexistente hoy.

Viento: Brisa moderada procedente del suroeste según los datos horarios analizados.



Así que si hoy deseas ver al sol sin complicaciones excesivas, dirigirte al sur—con Sevilla como referencia—es una elección excelente.

Resumen rápido por zonas

Norte de España (Cantábrico y Galicia) Lluvias frecuentes. Cielos muy nubosos. Temperaturas frescas.

Interior norte y meseta Nubosidad variable con posibles chubascos. Ambiente fresco.

Madrid y centro peninsular Máxima alrededor de los 17 °C. Alta probabilidad de lluvias diurnas. Viento con rachas moderadas-fuertes.

Mediterráneo (especialmente Valencia) Alta probabilidad de lluvia (cerca del 70 %) en Valencia. Máxima entre los 20–21 °C. Nubes abundantes; noche más tranquila.

Andalucía occidental y valle del Guadalquivir (Sevilla) Tiempo soleado o con poca nubosidad. Sin lluvias previstas. Temperaturas agradables y ambiente templado.



Tabla de pronóstico de los próximos cuatro días (tendencia general)

Basada en las tendencias proporcionadas por AEMET y resúmenes recientes a nivel nacional. Valores aproximados para tres zonas clave: Madrid, Valencia y Sevilla.

Día Zona Estado del cielo (tendencia) Temp. máxima aprox. Temp. mínima aprox. Lluvia (tendencia) Hoy (viernes) Madrid Nuboso con posibles chubascos 17 °C 5 °C Moderada probabilidad Hoy (viernes) Valencia Nuboso con lluvia probable 20–21 °C 11–12 °C Alta probabilidad Hoy (viernes) Sevilla Despejado o poco nuboso >20 °C En torno a 14–16 °C Muy baja probabilidad Próximos tres días Madrid Intervalos nubosos; algún chubasco 17–20 °C 6–9 °C Baja a moderada Próximos tres días Valencia Nubosidad variable; alguna lluvia 20–23 °C 11–14 °C Baja a moderada Próximos tres días Sevilla Soleado; algo más cálido 24–28 °C 14–18 °C Muy baja

La recomendación final para este viernes es clara: revisa el pronóstico antes de salir porque la primavera sigue haciendo lo suyo—no renunciará fácilmente a sus sorpresas lluviosas ni a sus momentos soleados.