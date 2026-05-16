Pronóstico del Tiempo en España: sábado 16 de mayo de 2026

El tiempo en España se presenta hoy dividido en dos mitades bastante evidentes.

En el norte y noroeste, la jornada estará marcada por nubes, lluvias débiles y un ambiente más fresco.

En contraste, el centro, este y sur disfrutarán de cielos poco nubosos y temperaturas agradables, que incluso alcanzarán niveles cálidos durante las horas centrales del día, según indican la AEMET y otros portales como Eltiempo.es y Meteovigo.

En Madrid, se espera que el termómetro marque entre 23–24 ºC a primera hora de la tarde.

La mañana será fresca, mientras que la tarde ofrecerá un clima muy agradable, perfecto para dar un paseo… siempre que no olvides tu gorra.

Norte y noroeste: paraguas a mano

La predicción general de AEMET y los servicios regionales como MeteoGalicia y Euskalmet son coincidentes:

En el extremo noroeste de Galicia y algunas zonas del Cantábrico: Cielos nubosos o cubiertos durante gran parte del día. Posibilidad de lluvias débiles y chubascos dispersos, más probables en las áreas costeras y montañosas. Ambiente suave, con temperaturas máximas que rondarán: A Coruña : 17–19 ºC Vigo : 18–20 ºC Oviedo y Santander : entre 18–20 ºC

y algunas zonas del Cantábrico: En el interior norte, como en Bilbao o Vitoria-Gasteiz : Se prevén intervalos de nubes medias y altas, alternando con ratos de sol. No se descartan chubascos débiles en algunas zonas interiores. Temperaturas: Bilbao : alrededor de 23 ºC de máxima y unos 12 ºC de mínima (según Euskalmet ). Vitoria-Gasteiz : máximas algo más moderadas, en torno a los 20–21 ºC.

o :

El viento soplará del oeste y noroeste en la costa atlántica y cantábrica, con algunas rachas moderadas en áreas expuestas. No es nada extremo, pero suficiente para que el paraguas plegable salga volando si lo sostienes sin ganas.

Centro peninsular: primavera “manual” en Madrid y alrededores

En el centro, la historia cambia notablemente:

En Madrid y la Meseta sur: Cielos poco nubosos o con algunas nubes altas decorativas, sin lluvia a la vista. Temperaturas máximas rondando los 23–24 ºC , mínimas cercanas a los 11–13 ºC. Viento suave, con componente oeste o suroeste.

y la Meseta sur:

Así que hoy es un día para llevar manga larga por la mañana y cambiar a manga corta por la tarde; un clásico del mes de mayo.

Mediterráneo y Baleares: sol con matices

En el litoral mediterráneo, se espera una situación bastante estable:

Costa de Valencia , Castellón , Alicante y Murcia : Predominarán los cielos poco nubosos o incluso despejados. Las temperaturas máximas se situarán entre los 22–25 ºC. Por la tarde, brisas marítimas que suavizarán el ambiente.

, , y : En Baleares : Predominio de intervalos de nubes altas junto a ratos soleados. Temperaturas agradables, entre los 21–23 ºC, con mínimas sobre los 13–15 ºC. Viento ligero, con brisas costeras.

:

No habrá temporal marítimo a la vista; sin embargo, es mejor no confiarse si tienes pensado estrenarte en la temporada de baño: el agua sigue estando fresquita.

Sur peninsular: calor contenido en Andalucía

En el sur las cosas se animan un poco, pero todavía no estamos completamente en “modo verano”:

En Sevilla , según datos de Tutiempo.net : Cielo despejado durante gran parte del día. Máxima alrededor de 26–27 ºC , mínima entre los 13–14 ºC. Viento suave, predominando del suroeste, sin previsión de precipitaciones.

, según datos de : En el Valle del Guadalquivir y otras zonas de Andalucía occidental: El sol será protagonista casi absoluto, aunque habrá algunas nubes altas aisladas. Máximas oscilarán entre los 25–28 ºC; mínimas agradables.

Hacia la costa mediterránea andaluza ( Málaga , Almería ): El ambiente será muy similar, con una brisa marina que suaviza algo las temperaturas.

, ):

Canarias: nubes, lloviznas y mar movido

En las islas canarias, los datos proporcionados por portales como WebTenerife indican para Tenerife:

Por la mañana habrá nubes medias y altas.

Durante la tarde se esperan lloviznas débiles y persistentes en algunas zonas, especialmente en las medianías.

La noche presentará mayor nubosidad.

Las temperaturas permanecerán estables, alcanzando máximas alrededor de los 20–22 ºC y mínimas entre los 13–15 ºC.

y mínimas entre los 13–15 ºC. Viento del norte con fuerza de entre dos a tres; mar con fuerte marejada, temperatura del agua cerca de los 21 ºC.

No será un día ideal para capturar fotos postales completamente despejadas; sin embargo, sí es perfecto para pasear o hacer algo de turismo sin achicharrarse.

Tabla de pronóstico para los próximos cuatro días (visión general)

Aquí tienes un resumen orientativo sobre lo que se espera para toda España según las tendencias proporcionadas por la AEMET y otros servicios meteorológicos. Los valores reflejan un rango medio de temperaturas máximas junto al tiempo predominante por regiones:

Día Norte (Cantábrico y Galicia) Centro (Mesetas, Madrid) Mediterráneo y Baleares Sur (Andalucía) Canarias Hoy, sáb 16 Nuboso, lluvias débiles, entre 17–21 ºC Poco nuboso, entre 21–24 ºC (Madrid entre 23–24) Poco nuboso, entre 22–25 ºC Despejado, entre 25–28 ºC Nubes y lloviznas, entre 20–22 ºC Dom 17 Intervalos nubosos, chubascos aislados, entre18–22º C Más nubes altas previstas; entre20–23º C Sol acompañado por algunas nubes altas; entre22–25º C Ligeramente más calor; hasta26-29º C Nubosidad variable; posible alguna llovizna Lun 18 Posibles lluvias débiles, entre18–21º C Ambiente templado; entre20–24º C Tiempo estable; entre22–26º C Máximas cerca28-30º C Nubes intercaladas con claros; entre20-23º C Mar19 Mejora progresiva; más claros; entre19-22º C Poco nuboso,entre21-25º C Predominio solar;entre23-27º C Ligera subida hasta30º C puntualmente Nubosidad variable; escasas precipitaciones

Nota: esta tabla proporciona una visión general. Para decisiones específicas (viajes o actividades al aire libre), es recomendable consultar las previsiones detalladas por provincias en fuentes como la AEMET, así como otros portales como Eltiempo.es, o servicios autonómicos.

En resumen

Hoy se recomienda llevar paraguas en el norte y noroeste. En el centro y Mediterráneo disfrutaremos de una primavera muy cómoda. El sur presentará calor moderado sin excesos. Por último, en las islas canarias encontraremos un ambiente templado pero algo húmedo junto a un mar movido.

El panorama meteorológico hoy permite casi todo: desde chubasquero ante las posibilidades gallegas hasta gafas de sol bajo el brillante sol sevillano. Así que toca decidir qué ponerte… ¡y qué zona explorar!