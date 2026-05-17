Pronóstico del Tiempo en España: nubes, lluvia intermitente y claros este 17 de mayo de 2026

El pronóstico del tiempo en España para este domingo presenta un menú variado: lluvias más frecuentes en el norte y parte del este, chubascos débiles en varios lugares del centro, y un sur que, en líneas generales, se despierta con cielos más tranquilos.

De acuerdo con datos proporcionados por AEMET y previsiones de distintos portales como Eltiempo.es, Meteored y medios regionales, las temperaturas se mantienen agradables para esta época del año.

Sin grandes extremos a la vista, hoy lo que realmente importa es mirar al cielo.

Claves del día de un vistazo

Más lluvia en: Norte peninsular ( Bilbao , A Coruña , interior cantábrico) Litoral mediterráneo ( València , Barcelona ) y algo en Baleares Parte de Canarias , donde las nubes serán más densas

Lluvia débil o ocasional en: Centro peninsular ( Madrid , Zaragoza )

Tiempo más estable en: Sur peninsular ( Sevilla , Ceuta , gran parte de Andalucía )



Norte peninsular: paraguas casi obligatorio

En el norte, el pronóstico del tiempo revela un domingo muy atento a las nubes.

En Bilbao : Máx: 18 ºC | Mín: 8 ºC Cielo: muy nuboso con lluvia, especialmente por la mañana Viento: noroeste suave (alrededor de 5 km/h) Probabilidad de precipitación: 100 %

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La Agencia Vasca de Meteorología (Euskalmet) indica que habrá un ambiente nublado con lluvia débil y ocasional, que irá disminuyendo a lo largo de la tarde. Se espera viento del oeste y noroeste, con temperaturas estables.

En A Coruña : Máx: 17 ºC | Mín: 13 ºC Cielo: muy nuboso con lluvia escasa Viento: noroeste a 15 km/h Probabilidad de lluvia: 100 %

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Si decides moverte por la costa cantábrica, mejor planifica una tarde de cafés largos y paseos cortos.

Centro peninsular: nubes, alguna gota y temperaturas agradables

En el centro, el pronóstico del tiempo en España sugiere un domingo de transición, con nubes y lluvias débiles intermitentes.

En Madrid : Máx: 23 ºC | Mín: 10–11 ºC (rangos coincidentes con datos de AEMET e Infobae) Cielo general del día: intervalos nubosos con lluvia escasa, según datos nacionales Probabilidad de lluvia: hasta 75 % según los informes recogidos por la capital Viento suave, proveniente del suroeste según la previsión de AEMET

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No obstante, la previsión horaria detallada de servicios como Meteored para la capital muestra muchas horas con cielo despejado o nubes y claros, sin lluvia. Las máximas rondarán entre los 18–22 ºC a media tarde. Resultado práctico: un día agradable para pasear más que para chaparrones, aunque no se puede descartar alguna gota aislada.

En Zaragoza : Máx: 24 ºC | Mín: 9 ºC Cielo: intervalos nubosos con lluvia escasa Viento: suave y variable Probabilidad de lluvia: 70 %

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Así queda el centro: temperaturas confortables, protagonismo para las nubes y una lluvia que será más bien testimonial.

Sur peninsular: el refugio de los cielos tranquilos

El sur se libra en gran medida de la inestabilidad que afectará al resto del país.

En Ceuta : Máx: 24 ºC | Mín: 16 ºC Cielo: poco nuboso Viento: oeste a 20 km/h Probabilidad de lluvia: 5 %

: En Sevilla : Máx: 28 ºC | Mín: 14 ºC Cielo: nubes altas Viento: suroeste a 20 km/h Probabilidad de lluvia: 0 %

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Quienes busquen sol sin sobresaltos encontrarán su mejor opción en buena parte de Andalucía hoy. El ambiente será cálido pero todavía bastante agradable.

Mediterráneo y Baleares: chubascos breves, ambiente templado

El litoral mediterráneo aparece en el mapa del pronóstico del tiempo en España con numerosos intervalos nubosos y lluvia escasa en varios tramos.

En Barcelona : Máx: 21 ºC | Mín: 14 ºC Cielo: intervalos nubosos con lluvia escasa Viento: este a 15 km/h Probabilidad de lluvia: 80 %

: En València : Los diversos medios sitúan la jornada con: Máx: entre 22–24 ºC Mín: entre 12–15 ºC Cielo: intervalos nubosos con lluvia escasa Viento flojo desde el este Probabilidad de lluvia: en algunos informes, hasta un sorprendente 100 %

: En Palma ( Islas Baleares ): Máx: 23 ºC | Mín: 9 ºC Cielo: intervalos nubosos con lluvia escasa Viento suroeste a 15 km/h Probabilidad de lluvia: alrededor del 65 %

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En el Mediterráneo, las lluvias serán generalmente ligeras. Una molestia más que una preocupación. Perfecto para llevar un paraguas plegable mientras se siguen adelante los planes.

Canarias: nubes y lluvia en el norte

Según la predicción de la AEMET para Canarias, hoy el archipiélago presenta una distribución clásica; más nubes al norte y algo más despejado hacia el sur.

En Las Palmas de Gran Canaria:

– Máx:22 ºC | Mín:18 ºC

– Cielo:muy nuboso con lluvia

– Viento:norte a30 km/h

– Probabilidad precipitación:100%**

En otras zonas del archipiélago, se alternarán nubes con claros. Las temperaturas serán suaves y habrá viento moderado especialmente en costas expuestas.

Tabla de pronóstico general para los próximos cuatro días

Sin entrar demasiado en detalles específicos por municipio, aquí tienes un esquema orientativo para las principales regiones de España durante los próximos cuatro días. Está basado en tendencias publicadas por AEMET y mapas meteorológicos nacionales. Los rangos térmicos son aproximados y pueden variar localmente:

Zona / Día Hoy (dom.) +1 día (lun.) +2 días (mar.) +3 días (mié.) +4 días (jue.) Norte peninsular Lluvias frecuentes,15–18ºCmáx Chubascos aún probables; ligera subida Tª Nubesy lluvia débil dispersa Intervalosnubosos; menos llovía Nubesy claros; Tª algo más altas Centro (Madrid; interior) Nubes; lluvia escasa puntual;20–24ºCmáx Más claros; riesgochubascos aislados Ambiente templado;nubosidadvariable Predominiode cielospoco nubosos Estable;temperaturas suaves Sur (Andalucía; Ceuta) Estable;24–29ºCnubes altas Similar;quizás más nubosoen litoral oeste Predominiode sol; calor moderado Cielospoco nubosos Ligero ascenso máximas Mediterráneoy Baleares Chubascosse débiles;20–24ºCmáx Todavía lluviaescasaentramosdel litoral Nubesy claros;baja probabilidadde lluvia Tiempo másestable Estable;brisas suaves marítimas Canarias Nortecon nubesy lluvia;20–23ºCmáx Siguen nubesenel norte; menos llovía Intervalosnubosos;y lloviznasaisladas Mejora progresiva;más claros Tiempo suave;y alisiosmoderados

*(La tabla resume la tendencia general. Para valores precisos localidad por localidad conviene consultar las predicciones actualizadasde AEMETy los servicios regionales.)*

Consejos rápidos para hoy

Si te encuentrasenel norte oen València y Las Palmasde Gran Canaria :

Lleva chubasquero o paraguas. Laprobabilidadde lluvias es muy alta.

y : Lleva chubasquero o paraguas. Laprobabilidadde lluvias es muy alta. Si planeas moverte porel centro (incluida * Madrid )ydel nordeste:

No descartes lluvias escasas o algúnchubasco corto. Es un buen díapara ropa por capas.

)ydel nordeste: No descartes lluvias escasas o algúnchubasco corto. Es un buen díapara ropa por capas. Enel surygran partede Andalucía :

Jornada tranquila. Gafasdesol yeso sí decides quedartealmidiodía,cuidadoconel sol.

: Jornada tranquila. Gafasdesol yeso sí decides quedartealmidiodía,cuidadoconel sol. En todoel país:

Revisa porlamañana laprevisiónlocalde AEMET si tienes actividades al airelibre;puesla situación puede cambiarenvarias zonas.

Por lo tanto, el pronósticodel tiempoen España para este domingo combina lluvias,nubesyratos desol. No seráun día devientos tempestuosospero sí uno decieloscambiantes… idealpara charlas sobre “cómo estáel cielo” desde cualquier terraza.