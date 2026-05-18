Pronóstico del Tiempo en España: cambios de nubes y claros este lunes 18 de mayo de 2026

El pronóstico del Tiempo en España para este lunes 18 de mayo de 2026 presenta un panorama variado, como suele suceder al observar el mapa del país.

El norte se prepara para recibir lluvias y nubes persistentes, mientras que el centro y gran parte del sur disfrutarán de más horas de sol y un clima suave.

Este lunes se caracteriza por cielos poco nubosos en algunas áreas y otras con nubes y precipitaciones, sobre todo en el tercio norte.

Las temperaturas se mantienen dentro de los valores esperados para esta época: sin olas de calor, pero tampoco es momento de guardar la bufanda… salvo quizás en las primeras horas en el interior.

Madrid: sol y nubes con temperaturas agradables

Comenzamos por Madrid, donde el tiempo será bastante cómodo hoy.

Según la información proporcionada por Infobae para la capital:

Temperatura máxima: 24 °C

Temperatura mínima: 12 °C

Nubosidad diurna: ~52 %

Nubosidad nocturna: ~57 %

Probabilidad de precipitaciones: 2 % tanto día como noche (es decir, muy baja)

tanto día como noche (es decir, muy baja) Rachas de viento: hasta 33 km/h durante el día, 35 km/h por la noche

durante el día, por la noche Índice UV: 10 (ten cuidado con el sol durante las horas centrales)

Otros medios, como Clarín, indican una máxima de 23 °C y una mínima de 9 °C. En cualquier caso, las diferencias son mínimas: se prevé un día templado, ideal para llevar manga larga por la mañana y optar por “camisa ligera” al mediodía.

Qué esperar en Madrid hoy

Mañana fresca, con algo de nubosidad.

Mediodía y primeras horas de la tarde agradables, con intervalos de sol y nubes.

Viento moderado que hará que la sensación térmica sea un poco más baja.

Lluvias, en principio, serán anecdóticas.

Así que, en resumen: un día perfecto para disfrutar al aire libre, aunque no olvides llevar crema solar por ese alto índice UV.

Barcelona y litoral mediterráneo: ambiente más fresco y nublado

En Barcelona, el pronóstico según Clarín indica que el ambiente será más fresco:

Temperatura máxima: 18 °C

Temperatura mínima: 13 °C

Con estos datos, la jornada en la costa catalana se presenta así:

Ambiente más fresco que en el interior.

Sensación suave, algo más “otoñal” que casi veraniega.

Nubes frecuentes, aunque también habrá ratos soleados.

No se esperan lluvias generalizadas según los análisis nacionales consultados, aunque las nubes dominarán más que en el centro peninsular.

El resto del litoral mediterráneo sigue una línea similar, con temperaturas moderadas y presencia variable de nubosidad, siendo esta más abundante cuanto más al norte nos situemos.

Norte peninsular: refugio habitual de nubes y lluvia

Los análisis generales sobre este lunes publicados por El Periódico de Ceuta, TeleCeuta y El Cronista coinciden en que el norte de España vuelve a ser la zona con mayores probabilidades de precipitaciones.

Áreas donde es probable que llueva

Galicia

Cordillera Cantábrica y litoral cantábrico

Regiones del norte de Castilla y León

Algunos puntos del Pirineo

Aunque los detalles pueden variar según las regiones, el patrón es claro:

Cielos mayormente cubiertos.

Lluvias intermitentes o débiles a lo largo del día.

Temperaturas ligeramente más bajas que en el centro o sur, con máximas moderadas.

Si resides hoy en estas áreas, llevar un paraguas pequeño contigo sigue siendo una buena idea.

Centro e interior peninsular: tiempo estable y primaveral

Además de Madrid, gran parte de la meseta y del interior peninsular muestra:

Cielos entre poco nubosos y parcialmente nubosos.

Chubascos escasos e incluso aislados según las previsiones regionales recogidas en los medios.

Temperaturas máximas rondando los 20–24 °C, algo más frescas en zonas elevadas.

Es un tiempo típico “de todo un poco”, característico a mediados de mayo; mañanas frescas seguidas de tardes agradables sin alcanzar los calores extremos.

Sur y ambos archipiélagos: ambiente suave y seco

Los informes nacionales revisados apuntan a que el sur de España mantiene una situación más tranquila:

Mayor presencia de cielos despejados o con nubosidad variable, sin grandes frentes lluviosos.

Temperaturas agradables; en algunas regiones del sur peninsular las máximas pueden superar ligeramente los 24 °C, pero sin llegar a extremos cercanos a los 30 °C según lo habitual citado por Aemet en medios como Infobae.

En lo relativo a los archipiélagos:

En el Mediterráneo, ciudades como Palma rondan máximas cercanas a 23 °C , según destaca El Confidencial , con mínimas suaves y sin grandes sobresaltos.

rondan máximas cercanas a , según destaca , con mínimas suaves y sin grandes sobresaltos. En Canarias, se repiten los escenarios habituales; nubosidad en el norte mientras que el sur disfruta del sol acorde al patrón general descrito por las previsiones nacionales. Las temperaturas son templadas.

Resumen rápido por zonas

Para facilitarte una visión rápida del estado del tiempo este lunes 18 de mayo de 2026:

Norte peninsular Más nubes y lluvias intermitentes. Temperaturas suaves pero frescas.

Centro (incluida Madrid) Nubes alternando con claros; riesgo muy bajo de precipitación. Máximas alrededor de 23–24 °C; mañanas frescas.

Litoral mediterráneo (incluida Barcelona) Mayor cantidad de nubosidad, ambiente contenido. Máximas cercanas a 18–20 °C hacia el noreste.

Sur peninsular Más sol acompañado por nubes altas o dispersas. Temperaturas agradables sin calor extremo.

Islas Baleares y Canarias Tiempo estable con nubosidad variable. Termómetros cómodos ideales para estar al aire libre.



Así que ahí lo tienes: un lunes variado pero tranquilo. Paraguas listos para el norte, gafas del sol para el centro y sur; eso sí, ten paciencia con las nubes que hoy también quieren hacerse notar.