Pronóstico del Tiempo en España para este martes 19 de mayo de 2026: nubes, claros y un norte más inquieto

El pronóstico del Tiempo para España de este martes presenta un mapa bastante diverso: en el norte, la nubosidad y algunas lluvias se hacen notar; en el centro, especialmente en Madrid, habrá ratos de sol que se entremezclan con nubes; mientras que el sur disfrutará de un tiempo más estable. En definitiva, una primavera que parece no acabar de decidirse, como quien titubea al salir sin paraguas.

Según los últimos datos proporcionados por AEMET y otras fuentes meteorológicas confiables, el día mantendrá temperaturas agradables en gran parte del país. Habrá un ambiente fresco en algunas zonas del norte y valores más cálidos en el interior y el sur. Así que si hoy te toca elegir entre chaqueta o camiseta, lo mejor es optar por ambas opciones, por si acaso.

Panorama general del día

El tiempo hoy en España se dividirá en tres grandes áreas:

Norte peninsular : más nubes y posibilidad de precipitaciones débiles o intermitentes.

: más nubes y posibilidad de precipitaciones débiles o intermitentes. Centro y meseta : intervalos nubosos, con tendencia a un ambiente templado.

: intervalos nubosos, con tendencia a un ambiente templado. Sur y costas mediterráneas: mayor estabilidad y menos probabilidades de lluvia.

En líneas generales, no se prevé un episodio meteorológico extremo, aunque sí una jornada variable con notables contrastes entre las diferentes regiones.

Madrid: templado, con nubes y pocos sobresaltos

En Madrid, las previsiones indican que la temperatura máxima alcanzará los 23 grados, mientras que la mínima será de 9 grados. La jornada se desarrollará entre nubes y claros, con una probabilidad muy baja de precipitación.

Lo más destacado en la capital

Mañana fresca, sobre todo al salir de casa.

Tarde agradable, perfecta para pasear sin preocupaciones climáticas.

Viento flojo a moderado, sin mayor relevancia.

Índice UV elevado durante las horas centrales: mejor no tentar al sol.

Dónde puede llover hoy

Las regiones donde hay más posibilidades de lluvia son:

Galicia La Cordillera Cantábrica El litoral cantábrico Algunas zonas del norte de Castilla y León Partes del Pirineo

En estas áreas dominarán las nubes, junto a chubascos débiles o lluvias intermitentes a lo largo del día. No parece que vayamos hacia un diluvio monumental, pero sí es recomendable llevar paraguas si no quieres dejar tu suerte al capricho del cielo.

Otras zonas de España

Nordeste y litoral mediterráneo

Mayor presencia de nubosidad comparado con el interior.

Ambiente algo más fresco.

Momentos soleados, aunque sin excesivo entusiasmo.

Sur peninsular

Predominio de condiciones más estables.

Temperaturas agradables.

Menor riesgo de precipitaciones.

Baleares y Canarias

Situación mayormente tranquila.

Nubosidad variable, con más estabilidad en las zonas que suelen gozar de buen sol.

Termómetros suaves, sin cambios significativos.

Tabla de pronóstico de los próximos 4 días

Día Tendencia general Temperatura estimada en Madrid Riesgo de lluvia Martes 19 Nubes y claros, ambiente templado 23 / 9 °C Muy bajo Miércoles 20 Más estabilidad en el centro, nubes en el norte 24 / 10 °C Bajo Jueves 21 Jornada variable, con chubascos más probables al norte 23 / 10 °C Medio en el norte Viernes 22 Mejora general y ambiente suave 24 / 11 °C Bajo

Qué te conviene hacer hoy

Llevar una chaqueta ligera por la mañana.

No olvides las gafas de sol si estás por el centro o el sur.

Ten a mano un paraguas si te mueves por el norte.

Protégete del sol durante las horas centrales.

Resumen rápido

Hoy el pronóstico del Tiempo en España nos deja un mapa primaveral muy familiar: inestabilidad acentuada en el norte, suavidad climática en el centro y tranquilidad predominante en el sur. En Madrid, se prevé un día templado sin sobresaltos, adornado por nubes que pintan el cielo mientras los termómetros suben hasta los 23 grados.