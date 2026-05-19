  • ESP
    España América
Ciencia Medio Ambiente

EL TERMÓMETRO ALCANZARÁ HOY EN MADRID LOS 23 GRADOS

Pronóstico del Tiempo en España para este martes 19 de mayo de 2026: nubes, claros y un norte más inquieto

España se enfrenta a una jornada primaveral cambiante, con más nubosidad y lluvias en el norte, ambiente templado en el centro y tiempo más sosegado en el sur

Pronóstico del Tiempo en España para este martes 19 de mayo de 2026: nubes, claros y un norte más inquieto
Archivado en: Medio Ambiente

El pronóstico del Tiempo para España de este martes presenta un mapa bastante diverso: en el norte, la nubosidad y algunas lluvias se hacen notar; en el centro, especialmente en Madrid, habrá ratos de sol que se entremezclan con nubes; mientras que el sur disfrutará de un tiempo más estable. En definitiva, una primavera que parece no acabar de decidirse, como quien titubea al salir sin paraguas.

Según los últimos datos proporcionados por AEMET y otras fuentes meteorológicas confiables, el día mantendrá temperaturas agradables en gran parte del país. Habrá un ambiente fresco en algunas zonas del norte y valores más cálidos en el interior y el sur. Así que si hoy te toca elegir entre chaqueta o camiseta, lo mejor es optar por ambas opciones, por si acaso.

Panorama general del día

El tiempo hoy en España se dividirá en tres grandes áreas:

  • Norte peninsular: más nubes y posibilidad de precipitaciones débiles o intermitentes.
  • Centro y meseta: intervalos nubosos, con tendencia a un ambiente templado.
  • Sur y costas mediterráneas: mayor estabilidad y menos probabilidades de lluvia.

En líneas generales, no se prevé un episodio meteorológico extremo, aunque sí una jornada variable con notables contrastes entre las diferentes regiones.

Madrid: templado, con nubes y pocos sobresaltos

En Madrid, las previsiones indican que la temperatura máxima alcanzará los 23 grados, mientras que la mínima será de 9 grados. La jornada se desarrollará entre nubes y claros, con una probabilidad muy baja de precipitación.

Lo más destacado en la capital

  • Mañana fresca, sobre todo al salir de casa.
  • Tarde agradable, perfecta para pasear sin preocupaciones climáticas.
  • Viento flojo a moderado, sin mayor relevancia.
  • Índice UV elevado durante las horas centrales: mejor no tentar al sol.

Dónde puede llover hoy

Las regiones donde hay más posibilidades de lluvia son:

  1. Galicia
  2. La Cordillera Cantábrica
  3. El litoral cantábrico
  4. Algunas zonas del norte de Castilla y León
  5. Partes del Pirineo

En estas áreas dominarán las nubes, junto a chubascos débiles o lluvias intermitentes a lo largo del día. No parece que vayamos hacia un diluvio monumental, pero sí es recomendable llevar paraguas si no quieres dejar tu suerte al capricho del cielo.

Otras zonas de España

Nordeste y litoral mediterráneo

  • Mayor presencia de nubosidad comparado con el interior.
  • Ambiente algo más fresco.
  • Momentos soleados, aunque sin excesivo entusiasmo.

Sur peninsular

  • Predominio de condiciones más estables.
  • Temperaturas agradables.
  • Menor riesgo de precipitaciones.

Baleares y Canarias

  • Situación mayormente tranquila.
  • Nubosidad variable, con más estabilidad en las zonas que suelen gozar de buen sol.
  • Termómetros suaves, sin cambios significativos.

Tabla de pronóstico de los próximos 4 días

DíaTendencia generalTemperatura estimada en MadridRiesgo de lluvia
Martes 19Nubes y claros, ambiente templado23 / 9 °CMuy bajo
Miércoles 20Más estabilidad en el centro, nubes en el norte24 / 10 °CBajo
Jueves 21Jornada variable, con chubascos más probables al norte23 / 10 °CMedio en el norte
Viernes 22Mejora general y ambiente suave24 / 11 °CBajo

Qué te conviene hacer hoy

  • Llevar una chaqueta ligera por la mañana.
  • No olvides las gafas de sol si estás por el centro o el sur.
  • Ten a mano un paraguas si te mueves por el norte.
  • Protégete del sol durante las horas centrales.

Resumen rápido

Hoy el pronóstico del Tiempo en España nos deja un mapa primaveral muy familiar: inestabilidad acentuada en el norte, suavidad climática en el centro y tranquilidad predominante en el sur. En Madrid, se prevé un día templado sin sobresaltos, adornado por nubes que pintan el cielo mientras los termómetros suben hasta los 23 grados.

LAS MEJORES OPORTUNIDADES

MANTÉN LA CONEXIÓN SIN NECESIDAD DE CABLES

Almacenamiento externo Dispositivos Wifi Impresoras Portátiles Tablets
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Fernando Veloz

Economista, comunicador, experto en televisión y creador de formatos y contenidos.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]