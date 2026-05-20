Pronóstico del Tiempo en España: calor en el interior y calma en la costa este de mayo de 2026

El pronóstico del tiempo en España para este miércoles 20 de mayo de 2026 se presenta sin grandes novedades: estabilidad predominante, cielos mayormente despejados y un aumento del calor en el interior peninsular.

De acuerdo con los últimos informes de AEMET, así como otros servicios como ElTiempo.es y AccuWeather, hoy el ambiente será seco, con precipitaciones casi inexistentes. Las temperaturas más altas se registrarán en el interior, mientras que las áreas costeras y las islas disfrutarán de valores más moderados, perfectos para una escapada temprana a la playa… siempre que no olvides la protección solar.

Lo más destacado del día

Interior peninsular: calor notable, máximas superando los 30 °C en localidades como Madrid , Zaragoza y especialmente Sevilla .

, y especialmente . Costas mediterráneas: tiempo muy tranquilo, con cielos despejados o poco nubosos y temperaturas agradables.

Norte peninsular: ambiente suave, algo de nubosidad, pero sin lluvias.

Islas Baleares : nubes altas y un ambiente seco, con una mínima posibilidad de lluvia.

: nubes altas y un ambiente seco, con una mínima posibilidad de lluvia. Islas Canarias: estabilidad general, algo más de nubosidad y viento moderado del norte, sin lluvias a la vista.

Zona a zona: así viene el miércoles

Noroeste y norte peninsular

En el noroeste, el pronóstico del tiempo en España prevé un día muy plácido:

Bilbao (España) Máx: 25 °C | Mín: 14 °C Cielo con nubes altas y algunas nubes dispersas. Viento del este a unos 15 km/h. Probabilidad de lluvia: 0 % (perfecto para dejar el paraguas guardado).

A Coruña (España) Máx: 22 °C | Mín: 13 °C Nubes bajas con amplios ratos de sol. Viento del norte a unos 15 km/h. Probabilidad de precipitación: 0 %.



En términos generales, el norte tendrá un ambiente suave, perfecto para salir a la calle sin preocuparse por sudar demasiado.

Centro peninsular: calor al mando

El centro se prepara para un día claramente cálido:

Madrid (España) AEMET prevé una máxima de 31 °C y una mínima de 15 °C (otras fuentes como Clarín sitúan la máxima en 30 °C y la mínima en 14 °C; nos quedamos con un rango entre 30–31 °C para la máxima y entre 14–15 °C para la mínima). Cielos poco nubosos, llenos de sol. Viento del sur débil, alrededor de 10 km/h. Sin lluvias a la vista.

Zaragoza (España) Máx: 32 °C | Mín: 16 °C Nubes altas, casi decorativas. Viento suave, prácticamente en calma. Probabilidad de lluvia: 0 %.



Una recomendación que nunca está demás: hidratarse bien, buscar sombra durante las horas centrales del día y no subestimar el sol de mayo que llega con fuerza.

Sur peninsular: el calor se dispara

El sur hoy toma rumbo hacia un ambiente veraniego:

Sevilla (España) Máx: 35 °C | Mín: 16 °C Cielos poco nubosos o despejados. Viento del este a unos 10 km/h. Probabilidad de lluvia: 0 %. Atención especial a la radiación UV que será muy alta; ¡no olvides la crema solar!

Ceuta (España) Máx: 24 °C | Mín: 16 °C Cielo completamente despejado. Viento suave del este (alrededor de los 10 km/h). Sin precipitaciones previstas.



Costa mediterránea

Un día muy agradable espera a quienes se encuentren en la costa mediterránea:

Barcelona (España) Máx: 24 °C | Mín: 16 °C Cielos bastante despejados, aunque puede haber alguna nubosidad pasajera. Viento del este cerca de los 15 km/h. Sin lluvia según los modelos principales.

València (España) La mayoría de fuentes (AEMET y portales locales) estiman una máxima alrededor de los 25 °C y una mínima cercana a los 17 °C , concordando también con los datos observados por Tiempo y Radar (en contraste con los valores citados por Clarín , que son inferiores). Jornada predominantemente soleada, aunque podría haber algo de nubosidad variable solo durante las primeras horas. Viento moderado del nordeste, con rachas que podrían alcanzar los 30–40 km/h en la costa. Sin importantes precipitaciones: quizás alguna gota aislada en el interior provincial.



Islas Baleares

En las Islas Baleares (España), se espera un clima tranquilo, algo más dinámico que en la Península pero sin sobresaltos significativos:

Palma (España) Máx: alrededor de 27 °C | Mín: 14 °C Predominio de nubes altas junto a ratos despejados. Viento del sudoeste próximo a los 20 km/h. Probabilidad de lluvia: apenas un 5 % según AEMET; algo marginal, pero si eres precavido, llevar un paraguas plegable nunca está demás.



Islas Canarias

En las Islas Canarias hoy reina la estabilidad, aunque hay algo más de nubosidad y viento:

Las Palmas de Gran Canaria (España) Máx: 23 °C | Mín: 18 °C Cielo predominantemente nuboso, pero sin que esto signifique presencia de chubascos. Viento del norte alrededor de los 25 km/h. Sin previsión de lluvias.



En términos generales, se anticipa un día ameno en el archipiélago; ideal para actividades al aire libre siempre que el viento no sea molesto.

Tabla de pronóstico para los próximos cuatro días (tendencia nacional)

Basándonos en datos proporcionados por AEMET junto a resúmenes procedentes de portales nacionales, aquí está la tendencia media aproximada para gran parte del territorio peninsular (interior y grandes ciudades):

Día Temperatura típica interior (máx/mín) Estado del cielo dominante Probabilidad general de lluvia Mié 20 mayo 30–32 °C / 14–16 °C Poco nuboso o despejado Muy baja (0–5 %) Jue 21 mayo 31–33 °C / 15–17 °C Soleado Muy baja (0–5 %) Vie 22 mayo 32–34 °C / 16–18 °C Soleado, alguna nube alta Muy baja (0–10 %) Sáb 23 mayo 31–33 °C / 16–18 °C Estable, con algún momento poco nuboso Baja; ligeramente mayor al norte (10–20 %)

Estos valores son orientativos; es importante señalar que ciudades como Sevilla (España) suelen superar estas cifras máximas regularmente, mientras que en el Cantábrico se quedan por debajo.

Consejos rápidos para hoy

Calor en interior y sur: Evita esfuerzos al aire libre durante las horas pico. Hidrátate frecuentemente aunque no sientas sed. Busca sombra y opta por ropa ligera.

Costas e islas: Un buen día para disfrutar playa o paseos, pero recuerda usar protección solar alta. Presta atención al viento si practicas deportes náuticos en lugares como València o Canarias.



El mensaje claro que deja el pronóstico del tiempo en España para este miércoles es evidente: parece que el verano ya ha comenzado su ensayo general… ¡y lo está haciendo bastante bien!