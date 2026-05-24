Pronóstico del Tiempo en España: calor, sol y pocas nubes este domingo 24 de mayo de 2026

El pronóstico del Tiempo en España para este domingo es contundente: calor, cielos despejados y sin rastro de lluvia en la mayor parte del territorio, según los últimos datos proporcionados por AEMET, así como fuentes como Eltiempo.es y AccuWeather.

En el centro peninsular, sobre todo en Madrid, el ambiente será casi veraniego. Por otro lado, las ciudades costeras mediterráneas como València o Barcelona disfrutarán de un día más templado, pero igualmente agradable. Si estabas buscando un motivo para disfrutar de la terraza o la playa, hoy el cielo te lo brinda sin esfuerzo.

Panorama general: estabilidad casi total

La situación meteorológica está marcada por altas presiones sobre la Península Ibérica, lo que se traduce en:

Cielos despejados o con pocas nubes en gran parte de España

Ausencia de precipitaciones prácticamente en todo el territorio

Temperaturas que seguirán subiendo o que ya son elevadas para esta época del año, especialmente en el interior

En definitiva: un día tranquilo para los meteorólogos y muy favorable para aquellos que quieran aprovechar el aire libre (con protección solar incluida, claro).

Temperaturas relevantes hoy en algunas ciudades

Según los datos oficiales de AEMET y las previsiones coincidentes de otros portales, así queda el mapa térmico hoy en España:

Madrid (España) Máxima: 30–32 ºC (AEMET prevé 30 ºC a mediodía; otras fuentes indican hasta 32 ºC) Mínima: 18–19 ºC Precipitaciones: 0 % durante la jornada

València (España) Máxima: 24–26 ºC Mínima: alrededor de 19 ºC Precipitaciones: 0 % a lo largo del día Humedad relativa alta (valores medios-altos según AEMET), con un ambiente algo bochornoso durante las horas centrales

Barcelona (España) Máxima: cerca de 23–25 ºC Mínima: alrededor de 20 ºC Precipitaciones: 0 % Brisa marina que alivia la sensación térmica

Mallorca (España) Máxima: 27 ºC Mínima: 15 ºC Una jornada típica de finales de primavera, ideal para disfrutar de la playa con cielo poco nuboso



En el interior sur, localidades como Ciudad Real también superan cómodamente los 30 ºC, según los datos de AEMET, consolidando esa atmósfera casi veraniega que predomina en buena parte de la meseta sur.

El Tiempo en Madrid hoy: casi verano puro

En Madrid, el pronóstico meteorológico para este domingo 24 de mayo de 2026 es bastante claro:

Temperaturas por tramos (AEMET): De 00 a 06 h: 19 ºC De 06 a 12 h: 30 ºC De 12 a 18 h: 30 ºC De 18 a 24 h: 22 ºC

Probabilidad de precipitación: 0 % durante toda la jornada

Cielo: poco nuboso o despejado, sin fenómenos relevantes

Viento suave, con componente variable y sin rachas destacables

Así que si decides salir al mediodía, ten por seguro que el asfalto te recordará que aún es mayo solo porque lo dice el calendario. Por la noche, la temperatura descenderá moderadamente, pero seguirá habiendo un ambiente templado.

Litoral mediterráneo: calor más llevadero

En la franja mediterránea, el pronóstico del tiempo para hoy presenta un patrón similar:

Máximas entre 23 y 26 ºC en ciudades como València , Barcelona y gran parte de la costa levantina

en ciudades como , y gran parte de la costa levantina Cielo poco nuboso, sin chubascos previstos

Humedad elevada que puede incrementar la sensación de bochorno, especialmente por la tarde

Brisas suaves del mar que ayudan a mitigar la percepción térmica

En Mallorca, esos cálidos 27 ºC junto a un cielo estable crean un escenario ideal para actividades al aire libre tanto en costa como en interior.

Interior peninsular: calor bien arraigado

Más hacia el interior, las temperaturas siguen subiendo:

En localidades como Madrid , Guadalajara , y también en Alcalá de Henares , se alcanzan máximas cercanas a los 30–32 ºC

, , y también en , se alcanzan máximas cercanas a los En Ciudad Real , se pueden registrar hasta los 31–32 ºC durante las horas centrales del día

, se pueden registrar hasta los durante las horas centrales del día Cielos mayormente despejados o con alguna nubosidad poco importante; no se prevén tormentas

Precipitaciones: prácticamente inexistentes; probabilidades del 0 % según AEMET para gran parte del área central

La sensación general será claramente veraniega, sobre todo en zonas alejadas del efecto moderador del mar.

Tabla de pronóstico para los próximos cuatro días (visión general)

Con base en las tendencias publicadas por AEMET y resúmenes provenientes de portales como Eltiempo.es y AccuWeather, podemos ofrecer una visión orientativa para el centro y este peninsular (enfocándonos especialmente en Madrid, València y sus alrededores). Los valores aproximados son:

Día Zona centro (ej. Madrid) Litoral este (ej. València, Barcelona) Fenómenos previstos Domingo 24 Máx 30–32 ºC / Mín 18–19 ºC Máx 23–26 ºC / Mín 19–20 ºC Cielos despejados, sin lluvia Lunes 25 Máx alrededor de 30 ºC Máx entre 23–25 ºC Estabilidad total, pocas nubes Martes 26 Máx entre 28–30 ºC Máx entre 22–24 ºC Ligero respiro térmico; sin precipitaciones relevantes Mié.27–Jue.28 (tendencia) Máx entre 27–29 ºC Máx entre22–24º C Tiempo estable; posibles intervalos nubosos

Nota: estos datos sobre los próximos días representan una tendencia aproximada basada en las predicciones semanales proporcionadas por AEMET; están sujetos a ajustes conforme se reciban actualizaciones oficiales.

Consejos prácticos para hoy

Si te encuentras en Madrid o el interior: Evita realizar actividades físicas intensas durante las horas más calurosas. Mantente bien hidratado y busca sombra siempre que puedas.

o el interior: En las costas mediterráneas ( València , Barcelona , y también Mallorca): Presta atención a la radiación UV; aunque no haya temperaturas extremas, el sol ya está fuerte. Perfecto para pasear, ir a la playa o disfrutar de terrazas; quizás una chaqueta ligera sea necesaria si planeas quedarte hasta entrada la noche.

, , y también Mallorca):

El pronóstico del tiempo para este domingo 24 de mayo de 2026 deja claro que será un día muy aprovechable. Con un toque veraniego y sin sobresaltos meteorológicos. Disfrútalo… ¡y no olvides aplicarte crema solar!