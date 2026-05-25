Pronóstico del Tiempo en España: lunes 25 de mayo de 2026

El pronóstico del tiempo para hoy en España se presenta claro: las temperaturas aumentan en el interior, especialmente en Madrid y la zona del valle del Ebro. En contraste, las áreas costeras experimentan un ambiente más fresco. No es nada inusual para finales de mayo, pero sí uno de esos días donde ya resulta incómodo llevar abrigo y el ventilador comienza a ser una necesidad.

Según los datos de AEMET, el calor será más intenso en la Meseta y el noreste, mientras que ciudades como Barcelona o València tendrán máximas más moderadas. En la costa mediterránea, se espera un tiempo más estable y menos agobiante; por otro lado, en el interior, la gente anhelará agua, sombra y una buena dosis de paciencia.

Resumen rápido del pronóstico

Madrid : máxima prevista de 30 °C

: máxima prevista de Zaragoza : máxima de 34 °C

: máxima de Ciudad Real : máxima de 33 °C

: máxima de Alcalá de Henares : máxima de 32 °C

: máxima de Barcelona : máxima de 25 °C

: máxima de València : máxima de 26 °C

: máxima de Castelló de la Plana: máxima de 27 °C

Pronóstico por zonas

Interior peninsular

El calor se impone en gran parte del centro y noreste peninsular. En Madrid, la jornada inicia con unos frescos 19 °C por la mañana, pero rápidamente asciende a los 30 °C por la tarde. En Alcalá de Henares, se alcanzará un pico de 32 °C; mientras que en Ciudad Real, se espera llegar a los 33 °C. Por su parte, Zaragoza se perfila como una de las ciudades más calurosas del día con 34 °C. Así que hoy, un café frío no suena nada mal.

Litoral mediterráneo

En la franja mediterránea, las temperaturas son más agradables. En Barcelona, se oscilará entre los 20 °C y los 25 °C, con un aumento gradual durante el día. Por su parte, València alcanzará los 26 °C y Castelló de la Plana llegará a los 27 °C. Son cifras típicas para esta época del año, perfectas para pasear sin peligro de deshidratación.

Suroeste y otras áreas

En las regiones del sur y zonas interiores cercanas al litoral también hará calor, aunque con algunas diferencias locales. La tendencia general apunta a una tarde calurosa en gran parte del país; el ambiente será seco en algunos puntos interiores mientras que cerca del mar se disfrutarán temperaturas más agradables.

Tabla de pronóstico de los próximos 4 días

Ciudad Hoy, 25 mayo Martes 26 Miércoles 27 Jueves 28 Madrid 30 °C — — — Alcalá de Henares 32 °C — — — Ciudad Real 33 °C — — — Zaragoza 34 °C — — — Barcelona 25 °C — — — València 26 °C — — — Castelló de la Plana 27 °C — — —

Claves del día

El interior experimentará más calor que la costa. Aunque en Madrid se espera llegar a los 30 °C, tanto Zaragoza como Ciudad Real serán aún más cálidas. Las costas mediterráneas disfrutarán de temperaturas más suaves. Según las fuentes revisadas, no hay indicios de cambios drásticos que alteren este patrón general.

Qué significa esto en la práctica

Si planeas desplazarte por áreas como Madrid, Zaragoza, o incluso por Ciudad Real, es recomendable optar por ropa ligera, llevar agua y aplicar algo de sentido común ante el calor. En cambio, si te encuentras en lugares como Barcelona, València, o en la costa castellonense, podrás disfrutar de un día mucho más apacible, aunque el sol ya empieza a hacer sentir su presencia insistente. Así que hoy el pronóstico del tiempo para todo el país refleja esa típica primavera que ansía convertirse en verano; sin excesos dramáticos pero con suficiente calor como para buscar sombra con decisión.