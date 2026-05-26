Pronóstico del Tiempo en España: jornada estable y calor en aumento este martes 26 de mayo del 2026

La predicción meteorológica en España para este martes se presenta con un aire casi veraniego en muchas regiones. Si pensabas que aún era tiempo de guardar las sandalias, el clima te dará una sorpresa.

El pronóstico del tiempo en España para hoy indica cielos mayormente despejados, temperaturas elevadas para la época y la ausencia de precipitaciones relevantes, según los datos de las estaciones automáticas de AEMET y otros servicios meteorológicos. El centro peninsular, con Madrid como protagonista, se une al calor que ya se siente en el suroeste y el valle del Guadalquivir, donde las temperaturas máximas alcanzan cifras típicas de principios de verano.

Panorama general: sol, calor y pocas sorpresas

En la mayor parte de España, el escenario es bastante claro:

Cielos despejados o poco nubosos en la Meseta , valle del Ebro, interior de Andalucía y gran parte del litoral mediterráneo.

en la , valle del Ebro, interior de y gran parte del litoral mediterráneo. Algunas nubes bajas y algo de bruma matinal en zonas costeras, especialmente en el Mediterráneo y el Cantábrico, que tienden a disiparse a lo largo del día.

Precipitaciones muy escasas: los mapas de lluvia y las tablas nacionales no muestran frentes activos ni sistemas organizados cruzando la Península en esta jornada.

El aire cálido que predomina en la mitad sur y el interior mantiene las temperaturas máximas claramente por encima de los 25 ºC en numerosas capitales, con picos que rondan o superan los 30 ºC en el interior del sur y el centro.

Temperaturas: calor en el sur y centro, más suave en el norte

Los datos recientes proporcionados por AEMET y redes de observación indican que, durante los días anteriores, las temperaturas más altas se han registrado en el suroeste y valle del Guadalquivir, donde se han superado los 36 ºC en localidades como Sevilla y Huelva. Hoy, el patrón térmico sigue:

Centro peninsular (incluida Madrid) : Máximas alrededor de 29–31 ºC en la zona metropolitana, según la extrapolación de registros recientes y la tendencia observada estos días. No hay previsión de precipitaciones ni cambios bruscos; ambiente seco y cielo poco nuboso.

: Sur y valle del Guadalquivir : Máximas entre los 33 a 36 ºC en áreas interiores de Andalucía , siguiendo la tendencia marcada por las temperaturas registradas el día 24 junto a la persistencia de la masa cálida. Clima plenamente veraniego al mediodía; aquí, llevar abrigo solo sirve para adorno.

: Litoral mediterráneo (incluidas Valencia y costa de Alicante ) : En Valencia , el pronóstico señala una máxima de 27 ºC y una mínima de 16 ºC , con ambiente cálido pero más moderado gracias a la brisa marina. En la costa de Alicante , tomando como referencia a Santa Pola , las mínimas rondan entre los 13–15 ºC mientras que las máximas son suaves, casi sin presencia de lluvia.

Valencia Alicante : Norte y cordillera Cantábrica : Ambiente más fresco, con máximas entre 20–22 ºC en zonas interiores como Asturias , siguiendo lo previsto por las predicciones comarcales. Probabilidad de precipitaciones baja o inexistente durante gran parte del día.

: Zonas montañosas (Sistema Central, Sierra de Madrid ) : En altitudes elevadas como Guadarrama , los registros recientes indican máximas cercanas a los 27–28 ºC durante las horas centrales del día, con noches más frescas alrededor de los 16 ºC.

Madrid :

Así que hoy tendremos un día con un calor casi generalizado salvo en el norte y áreas montañosas. Se percibe un contraste notable entre un interior recalentado y unas costas algo más frescas.

Nubes, viento y estado del cielo

Los modelos principales junto con los mapas proporcionados por AEMET presentan una situación estable dominada por altas presiones sobre la Península. Esto implica:

Cielo mayormente poco nuboso o despejado en muchas regiones.

en muchas regiones. Nubes bajas costeras junto a algo de niebla o bruma matinal en algunos tramos litorales, especialmente en el Mediterráneo; estas tienden a disiparse durante el día.

Vientos generalmente flojos, predominando componentes este y sureste en el Mediterráneo; mientras que los vientos del interior son principalmente norte y noreste según las últimas tablas regionales.

No hay previsión de temporales significativos ni tormentas generalizadas para esta jornada.

Tabla de pronóstico para los próximos cuatro días en España (tendencia general)

Basado en la tendencia observada por los mapas nacionales de AEMET así como resúmenes diarios recientes; este es un panorama medio para toda la Península y Baleares.

Día Estado del cielo (tendencia general) Temperaturas máximas (rango típico) Lluvia probable Hoy (mar) Cielos poco nubosos, alguna nube baja costera 22–36 ºC desde el norte hasta el sur Muy baja Mié Tiempo estable, un poco más nublado al norte Similares o +1 ºC en interior Baja; algún chubasco aislado posible sólo en áreas montañosas del norte Jue Intervalos nubosos sobre Cantábrico; sol prevaleciente al sur Ligeros descensos esperados al norte; sin cambios significativos al sur Baja a moderada sobre Cantábrico occidental Vie Nubosidad variable al norte; despejado al sur Ligero descenso general; ambiente aún cálido Baja posibilidad; algunas lloviznas pueden aparecer al extremo norte

Esto no es un pronóstico específico por ciudad sino un resumen útil para entender rápidamente qué nos espera respecto al tiempo.

Claves prácticas para hoy en España

Si resides en Madrid , Castilla-La Mancha o interior de Andalucía , prepárate con ropa ligera e hidratación: ¡el mediodía va a ser intenso!

, o interior de , prepárate con ropa ligera e hidratación: ¡el mediodía va a ser intenso! En la costa mediterránea, las condiciones serán ideales para pasear: temperaturas agradables sin lluvias relevantes acompañadas además por una brisa refrescante.

En el norte tocará disfrutar de un día más templado, perfecto para actividades al aire libre sin sufrir por exceso de calor.

Llevar paraguas quizás sea solo por superstición; según indican los mapas actuales, no parece necesario hacerlo .

Un martes claramente marcado por una transición hacia un ambiente más veraniego que primaveral. El panorama meteorológico se caracteriza hoy por estabilidad solar.