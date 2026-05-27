El calor arrasa Europa: récords, noches tropicales y un aviso del futuro

Los termómetros europeos han decidido ignorar la primavera. En la segunda quincena de mayo, gran parte del continente se enfrenta a jornadas que superan los 35 ºC, con valores más propios de agosto que de finales de curso escolar. Francia lamenta al menos siete fallecidos relacionados con esta ola extrema, el Reino Unido establece un nuevo récord de calor para mayo y España experimenta noches tropicales que dificultan el sueño incluso con las ventanas abiertas.

Este fenómeno se debe a una combinación preocupante: un patrón meteorológico conocido como “cúpula de calor”, que atrapa aire cálido proveniente del norte de África, y un clima global ya alterado por las emisiones de gases de efecto invernadero. El resultado son temperaturas entre 10 y 15 grados por encima de lo habitual para estas fechas en regiones como Francia, España, Portugal o el Reino Unido, impactando directamente en la salud, la agricultura y la vida cotidiana.

Francia, del aviso a la tragedia

En Francia, el calor ha pasado de ser una simple incomodidad a convertirse en un problema serio de salud pública. Las autoridades han confirmado siete muertes directa o indirectamente relacionadas con esta ola calurosa: dos personas fallecieron mientras practicaban deporte y cinco perdieron la vida ahogadas, probablemente tras intentar refrescarse en ríos o zonas de baño no vigiladas.

Las temperaturas han alcanzado los 39–40 ºC en algunas áreas, mientras las mínimas nocturnas se mantienen inusualmente elevadas, dificultando la recuperación del organismo tras el estrés térmico del día. Colegios y ayuntamientos han activado protocolos:

reducción de actividades físicas al aire libre

recomendaciones para hidratarse constantemente

supervisión de las condiciones en residencias para mayores y hospitales

Hasta el tenis ha sentido el impacto. En Roland Garros, tanto jugadores como aficionados han tenido que soportar hasta 33 ºC en las pistas, lo que ha llevado a pausas adicionales para hidratarse y a improvisar sombrillas en gradas que normalmente son frescas a estas alturas del año.

Reino Unido rompe el mito del clima fresco

El estereotipo de un Reino Unido eternamente fresco ha quedado derretido en Kew Gardens, los célebres jardines botánicos al suroeste de Londres. Allí se registraron 34,8 ºC, marcando la temperatura más alta para un mes de mayo desde que existen registros, superando en dos grados el anterior récord de 32,8 ºC.

Este dato no es meramente anecdótico:

representa el día de mayo más caluroso jamás registrado

se alinea con la tendencia observada hacia primaveras cada vez más cálidas y veranos prolongados

obliga a replantear infraestructuras diseñadas para la lluvia y no para el calor extremo: desde el transporte público hasta edificios mal aislados frente a altas temperaturas

El episodio actual refuerza las advertencias de climatólogos: el aumento de olas de calor en latitudes templadas no es un evento aislado, sino un patrón recurrente que se presenta con mayor frecuencia y anticipación.

España: días de 38 ºC y noches que no bajan de 25 ºC

En España, el calor ha golpeado especialmente al suroeste peninsular. En áreas del valle del Guadalquivir, se han superado los 38 ºC durante el fin de semana, y la agencia meteorológica anticipa que se alcanzarán los 40 ºC en los próximos días, una cifra que podría establecer un nuevo récord para mayo.

Lo más alarmante llega por la noche. Cada vez son más comunes las llamadas “noches tropicales”, aquellas donde la temperatura mínima no desciende de 20 ºC. En algunas ciudades, los termómetros apenas bajan de los 23–24 ºC hasta el amanecer, lo cual desencadena varios problemas:

dificultades para dormir, afectando al rendimiento laboral y escolar

agravamiento de enfermedades cardiovasculares y respiratorias

incremento del consumo eléctrico por aire acondicionado, con riesgo potencial de saturación en la red

Estudios recientes indican que Europa se calienta a más del doble del ritmo mundial durante las últimas tres décadas; además, el número de noches tropicales ha crecido notablemente sobre todo en el sur del continente. Lo que antes era considerado un evento excepcional empieza a convertirse peligrosamente en una rutina veraniega… adelantada a la primavera.

Qué hay detrás de este episodio extremo

Los meteorólogos explican este fenómeno como una “cúpula de calor”: un sistema anticiclónico que actúa como una tapa sobre Europa occidental, impidiendo la circulación normal del aire y atrapando una masa cálida proveniente del norte africano. Esta especie de burbuja atmosférica comprime aún más el aire y seca el suelo, lo cual contribuye al aumento continuado de las temperaturas.

Este mecanismo no es nuevo; sin embargo, sí lo es su intensidad y su aparición tan temprano en el año. En un planeta calentado por nuestra actividad humana, las olas de calor:

aparecen antes (como esta ola actual)

(como esta ola actual) duran más tiempo

alcanzan valores más extremos

Los climatólogos advierten sobre estos eventos tienen una “firma” clara atribuible al calentamiento global: sin ese incremento en gases contaminantes sería muy poco probable observar tantos récords simultáneamente batidos en diferentes países.

Cómo se está adaptando Europa… y qué se puede hacer

Los gobiernos europeos han activado planes emergentes que hasta hace poco solo estaban relacionados con los veranos:

sistemas alertas sanitarias dirigidos a personas mayores y población vulnerable

habilitación espacios climatizados en bibliotecas o centros cívicos

recomendaciones para evitar actividades deportivas intensas durante las horas centrales del día

refuerzo vigilancia en playas ríos y embalses ante un posible aumento en ahogamientos

Paralelamente se intensifican debates sobre:

urbanismo : más árboles frente a asfalto e instalación refugios climáticos en barrios densamente poblados

: más árboles frente a asfalto e instalación refugios climáticos en barrios densamente poblados vivienda : mejorar aislamiento y ventilación pasiva especialmente en edificios antiguos del sur europeo

: mejorar aislamiento y ventilación pasiva especialmente en edificios antiguos del sur europeo trabajo: flexibilizar horarios laborales para evitar las horas más calurosas del día sobre todo al aire libre

La situación descrita recientemente sobre la ola de calor asfixiante que afecta a Europa con récords en Londres muertes en Francia y noches tropicales en España, encaja perfectamente dentro esta nueva realidad donde adaptarse rápidamente al calor extremo es esencial.