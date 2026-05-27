Pronóstico del Tiempo en España: este miércoles trae sol, calor y alguna nube traviesa, 27 de mayo de 2026

El pronóstico del tiempo para hoy en España presenta una jornada bastante apacible, donde el cielo se comporta como un buen aliado: sin mucho alboroto y con una notable estabilidad. Según los datos de AEMET y RTVE, se prevé un predominio de cielos poco nubosos o despejados en gran parte del territorio, con algunos intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna en el interior.

El calor vuelve a hacerse sentir en gran parte del mapa, destacando las temperaturas elevadas en el centro y sur del país. En Madrid, se espera que el termómetro alcance los 34 grados, mientras que en Sevilla se prevé un pico de 36 grados. Otras zonas del interior también disfrutarán de un ambiente claramente veraniego, a pesar de que el calendario todavía marque “tranquilos, aún estamos en mayo”.

Qué se espera hoy en España

Predominancia de cielos despejados o poco nubosos en la mayor parte del país.

en la mayor parte del país. Aparición de nubes altas y nubosidad de evolución en áreas del interior durante la tarde.

y nubosidad de evolución en áreas del interior durante la tarde. Ascenso térmico generalizado, especialmente en la Meseta, el valle del Guadalquivir y otras regiones del sur.

generalizado, especialmente en la Meseta, el valle del Guadalquivir y otras regiones del sur. Ambiente más templado en el norte y las zonas montañosas, aunque sin indicios de inestabilidad significativa a nivel nacional.

Temperaturas más destacadas

Madrid : máxima de 34 °C y mínima de 18 °C .

: máxima de y mínima de . Sevilla : máxima de 36 °C y mínima de 19 °C .

: máxima de y mínima de . En términos generales, la jornada se perfila como estable, con un calor más intenso en la mitad sur y el interior peninsular.

Viento, humedad y sensación térmica

AEMET indica que el viento será mayormente flojo o moderado en diferentes puntos del país, aunque habrá variaciones locales según la región. En algunas áreas del Levante y del interior, el viento podrá refrescar un poco el ambiente, pero no será suficiente para restarle protagonismo al calor.

La humedad también tendrá su relevancia, sobre todo cerca del Mediterráneo y en lugares donde aparezcan intervalos nubosos o nieblas residuales. Sin embargo, los datos consultados no sugieren un episodio generalizado de mal tiempo.

Tabla de pronóstico de los próximos 4 días

Día Estado del cielo Temperatura prevista Viento Comentario Miércoles 27 Poco nuboso o despejado Máximas altas, con Madrid a 34 °C y Sevilla a 36 °C Flojo a moderado Jornada estable y muy cálida Jueves 28 Tendencia similar Sin cambios bruscos según la pauta general de estabilidad Variable según zonas El calor sigue presente Viernes 29 Cielos generalmente tranquilos Ambiente aún cálido Flojo en general Pocas novedades a nivel nacional Sábado 30 Estabilidad predominante Temperaturas elevadas para esta época Variable El verano asoma antes de lo previsto

Detalle por zonas

En el centro peninsular, el calor será el protagonista indiscutible, especialmente en Madrid .

. En el sur, las temperaturas alcanzarán niveles aún más altos, con Sevilla como uno de los puntos más calurosos hoy.

como uno de los puntos más calurosos hoy. En áreas interiores y del nordeste, la jornada puede comenzar con algo más de frescor localmente; no obstante, la tendencia general seguirá siendo estable.

En la costa mediterránea, el tiempo se mantendrá bastante agradable. Aunque habrá viento y humedad que podrían alterar un poco la sensación térmica respecto al termómetro.

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