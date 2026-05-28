Pronóstico del Tiempo en España: calor casi veraniego y pocas lluvias este 28 de mayo de 2026

El pronóstico del tiempo en España para este jueves se siente más propio del verano que de la primavera. Calor intenso en el interior y sur, un ambiente muy templado en el Mediterráneo y pocas ganas de llover en casi todo el territorio.

En ciudades como Madrid, Sevilla o Zaragoza, las temperaturas se disparan, alcanzando máximas propias de finales de junio. En la costa mediterránea y en Canarias, el día se presenta estable, con una brisa agradable y sin sobresaltos. Si esperabas chubascos generosos, hoy no será tu día.

Panorama general para hoy en España

Según la información combinada de AEMET, los mapas nacionales de previsión y plataformas de pronóstico a 7 días, así se perfila este jueves:

Temperaturas : Destacan las altas temperaturas en el valle del Guadalquivir y áreas del interior suroeste y este, donde se han registrado máximas cercanas a los 37–38 ºC en puntos de Andalucía y Extremadura . En el centro peninsular, incluida Madrid , se anticipa un día muy cálido, con máximas alrededor de los 32–34 ºC , manteniendo la tendencia de días recientes. En el Cantábrico, se espera un ambiente cálido pero más moderado, con máximas que rondarán los 23–25 ºC , según la previsión regional ofrecida por Euskalmet .

: Cielos y nubosidad : Predominarán cielos poco nubosos o despejados en gran parte de la Península . Algunas nubes altas o intervalos nublados pueden aparecer en el norte y noroeste, aunque sin consecuencias relevantes. Se prevén nieblas o brumas matinales locales en valles y áreas interiores que se disiparán rápidamente.

: Lluvia : La mayor parte del país permanecerá libre de precipitaciones, con probabilidades muy bajas en amplias zonas del este y sur. Un escenario estable también dominará gran parte de la franja mediterránea, con valores pluviométricos que rondan entre el 0–5 % en municipios representativos.

: Viento : En general, el viento será flojo, con brisas suaves en las costas mediterráneas y atlánticas. En el este peninsular, predominan vientos del sur y sureste con rachas moderadas ocasionales. Por la tarde, en el Cantábrico se dará un giro hacia vientos del oeste o noroeste que refrescarán la sensación térmica a lo largo del litoral.

: Radiación UV : El índice UV alcanzará niveles altos o muy altos en zonas del sur y Mediterráneo, con valores que oscilarán entre 10–11 durante las horas centrales del día en ciudades costeras.

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Algunas ciudades destacadas

Madrid, España Un ambiente completamente veraniego con máximas alrededor de 33 ºC . Los cielos permanecerán despejados o con algunas nubes altas anecdóticas, siguiendo la tónica cálida reflejada por los datos nacionales recientes.

Sevilla, España Se experimentará un calor intenso; las máximas recientes están cerca de los 38 ºC , lo que establece un escenario térmico muy elevado junto a cielos muy poco nubosos.

Zaragoza, España Se prevé un día de cielo poco nuboso y calor intenso, con máximas que hoy alcanzarán aproximadamente los 37 ºC .

Málaga, España Una jornada más llevadera: máxima prevista de 27 ºC y mínima de 19 ºC , sin lluvia, cielos despejados y viento moderado. El índice UV será muy alto.

Valencia, España Un ambiente cálido será la norma; las máximas rondarán los 30 ºC mientras que las mínimas estarán cerca de los 17 ºC , predominando los cielos poco nubosos.

Palma, España Máxima esperada alrededor de los 32 ºC y mínima de 16 ºC , tiempo muy estable con una sensación térmica algo más suave junto al mar.

Euskadi, España (ámbito Euskalmet ) Se anticipa un día con cielos poco nubosos o despejados, viento del sur girando a oeste en el litoral. Las temperaturas máximas seguirán siendo altas para esta época del año, entre los 23–25 ºC en la vertiente cantábrica.

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Tabla de pronóstico para los próximos 4 días (tendencia general en España)

Este análisis se basa en la predicción nacional junto a los mapas meteorológicos a siete días para la Península y las islas Baleares. Se complementa con datos específicos por municipios proporcionados por AEMET y otras plataformas meteorológicas.

Día Temperatura diurna (tendencia) Cielos Lluvia (probabilidad media) Viento dominante Jueves 28 Muy altas en interior y sur; altas en Mediterráneo; suaves en norte Despejado o poco nuboso Muy baja probabilidad casi toda España Sur y sureste en este; brisas costeras; oeste en Cantábrico Viernes 29 Ligero descenso esperado en norte y oeste; calor persistente centro-sur Aumento gradual de nubosidad norte-noroeste; más sol este-sur Probabilidades ligeramente más altas extremo norte-noroeste Sur girando a oeste/noroeste por el norte Sábado 30 Temperaturas algo más contenidas; aún cálidas valles interiores Posibles intervalos nubosos norte-oeste; despejado amplio este-sur Posibilidad de precipitaciones Cantábrico-zonas montaña norte Oeste-noroeste al norte; brisas costas mediterráneas Domingo 31 Sin cambios significativos: valores normales o algo elevados gran parte país Mezcla entre cielos poco nubosos y nubes al norte; mayor claridad al sur Riesgo bajo dispersos chubascos norte-noreste; escasa lluvia sur Componente oeste al norte; vientos flojos variables resto

Consejos rápidos para hoy

Si te encuentras en Madrid , Sevilla , o cualquier punto del interior sur, actúa como si fuera pleno junio:

Lleva agua contigo, opta por ropa ligera y no descuides protección solar al mediodía.

, , o cualquier punto del interior sur, actúa como si fuera pleno junio: Lleva agua contigo, opta por ropa ligera y no descuides protección solar al mediodía. En la costa de Málaga u otras zonas mediterráneas, disfrutar de una terraza o un paseo por la playa es ideal:

Con poca nubosidad, ausencia total de lluvia e índices UV elevados.

u otras zonas mediterráneas, disfrutar de una terraza o un paseo por la playa es ideal: Con poca nubosidad, ausencia total de lluvia e índices UV elevados. En el norte, especialmente en regiones como Euskadi o Cantábrico oriental, disfrutarás un ambiente muy agradable pero ten presente que podría refrescar al final del día si sopla viento del oeste.

Hoy el panorama meteorológico para toda España se traduce claramente: calor radiante bajo un sol brillante con escasas oportunidades para sacar paraguas. Aunque es cierto que a partir de mañana el norte empezará a experimentar cambios hacia un clima algo más dinámico.