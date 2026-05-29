Pronóstico del Tiempo en España: calor de julio en mayo, viernes 29 de mayo de 2026

El tiempo en España presenta un adelanto del verano: temperaturas elevadas en gran parte del país, pocas nubes útiles y casi nada de lluvia a la vista, según la predicción de AEMET para este viernes.
Las temperaturas máximas superarán los 34-36 ºC en el cuadrante suroeste peninsular y también en áreas del tercio nordeste, con posibilidades de alcanzar cifras similares incluso en algunas partes del Cantábrico oriental. En resumen, un calor notable que invita a sacar el abanico y buscar sombra.
En el interior, incluyendo Madrid, el ambiente será propio de julio: las máximas rondarán los 36 ºC, con cielos mayoritariamente despejados o poco nubosos durante la mayor parte de la jornada. Si pensabas disfrutar de una “primavera suave”, hoy el tiempo en España tiene otros planes.
Zonas más cálidas y más frescas
Para que te hagas una idea rápida, aquí tienes un resumen del tiempo en España hoy:
- Mitad sur peninsular (especialmente suroeste)
- Situación: día de ambiente muy cálido, con máximas por encima de 34-36 ºC en amplias áreas.
- Cielo: generalmente poco nuboso o despejado.
- Ideal para: disfrutar de terrazas… siempre que haya toldo.
- Tercio nordeste peninsular
- Situación: también se alcanzarán los 34-36 ºC en zonas del valle del Ebro y áreas interiores.
- Cielo: predominan cielos poco nubosos, aunque con algunas nubes altas.
- Norte cantábrico
- Situación: calor menos extremo, pero aún por encima de lo habitual para finales de mayo.
- Cielo: intervalos nublados, sin precipitaciones significativas previstas.
- Zona centro e interior peninsular, incluida la Comunidad de Madrid
- Situación: máximas inusualmente altas para esta época, con valores cercanos a 36 ºC.
- Cielo: poco nuboso; las nubes que aparezcan serán más decorativas que funcionales.
- Baleares
- Situación: tiempo estable, cálido, con máximas veraniegas pero algo más moderadas que en el sur peninsular.
- Cielo: poco nuboso o con algunas nubes altas.
- Canarias
- Situación: ambiente típico sin excesos, con temperaturas agradables propias de finales de primavera.
- Cielo: intervalos nubosos en las vertientes norte y más despejado hacia sotavento. Un buen refugio si deseas escapar del calor peninsular.
Viento y fenómenos destacados
- No se prevén fenómenos adversos generalizados relacionados con viento fuerte en la Península y Baleares hoy; solo brisas y vientos moderados locales.
- En Canarias, el régimen de alisios seguirá marcando la jornada, con nubes bajas en las vertientes expuestas al viento y más claros hacia sotavento.
La clave está clara: hoy el protagonista es el calor, no el viento ni la lluvia.
Foco en Madrid: calor de mediodía al anochecer
Aunque la predicción a nivel nacional no entra a detallar cada municipio, lo que se espera para el centro peninsular es claro:
- Madrid (capital e interior peninsular)
- Máxima prevista alrededor de 36 ºC.
- Cielo poco nuboso, con predominancia del sol durante casi todo el día.
- Ambiente seco; las noches serán algo menos calurosas pero no frescas para esta época.
Recomendación práctica:
- Activa “modo verano”: mantente hidratado, evita salir durante las horas centrales del día y ajusta tus actividades al inicio o final de la jornada.
Tabla de pronóstico para los próximos 4 días en España
Según la tendencia nacional proporcionada por AEMET y los mapas de previsión a varios días para toda España, aquí te dejamos un resumen del escenario general:
|Día
|Panorama general en España
|Temperaturas
|Lluvia y fenómenos
|Viernes 29
|Dominio de cielo poco nuboso en gran parte del país
|Máximas muy altas, >34-36 ºC en suroeste y nordeste; calor intenso en el centro
|Escasas lluvias, solo algún chubasco aislado por la tarde en zonas montañosas (baja probabilidad)
|Sábado 30
|Continúa el tiempo estable, con sol y algunas nubes altas
|Temperaturas aún elevadas; ligero descenso local en el norte; ambiente veraniego casi por todo el país
|Posibles tormentas muy puntuales en áreas montañosas del interior (riesgo bajo)
|Domingo 31
|Predominio de estabilidad; más nubes evolutivas sobre la mitad norte
|Máximas aún por encima de lo normal tanto en la Península como en Baleares, algo más suaves en Canarias
|Aislados chubascos por la tarde en cordilleras del norte e interior oriental; sin lluvia generalizada
|Lunes 1
|Tiempo mayoritariamente estable; posible aumento de nubosidad hacia el norte
|Temperaturas altas pero con tendencia a normalizarse ligeramente en algunas regiones
|Riesgo algo mayor de precipitaciones débiles al norte; resto seco o con lluvias dispersas
Nota: Esta tabla resume el patrón general del tiempo en España; para detalles específicos por ciudad, es recomendable consultar la predicción municipal actualizada proporcionada por AEMET.
Consejos rápidos para hoy
- Si te encuentras en el suroeste peninsular o dentro del territorio nacional, trata este calor como si fuera julio:
- Evita esfuerzos físicos durante las horas centrales.
- Utiliza ropa clara y ligera.
- Mantén agua cerca; si tu vaso “suda”, tú también deberías hacerlo.
- En el Cantábrico y noroeste, aunque no se registre un calor extremo como tal, sigue siendo superior al habitual para finales de mayo. Así que no te confíes pensando que “aquí nunca hace tanto calor”.
- Si tienes la suerte de estar disfrutando de tiempo en Canarias, estás viviendo un momento ideal: ni frío ni horno. Aprovecha pero recuerda usar protección solar; el sol no entiende grados, sino radiación.
El tiempo en España hoy se presenta radiante con temperaturas que parecen tener una mirada más veraniega que primaveral.