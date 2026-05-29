Pronóstico del Tiempo en España: calor de julio en mayo, viernes 29 de mayo de 2026

El tiempo en España presenta un adelanto del verano: temperaturas elevadas en gran parte del país, pocas nubes útiles y casi nada de lluvia a la vista, según la predicción de AEMET para este viernes.

Las temperaturas máximas superarán los 34-36 ºC en el cuadrante suroeste peninsular y también en áreas del tercio nordeste, con posibilidades de alcanzar cifras similares incluso en algunas partes del Cantábrico oriental. En resumen, un calor notable que invita a sacar el abanico y buscar sombra.

En el interior, incluyendo Madrid, el ambiente será propio de julio: las máximas rondarán los 36 ºC, con cielos mayoritariamente despejados o poco nubosos durante la mayor parte de la jornada. Si pensabas disfrutar de una “primavera suave”, hoy el tiempo en España tiene otros planes.

Zonas más cálidas y más frescas

Para que te hagas una idea rápida, aquí tienes un resumen del tiempo en España hoy:

Mitad sur peninsular (especialmente suroeste) Situación: día de ambiente muy cálido, con máximas por encima de 34-36 ºC en amplias áreas. Cielo: generalmente poco nuboso o despejado. Ideal para: disfrutar de terrazas… siempre que haya toldo.

Tercio nordeste peninsular Situación: también se alcanzarán los 34-36 ºC en zonas del valle del Ebro y áreas interiores. Cielo: predominan cielos poco nubosos, aunque con algunas nubes altas.

Norte cantábrico Situación: calor menos extremo, pero aún por encima de lo habitual para finales de mayo. Cielo: intervalos nublados, sin precipitaciones significativas previstas.

Zona centro e interior peninsular, incluida la Comunidad de Madrid Situación: máximas inusualmente altas para esta época, con valores cercanos a 36 ºC. Cielo: poco nuboso; las nubes que aparezcan serán más decorativas que funcionales.

Baleares Situación: tiempo estable, cálido, con máximas veraniegas pero algo más moderadas que en el sur peninsular. Cielo: poco nuboso o con algunas nubes altas.

Canarias Situación: ambiente típico sin excesos, con temperaturas agradables propias de finales de primavera. Cielo: intervalos nubosos en las vertientes norte y más despejado hacia sotavento. Un buen refugio si deseas escapar del calor peninsular.



Viento y fenómenos destacados

No se prevén fenómenos adversos generalizados relacionados con viento fuerte en la Península y Baleares hoy; solo brisas y vientos moderados locales.

En Canarias, el régimen de alisios seguirá marcando la jornada, con nubes bajas en las vertientes expuestas al viento y más claros hacia sotavento.

La clave está clara: hoy el protagonista es el calor, no el viento ni la lluvia.

Foco en Madrid: calor de mediodía al anochecer

Aunque la predicción a nivel nacional no entra a detallar cada municipio, lo que se espera para el centro peninsular es claro:

Madrid (capital e interior peninsular) Máxima prevista alrededor de 36 ºC . Cielo poco nuboso, con predominancia del sol durante casi todo el día. Ambiente seco; las noches serán algo menos calurosas pero no frescas para esta época.



Recomendación práctica:

Activa “modo verano”: mantente hidratado, evita salir durante las horas centrales del día y ajusta tus actividades al inicio o final de la jornada.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días en España

Según la tendencia nacional proporcionada por AEMET y los mapas de previsión a varios días para toda España, aquí te dejamos un resumen del escenario general:

Día Panorama general en España Temperaturas Lluvia y fenómenos Viernes 29 Dominio de cielo poco nuboso en gran parte del país Máximas muy altas, >34-36 ºC en suroeste y nordeste; calor intenso en el centro Escasas lluvias, solo algún chubasco aislado por la tarde en zonas montañosas (baja probabilidad) Sábado 30 Continúa el tiempo estable, con sol y algunas nubes altas Temperaturas aún elevadas; ligero descenso local en el norte; ambiente veraniego casi por todo el país Posibles tormentas muy puntuales en áreas montañosas del interior (riesgo bajo) Domingo 31 Predominio de estabilidad; más nubes evolutivas sobre la mitad norte Máximas aún por encima de lo normal tanto en la Península como en Baleares, algo más suaves en Canarias Aislados chubascos por la tarde en cordilleras del norte e interior oriental; sin lluvia generalizada Lunes 1 Tiempo mayoritariamente estable; posible aumento de nubosidad hacia el norte Temperaturas altas pero con tendencia a normalizarse ligeramente en algunas regiones Riesgo algo mayor de precipitaciones débiles al norte; resto seco o con lluvias dispersas

Nota: Esta tabla resume el patrón general del tiempo en España; para detalles específicos por ciudad, es recomendable consultar la predicción municipal actualizada proporcionada por AEMET.

Consejos rápidos para hoy

Si te encuentras en el suroeste peninsular o dentro del territorio nacional, trata este calor como si fuera julio: Evita esfuerzos físicos durante las horas centrales. Utiliza ropa clara y ligera. Mantén agua cerca; si tu vaso “suda”, tú también deberías hacerlo.

o dentro del territorio nacional, trata este calor como si fuera julio: En el Cantábrico y noroeste, aunque no se registre un calor extremo como tal, sigue siendo superior al habitual para finales de mayo. Así que no te confíes pensando que “aquí nunca hace tanto calor”.

y noroeste, aunque no se registre un calor extremo como tal, sigue siendo superior al habitual para finales de mayo. Así que no te confíes pensando que “aquí nunca hace tanto calor”. Si tienes la suerte de estar disfrutando de tiempo en Canarias, estás viviendo un momento ideal: ni frío ni horno. Aprovecha pero recuerda usar protección solar; el sol no entiende grados, sino radiación.

El tiempo en España hoy se presenta radiante con temperaturas que parecen tener una mirada más veraniega que primaveral.