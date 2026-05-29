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EL TERMÓMETRO ALCANZARÁ HOY EN MADRID LOS 36 GRADOS

Pronóstico del Tiempo en España: calor de julio en mayo, viernes 29 de mayo de 2026

Hoy, España se encuentra inmersa en una jornada veraniega, con un calor intenso que abarca amplias zonas del territorio, escasas lluvias y un clima más templado solo en el norte y en el mar.

Pronóstico del Tiempo en España: calor de julio en mayo, viernes 29 de mayo de 2026
Archivado en: Medio Ambiente

El tiempo en España presenta un adelanto del verano: temperaturas elevadas en gran parte del país, pocas nubes útiles y casi nada de lluvia a la vista, según la predicción de AEMET para este viernes.

Las temperaturas máximas superarán los 34-36 ºC en el cuadrante suroeste peninsular y también en áreas del tercio nordeste, con posibilidades de alcanzar cifras similares incluso en algunas partes del Cantábrico oriental. En resumen, un calor notable que invita a sacar el abanico y buscar sombra.

En el interior, incluyendo Madrid, el ambiente será propio de julio: las máximas rondarán los 36 ºC, con cielos mayoritariamente despejados o poco nubosos durante la mayor parte de la jornada. Si pensabas disfrutar de una “primavera suave”, hoy el tiempo en España tiene otros planes.

Zonas más cálidas y más frescas

Para que te hagas una idea rápida, aquí tienes un resumen del tiempo en España hoy:

  • Mitad sur peninsular (especialmente suroeste)
    • Situación: día de ambiente muy cálido, con máximas por encima de 34-36 ºC en amplias áreas.
    • Cielo: generalmente poco nuboso o despejado.
    • Ideal para: disfrutar de terrazas… siempre que haya toldo.
  • Tercio nordeste peninsular
    • Situación: también se alcanzarán los 34-36 ºC en zonas del valle del Ebro y áreas interiores.
    • Cielo: predominan cielos poco nubosos, aunque con algunas nubes altas.
  • Norte cantábrico
    • Situación: calor menos extremo, pero aún por encima de lo habitual para finales de mayo.
    • Cielo: intervalos nublados, sin precipitaciones significativas previstas.
  • Zona centro e interior peninsular, incluida la Comunidad de Madrid
    • Situación: máximas inusualmente altas para esta época, con valores cercanos a 36 ºC.
    • Cielo: poco nuboso; las nubes que aparezcan serán más decorativas que funcionales.
  • Baleares
    • Situación: tiempo estable, cálido, con máximas veraniegas pero algo más moderadas que en el sur peninsular.
    • Cielo: poco nuboso o con algunas nubes altas.
  • Canarias
    • Situación: ambiente típico sin excesos, con temperaturas agradables propias de finales de primavera.
    • Cielo: intervalos nubosos en las vertientes norte y más despejado hacia sotavento. Un buen refugio si deseas escapar del calor peninsular.

Viento y fenómenos destacados

  • No se prevén fenómenos adversos generalizados relacionados con viento fuerte en la Península y Baleares hoy; solo brisas y vientos moderados locales.
  • En Canarias, el régimen de alisios seguirá marcando la jornada, con nubes bajas en las vertientes expuestas al viento y más claros hacia sotavento.

La clave está clara: hoy el protagonista es el calor, no el viento ni la lluvia.

Foco en Madrid: calor de mediodía al anochecer

Aunque la predicción a nivel nacional no entra a detallar cada municipio, lo que se espera para el centro peninsular es claro:

  • Madrid (capital e interior peninsular)
    • Máxima prevista alrededor de 36 ºC.
    • Cielo poco nuboso, con predominancia del sol durante casi todo el día.
    • Ambiente seco; las noches serán algo menos calurosas pero no frescas para esta época.

Recomendación práctica:

  • Activa “modo verano”: mantente hidratado, evita salir durante las horas centrales del día y ajusta tus actividades al inicio o final de la jornada.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días en España

Según la tendencia nacional proporcionada por AEMET y los mapas de previsión a varios días para toda España, aquí te dejamos un resumen del escenario general:

DíaPanorama general en EspañaTemperaturasLluvia y fenómenos
Viernes 29Dominio de cielo poco nuboso en gran parte del paísMáximas muy altas, >34-36 ºC en suroeste y nordeste; calor intenso en el centroEscasas lluvias, solo algún chubasco aislado por la tarde en zonas montañosas (baja probabilidad)
Sábado 30Continúa el tiempo estable, con sol y algunas nubes altasTemperaturas aún elevadas; ligero descenso local en el norte; ambiente veraniego casi por todo el paísPosibles tormentas muy puntuales en áreas montañosas del interior (riesgo bajo)
Domingo 31Predominio de estabilidad; más nubes evolutivas sobre la mitad norteMáximas aún por encima de lo normal tanto en la Península como en Baleares, algo más suaves en CanariasAislados chubascos por la tarde en cordilleras del norte e interior oriental; sin lluvia generalizada
Lunes 1Tiempo mayoritariamente estable; posible aumento de nubosidad hacia el norteTemperaturas altas pero con tendencia a normalizarse ligeramente en algunas regionesRiesgo algo mayor de precipitaciones débiles al norte; resto seco o con lluvias dispersas

Nota: Esta tabla resume el patrón general del tiempo en España; para detalles específicos por ciudad, es recomendable consultar la predicción municipal actualizada proporcionada por AEMET.

Consejos rápidos para hoy

  • Si te encuentras en el suroeste peninsular o dentro del territorio nacional, trata este calor como si fuera julio:
    • Evita esfuerzos físicos durante las horas centrales.
    • Utiliza ropa clara y ligera.
    • Mantén agua cerca; si tu vaso “suda”, tú también deberías hacerlo.
  • En el Cantábrico y noroeste, aunque no se registre un calor extremo como tal, sigue siendo superior al habitual para finales de mayo. Así que no te confíes pensando que “aquí nunca hace tanto calor”.
  • Si tienes la suerte de estar disfrutando de tiempo en Canarias, estás viviendo un momento ideal: ni frío ni horno. Aprovecha pero recuerda usar protección solar; el sol no entiende grados, sino radiación.

El tiempo en España hoy se presenta radiante con temperaturas que parecen tener una mirada más veraniega que primaveral.

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Autor

Fernando Veloz

Economista, comunicador, experto en televisión y creador de formatos y contenidos.

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