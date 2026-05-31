Pronóstico del Tiempo en España: calor, nubes altas y escasas lluvias este domingo 31 de mayo de 2026

El pronóstico del Tiempo en España para este domingo trae un mensaje claro: el paraguas puede guardarse en casi todo el territorio, mientras que el abanico y la crema solar se convierten en esenciales.

De acuerdo con los últimos informes de AEMET y otros medios especializados, la jornada se perfila con cielos poco nubosos o cubiertos de nubes altas, un ambiente seco en muchas regiones y un clásico contraste: más fresco y variable en el norte, mientras que el centro y el sur experimentarán un calor notable.

En el centro, especialmente en Madrid, las altas temperaturas dominarán. En las costas mediterráneas y en el sur de Andalucía, los termómetros se animan tanto que ya parecen anticipar valores propios del mes de julio. En cambio, el norte disfrutará de un ambiente más suave, con temperaturas más agradables y algo de nubosidad.

Temperaturas: ¿dónde se siente más el calor?

Aquí tienes algunos datos esenciales de este pronóstico del Tiempo en España para hoy domingo:

En el centro peninsular: Madrid : máxima alrededor de 34 ºC y mínima de 19 ºC , con nubes altas presentes y un ambiente seco.

En la costa mediterránea: Valencia : máxima de 30 ºC y mínima de 22 ºC , con una probabilidad baja de precipitaciones (alrededor del 2–3 %) y algo de nubosidad variable.

En Sevilla y la cuenca del Guadalquivir: Se prevé una máxima cercana a 39 ºC y mínima de 19 ºC , con cielos estables y sin lluvias.

y la cuenca del Guadalquivir: En otras áreas interiores: Temperaturas diurnas que oscilan entre 25 y 34 ºC , dependiendo de la provincia, con ambiente seco y cielos poco nubosos.

En el norte: Máximas más moderadas, generalmente entre 20 y 25 ºC , junto a algo de nubosidad y brumas o nieblas locales durante la madrugada en zonas elevadas.



En definitiva: calor notable en el centro y sur, clima templado en el norte, mientras que las noches siguen siendo relativamente suaves, salvo en las zonas costeras mediterráneas donde las mínimas ya superan los 20 ºC.

Cielo, nubes y lluvia: jornada tranquila

Los modelos meteorológicos coinciden: este domingo no habrá grandes alteraciones en el cielo.

Predominarán cielos poco nubosos o despejados sobre gran parte de la Península.

Algunas nubes altas cruzarán por el centro y este sin causar mayores inconvenientes; son más decorativas que otra cosa.

En el norte y noroeste podrían aparecer intervalos de nubosidad junto a algunas brumas o nieblas matutinas en áreas elevadas.

La probabilidad de lluvia es muy baja casi en todo el país; se limitará a puntos muy específicos del norte, donde se esperan chubascos aislados poco significativos.

En regiones del Mediterráneo como Valencia, la posibilidad de precipitación se reduce al 2–3 % durante la jornada.

Dicho de otro modo: si hoy te mojas, lo más probable es que sea por un chapuzón en la playa o piscina, no por culpa de la lluvia.

Viento y sensación térmica

El viento no será protagonista hoy, pero sí merece atención para quienes planeen actividades al aire libre:

En el centro, soplará suave, generalmente desde componente suroeste, sin rachas destacables.

En la costa mediterránea, habrá viento moderado con brisas costeras que aliviarán algo la sensación térmica junto al mar.

En el norte, podrían registrarse rachas algo más intensas en zonas expuestas, aunque dentro de lo habitual.

La sensación térmica será elevada en las áreas centrales y del sur debido a la combinación del calor intenso con una fuerte radiación solar. Esto será especialmente notorio durante las horas centrales del día. En ciudades como Sevilla o Madrid, ¡el sol no escatimará esfuerzos!

Radiación ultravioleta: cuidado con el sol

Con cielos despejados o ligeramente cubiertos por nubes altas, los niveles de radiación ultravioleta aumentan:

En la zona este peninsular, lugares como Valencia podrían alcanzar índices UV muy altos, llegando hasta valores cercanos a 11 durante las horas pico según las previsiones recientes.

podrían alcanzar índices UV muy altos, llegando hasta valores cercanos a 11 durante las horas pico según las previsiones recientes. El resto del país también verá índices UV elevados propios finales de mayo. Esto invita a protegerse adecuadamente bajo el sol.

Si planeas pasar varias horas al aire libre bajo los rayos solares hoy no es momento para “intentar conseguir un bronceado” sin protección. Las consecuencias pueden ser desagradables.

Tabla pronóstica para los próximos 4 días en España

Según los mapas nacionales y resúmenes sobre previsiones futuras, la tendencia general para España se inclina hacia estabilidad climática. Se prevé aumento del calor en el sur e interior con escasas lluvias. Aquí te dejo un resumen del escenario medio peninsular:

Día Temperatura máxima típica interior Temperatura mínima típica interior Estado del cielo dominante Lluvia probable (zonas más afectadas) Domingo 31 de mayo 30–34 ºC en centro; hasta 39 ºC sur 15–20 ºC Poco nuboso con nubes altas Muy baja; muy local en norte Lunes 1 de junio 30–35 ºC en centro; muy cálido sur 16–21 ºC Poco nuboso o despejado generalmente Escasa; centrada si acaso en extremo norte Martes 2 de junio Ligero descenso en algunas áreas; aún entre 28–32 ºC 14–19 ºC Nubes altas e intervalos con nubosidad Baja; posible en Cantábrico y zonas montañosas Miércoles 3 de junio Valores similares o ligeramente más suaves por la mitad norte 13–18 ºC Alternancia entre claros y nubosidad media Baja a moderada en norte; seca en centro-sur

Las cifras reflejan una tendencia general para interiores peninsulares; las costas e islas suelen registrar temperaturas algo diferentes. Las mínimas son más suaves cerca del Mediterráneo mientras que las temperaturas tienden a ser más moderadas cerca del Cantábrico.

Claves prácticas para este domingo

Para finalizar este pronóstico del Tiempo en España, aquí van unas recomendaciones rápidas:

Si te encuentras en Madrid , organiza tu día como si fuera casi julio: calor intenso al mediodía; mejor planificar actividades exteriores temprano o al atardecer.

, organiza tu día como si fuera casi julio: calor intenso al mediodía; mejor planificar actividades exteriores temprano o al atardecer. En Sevilla y otras partes del valle del Guadalquivir, donde se acercarán a los 40 ºC: hidratarse bien, buscar sombra y tomarse las cosas con calma resulta ser una buena estrategia.

y otras partes del valle del Guadalquivir, donde se acercarán a los 40 ºC: hidratarse bien, buscar sombra y tomarse las cosas con calma resulta ser una buena estrategia. En la franja mediterránea como Valencia , ambiente cálido predominante junto a mínimas elevadas; disfrutar del mar será lo más sensato.

, ambiente cálido predominante junto a mínimas elevadas; disfrutar del mar será lo más sensato. El norte ofrecerá un día mucho más llevadero ideal para actividades al aire libre; sin embargo hay que estar atentos a posibles brumas matinales o nubosidad localizada.

Así que nos espera un domingo bastante veraniego por gran parte de España, donde los cielos estarán tranquilos… mientras que los termómetros nos recuerdan que lo que queda atrás es solo un formalismo llamado “finales primaverales”.