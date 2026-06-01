Pronóstico del Tiempo en España: lunes 1 de junio de 2026

El pronóstico del tiempo para España este lunes 1 de abril de 2026 llega con una calma inusual, si consideramos lo movida que suele ser la primavera. De acuerdo con los últimos datos de AEMET y los mapas meteorológicos nacionales, el día se presenta estable en la mayor parte de la Península, aunque habrá más actividad en el norte y en las islas.

En términos generales, este lunes es típico de principios de abril: mañanas frescas que dan paso a mediodías templados, algunas nubes que aparecerán en zonas interiores y lluvias más probables a medida que nos desplazamos hacia el norte y las áreas montañosas.

Las palabras clave —pronóstico del tiempo en España y pronóstico del tiempo para este lunes 1 de abril de 2026— encajan a la perfección con lo que indican los modelos: un día tranquilo pero con sus matices, como es habitual en primavera.

Temperaturas: Madrid se queda en 19 ºC

Los termómetros hoy se moverán dentro de unos valores bastante normales para esta época. En Madrid (España), las previsiones indican una máxima de 19 ºC y una mínima de 7 ºC, lo que sugiere un día para llevar chaqueta por la mañana y manga corta al mediodía.

Según los datos climáticos correspondientes a finales de marzo y principios de abril, se anticipa:

En el interior peninsular : Máximas alrededor de 16-20 ºC Mínimas que todavía serán frías, entre 5-8 ºC

: En el sur de España : Máximas que pueden alcanzar o superar los 22-24 ºC en partes del valle del Guadalquivir, creando un ambiente casi veraniego durante las primeras horas de la tarde.

: En el litoral mediterráneo : Temperaturas agradables, con máximas cercanas a 20 ºC y mínimas entre 10-12 ºC , acorde a lo habitual para estas fechas.

: En Canarias (España) : Ambiente suave, con máximas alrededor de 23 ºC y mínimas cerca de 15 ºC , fieles a su “eterna primavera”.

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En resumen: si tienes planes para salir hoy, opta por un abrigo ligero por la mañana, no olvides las gafas de sol al mediodía y ten a mano un paraguas según donde te encuentres.

Cielos y fenómenos destacados

Sin una borrasca dominante clara, se establece una situación de tiempo variable. El patrón sigue siendo dinámico, algo característico para la Semana Santa del 2026.

Lo más destacado para este lunes incluye:

Norte peninsular (Galicia, Cantábrico, norte de Castilla y León, Navarra, La Rioja, País Vasco) Cielos muy nubosos o cubiertos durante gran parte del día, con precipitaciones débiles o moderadas; locales más intensas en áreas montañosas. Las temperaturas serán ligeramente inferiores a las del sur, ofreciendo un ambiente fresco especialmente por la mañana.

Centro (incluida Madrid) Predominarán cielos poco nubosos o con intervalos nubosos, sin lluvias significativas previstas. Habrá temperaturas suaves, con un contraste notable entre la mañana y la tarde típico de esta temporada.

Este peninsular y valle del Ebro Alternancia entre sol y nubes, pudiendo aparecer alguna lluvia débil o chubasco aislado en zonas interiores por la tarde; no obstante, sin episodios generalizados.

Andalucía y sur peninsular Tiempo mayormente estable, con cielos poco nubosos y ambiente templado o algo cálido durante las horas centrales del día.

Baleares (España) Cielos presentando intervalos nubosos, sin descartar alguna lluvia débil; sin embargo, no hay señales claras de episodios intensos.

Canarias (España) Ambiente un poco más variable; se espera posibilidad de nubosidad junto con lluvias débiles en el norte de las islas mientras que los cielos estarán más despejados en el sur; todo ello dentro de un patrón aún dinámico debido a días anteriores.



Así que hoy será un lunes donde el paraguas será más necesario cuanto más al norte te encuentres y prácticamente prescindible al sur.

Viento y sensación térmica

En el norte, sobre todo en áreas expuestas como la vertiente cantábrica e incluso en torno a Galicia (España) y País Vasco (España) , el viento soplará moderadamente desde el oeste y noroeste. Esto aumentará la sensación térmica fresca.

y , el viento soplará moderadamente desde el oeste y noroeste. Esto aumentará la sensación térmica fresca. Por otro lado, en el interior y sur predominan vientos generalmente suaves; habrá algunas brisas costeras en el litoral mediterráneo.

Nada fuera de lo común: un día primaveral donde el viento puede resultar algo molesto al norte pero casi anecdótico en gran parte del país.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días en España

De acuerdo con la tendencia semanal publicada por AEMET, que abarca desde este lunes 1 de abril hasta finales de semana, aquí está el panorama general esperado:

Día Situación general en España Lluvias probables Temperaturas Lunes 1 Tiempo estable predominante en gran parte del país; mayor nubosidad al norte Débiles al norte y áreas montañosas; escasas generalmente al oeste y sur Valores normales; algo más frescas al norte y este Martes 2 Patrón variable continúa; nubes más abundantes al norte y este Posibles precipitaciones sobre tercios norte y este así como ambos archipiélagos Similares o ligeros cambios; ambiente suave sobre todo en centro y sur Miércoles 3 Sin tendencia clara hacia grandes cambios; atmósfera dinámica persistente Lluvias dispersas al norte, este e incluso zonas montañosas; resto seco Temperaturas alrededor de la media; ligeramente más bajas hacia el norte Jueves 4 Predicción incierta aún; sin señales claras de temporal generalizado Posibles chubascos al norte y este así como en archipiélagos; oeste/sur más secos Valores cercanos a los normales para estas fechas; contrastes notables entre día/noche

Esta tabla resume la tendencia general. Resulta útil para planificar tu semana: más posibilidades de lluvia hacia el norte/este mientras que centro/sur tendrán más probabilidades de disfrutar un clima seco y suave.