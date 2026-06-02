Pronóstico del Tiempo en España: martes 2 de junio de 2026

Este martes, el tiempo en España presenta un claro sabor veraniego, aunque sin llegar a los extremos que suelen caracterizar julio. Las temperaturas suben en el interior peninsular, el sol brilla en numerosas áreas y las lluvias se limitan a episodios breves.

De acuerdo con la AEMET, hoy se vivirá una jornada estable en gran parte de la Península Ibérica, donde las temperaturas experimentarán un ligero ascenso o permanecerán sin cambios. Habrá riesgo de chubascos de evolución en áreas montañosas durante la tarde. Los principales portales meteorológicos, como Eltiempo.es y AccuWeather, coinciden en este pronóstico: una mañana tranquila, una tarde algo más activa en el interior y una noche suave.

Temperaturas: calor contenido en el interior, más suave en la costa

Las temperaturas son las grandes protagonistas del día. El termómetro se eleva con fuerza en el centro y sur del país, mientras que las zonas costeras mantienen valores más moderados.

En Madrid (España) , se esperan máximas alrededor de los 28 ºC , con mínimas cercanas a los 15–16 ºC. Se prevé un ambiente seco y una notable amplitud térmica.

, se esperan máximas alrededor de los , con mínimas cercanas a los 15–16 ºC. Se prevé un ambiente seco y una notable amplitud térmica. En el valle del Guadalquivir, ciudades como Sevilla alcanzarán valores cercanos o superiores a los 30 ºC durante las primeras horas de la tarde. Aunque habrá momentos de nubosidad, no se prevén lluvias significativas.

alcanzarán valores cercanos o superiores a los 30 ºC durante las primeras horas de la tarde. Aunque habrá momentos de nubosidad, no se prevén lluvias significativas. En el norte, la costa cantábrica disfrutará de un ambiente más fresco, con máximas entre 20–22 ºC y nubosidad variable, según la información regional disponible.

En la zona mediterránea, las temperaturas oscilarán entre 24–27 ºC, con brisas costeras que ayudarán a aliviar el calor.

En resumen: se presenta un día cálido pero “amable” para ser junio. El calor será más notable en el interior y sur del país, mientras que los valores serán más suaves en el norte y las costas.

Cielos y fenómenos destacados: sol, algunas nubes y chubascos por la tarde

La atmósfera no se complicará demasiado hoy. Sin embargo, es recomendable no bajar la guardia si te encuentras o te desplazas por el interior peninsular:

Predominarán cielos poco nubosos o despejados durante gran parte de España , especialmente por la mañana.

, especialmente por la mañana. A partir del mediodía se desarrollará nubosidad de evolución en áreas montañosas e interiores peninsulares, lo que podría dar lugar a chubascos y tormentas aisladas por la tarde.

En el litoral mediterráneo, se prevé un día bastante estable. Algunas nubes bajas podrían aparecer por la mañana, pero tenderán a despejarse a medida que avance el día.

En la parte occidental del Cantábrico y noroeste peninsular podría haber algo de nubosidad más densa, con posibilidad de algunas precipitaciones débiles y muy localizadas.

Los chubascos que puedan producirse esta tarde serán breves. Sin embargo, podrían traer consigo chaparrones intensos puntuales y rachas fuertes de viento alrededor.

Viento y estado del mar

El viento soplará generalmente flojo, con brisas en las costas.

En el valle del Ebro, meseta norte y algunos tramos costeros podrían registrarse intervalos de viento moderado. No obstante, esto no debería representar un problema importante según los avisos disponibles.

En cuanto al mar, los boletines de Salvamento Marítimo indican que se espera un estado relativamente tranquilo sin temporales relevantes previstos según AEMET.

Quienes planeen salir a navegar o practicar deportes acuáticos deberían consultar información actualizada sobre su área específica. Pero en general, las condiciones son favorables para estas fechas.

Contexto climático: un inicio de junio acorde a los últimos años

El ambiente cálido que estamos viviendo encaja perfectamente con una tendencia más amplia: 2025 fue un año extremadamente cálido para España, con una temperatura media anual de 15 ºC—1,1 ºC por encima de lo habitual. Este comienzo de junio con temperaturas elevadas refuerza la idea de un patrón cada vez más cálido.

A nivel global, el NOAA mantiene bajo vigilancia El Niño, con altas probabilidades de que se consolide durante los próximos meses. Aunque este fenómeno no determina por sí solo las condiciones meteorológicas diarias concretas, sí influye en las tendencias estacionales que experimentaremos este año.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días (España, valores orientativos)

Esta tabla ofrece una aproximación para todo el conjunto peninsular basándose en Madrid y condiciones medias aplicables a gran parte del territorio (los valores específicos pueden variar según zonas).

Día Situación general Máxima aprox. (Madrid) Mínima aprox. (Madrid) Fenómenos destacados Martes 2 Cielos poco nubosos, calor moderado 28 ºC 15–16 ºC Chubascos aislados de tarde interior Miércoles 3 Tiempo estable, más sol que nubes 29–30 ºC 16 ºC Ligero ascenso térmico; brisas Jueves 4 Ambiente cálido; nubes evolutivas interiores 30 ºC 16–17 ºC Riesgo de tormentas puntuales por la tarde Viernes 5 Continuidad del calor; algo más nuboso 29–30 ºC 16–17 ºC Posibles chubascos dispersos interiores

La tabla resume lo que nos espera esta semana: un suave ascenso del calor predominante junto al sol brillante y tardes reservadas para esa inestabilidad típica que marca el final de primavera y da paso al verano.

Consejos rápidos para hoy