Pronóstico del Tiempo en España: contrastes térmicos y norte inestable, ese 3 de junio del 2026

Este miércoles 3 de junio de 2026, el Pronóstico del Tiempo para España se presenta con un carácter dual. Por un lado, medio país disfruta de un calor intenso y, por otro, el norte mira al cielo con la esperanza de no mojarse.

De acuerdo con la AEMET y otras fuentes confiables, la situación se distribuye de la siguiente manera: nubosidad abundante y algunas lluvias en el extremo norte y Galicia, mientras que se experimenta un ambiente estable y muy cálido* en el interior, el sur y gran parte del Mediterráneo.

Hoy, el término que define la jornada es contraste térmico. Se esperan frescos amaneceres en el interior norte que darán paso a una tarde casi veraniega, especialmente en las zonas centrales y suroeste de la península.

Temperaturas: del fresco mañanero al calor “de terraza”

En el centro peninsular , la amplitud térmica es notable: En Madrid , la mañana comienza alrededor de los 15 °C, pero a medida que avanza el día se espera que alcance unos 30–31 °C , con cielos despejados casi todo el tiempo. Escenarios similares se vivirán en ciudades como Toledo o Cáceres , donde las máximas rondarán los 31–32 °C bajo un sol radiante.

, la amplitud térmica es notable: En el suroeste , hoy parece que se activa el modo horno: Córdoba podría registrar unos 35 °C como máxima. En Badajoz se prevén temperaturas cercanas a los 34 °C y Sevilla también rondará los 33 °C. Un viento del suroeste soplará suavemente, aunque no será suficiente para aliviar la sensación de calor.

, hoy parece que se activa el modo horno: En el norte y noroeste : En A Coruña , las temperaturas máximas estarán alrededor de los 20 °C, ofreciendo un ambiente suave. La cornisa cantábrica ( Santander , Bilbao , Donostia-San Sebastián ) verá máximas entre los 20 y 23 °C, con mínimas sobre los 13 °C.

: En el área del Mediterráneo : Las temperaturas en Valencia , Alicante y Barcelona oscilarán entre los 23–27 °C, creando un clima muy agradable. En Mallorca , se prevé una máxima de unos 25 °C y mínima de 17 °C .

: En Canarias , se anticipa una jornada bastante estable: Tanto en Santa Cruz de Tenerife como en Las Palmas de Gran Canaria , las temperaturas estarán entre los 18 y los 22 °C, manteniéndose constantes durante todo el día.

, se anticipa una jornada bastante estable:

Cielo y fenómenos destacados

Norte y noroeste: más nubes que ganas de playa

En Galicia y en el extremo norte peninsular, los frentes atlánticos hacen su aparición dejando cielos muy nubosos junto a lluvias en diferentes momentos del día.

En Pontevedra , comenzaremos con muchas nubes; por la tarde-noche aumentará la probabilidad de lluvias intensas, con acumulaciones significativas esperadas.

, comenzaremos con muchas nubes; por la tarde-noche aumentará la probabilidad de lluvias intensas, con acumulaciones significativas esperadas. En A Coruña , se prevén lluvias más ligeras por la tarde, sin embargo, manteniendo un ambiente suave.

, se prevén lluvias más ligeras por la tarde, sin embargo, manteniendo un ambiente suave. La cornisa cantábrica (Santander, Bilbao, Donostia-San Sebastián) verá precipitaciones, especialmente durante la madrugada y las primeras horas del día. Luego cesarán pero quedará mucha nubosidad.

Centro e interior: cielo limpio y amplitud térmica

El interior norte amanecerá fresco:

Zonas como Castilla y León , específicamente en lugares como Soria o León , podrían registrar mínimas cercanas a los 6 °C. Es posible incluso que aparezcan algunos bancos de niebla matinales.

, específicamente en lugares como o , podrían registrar mínimas cercanas a los 6 °C. Es posible incluso que aparezcan algunos bancos de niebla matinales. A medida que transcurre el día y con cielos despejados, muchas localidades superarán los 25 °C por la tarde.

En cuanto a Madrid, como mencionamos antes, disfrutaremos de un día muy estable con sol casi continuo. La máxima alcanzará alrededor de los 30–31 °C; perfecto para disfrutar en una terraza… no olvides aplicar crema solar.

Sur y suroeste: calor seco y cielo plano

En lo que respecta a Andalucía y al suroeste peninsular, no hay grandes sorpresas:

Predominarán cielos despejados durante buena parte del día. Las temperaturas superarán fácilmente los 32–35 °C en el valle del Guadalquivir.

El viento soplará débil a moderado desde dirección oeste o suroeste, especialmente cerca de ciudades como Sevilla o Badajoz.

Litoral mediterráneo: tranquilidad, brisa y pocas lluvias

En localidades como Valencia, Alicante y Barcelona, la jornada transcurrirá entre cielos despejados con algunas nubes dispersas, presentando un riesgo muy bajo de precipitaciones.

En Barcelona podría haber una leve posibilidad de lluvias muy débiles justo antes del amanecer; sin embargo, lo demás será un día estable.

En las ciudades autónomas habrá más actividad por parte del viento:

En lugares como Ceuta y Melilla, se prevén vientos provenientes del oeste-suroeste con rachas sostenidas cercanas a los 40 km/h; cielo mayormente despejado en general.

Canarias: ambiente templado y alisios cargados de nubes

En este archipiélago predominan los vientos alisios:

Tanto en Santa Cruz de Tenerife como en Las Palmas de Gran Canaria , gran parte del día mantendrán cielos muy nubosos. Existe baja probabilidad de lluvias muy débiles, sobre todo durante las primeras horas del día.

como en , gran parte del día mantendrán cielos muy nubosos. Existe baja probabilidad de lluvias muy débiles, sobre todo durante las primeras horas del día. El viento soplará moderado desde el norte superando los 25 km/h en zonas expuestas.

Avisos y estado de la mar

Hoy es recomendable tener precaución con respecto al mar:

Se han emitido avisos amarillos por fenómenos costeros en varias regiones: Norte y nordeste de Mallorca así como costa de Menorca verán vientos del norte-nordeste alcanzando velocidades entre 40–50 km/h junto a olas que oscilarán entre dos a tres metros. En Ampurdán ( Girona ) hay aviso amarillo debido a una intensa tramontana; rachas que pueden llegar hasta los 50–60 km/h junto a un mar alterado con olas que podrían alcanzar hasta tres metros. Diversas áreas costeras en Canarias ( Gran Canaria , Tenerife , La Palma , etc.) están bajo aviso por vientos del noreste alcanzando velocidades entre 50–61 km/h (fuerza siete) acompañados por marejada fuerte.



Si tenías pensado salir a navegar hoy tranquilo, sería mejor consultar primero las condiciones marítimas antes de cargar tu tabla.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días (visión general España)

Valores aproximados medios según predicciones recientes proporcionadas por AEMET y medios nacionales para zonas representativas de España.

Día Situación general Temperaturas máximas (aprox.) Comentario rápido Miércoles 3 Norte más nuboso; interior y sur cálidos; posibles lluvias en extremo norte 20–23 °C norte; 28–35 °C centro-sur Día lleno de contrastes; avisos costeros activos Jueves 4 Tiempo aún estable; posible aumento de nubosidad hacia noroeste Ligerísimo descenso en temperaturas al norte; similares al sur Continúa el calor; llegada nubes desde Atlántico Viernes 5 Intervalos nubosos al norte-noroeste; más claridad hacia otras regiones Temperaturas similares; entre 25–34 °C en muchas áreas Ambiente veraniego; escasas lluvias fuera del norte Sábado 6 Probables chubascos al tercio norte; tiempo seco al sur Máximas ligeramente inferiores al norte; sin grandes cambios al sur Fin semana tranquilo al sur; revuelto al norte

(Esta tabla ofrece una visión general sobre tendencias climáticas. Para detalles específicos por provincia es recomendable consultar pronósticos locales si tienes planes al aire libre.)

Resumen práctico para hoy