Pronóstico del Tiempo en España: contrastes, chubascos y calor contenido este 4 de junio del 2026

El pronóstico del tiempo en España para hoy presenta un país dividido en dos mitades. Mientras que el norte y la costa mediterránea están a la expectativa del paraguas, el centro y el sur se concentran en buscar sombra e hidratarse.

De acuerdo con AEMET y otros portales especializados, la jornada se caracterizará por:

Chubascos y posibles tormentas en áreas del norte y este peninsular.

Cielos poco nubosos o despejados en gran parte del centro y sur.

Temperaturas máximas que descenderán en muchas regiones, aunque aún se sentirán altas en el suroeste.

Si hoy decides moverte por España, el tiempo te exigirá estar preparado según tu ubicación: o llevas paraguas… o gorra.

Temperaturas: Madrid manda la referencia

Tomemos como referencia a Madrid.

Hoy, la capital alcanzará unos 28–29 ºC de máxima, con mínimas que rondarán entre los 16–19 ºC, disfrutando de un ambiente poco nuboso y sin lluvias a la vista.

En términos generales, las máximas previstas para hoy son las siguientes:

Norte peninsular : alrededor de 19–20 ºC en ciudades como Bilbao o A Coruña , donde los cielos estarán cubiertos y la lluvia será muy probable.

: alrededor de en ciudades como o , donde los cielos estarán cubiertos y la lluvia será muy probable. Centro : valores que oscilan entre los 24–29 ºC , como los 24 ºC de Salamanca y casi 29 ºC en Madrid .

: valores que oscilan entre los , como los de y casi en . Sur : calor más intenso, alcanzando los 34 ºC de máxima en Sevilla .

: calor más intenso, alcanzando los de máxima en . Mediterráneo : contrastes notables entre los 27 ºC de Barcelona , donde lloverá, y los cálidos 31 ºC de València , con intervalos nubosos.

: contrastes notables entre los de , donde lloverá, y los cálidos de , con intervalos nubosos. Baleares y Canarias: temperaturas entre los 23–27 ºC, con más nubes que precipitaciones.

No se prevé una ola de calor, pero el sur ya comienza a disfrutar del “modo verano”, mientras que el norte se mantiene más fresco.

El norte y el este: paraguas en la mochila

La parte más activa del tiempo en España hoy se localizará principalmente en el norte peninsular y la costa mediterránea.

En Bilbao y A Coruña , se espera un cielo cubierto con lluvia casi garantizada, con una probabilidad de precipitación cercana al 100 %.

y , se espera un cielo cubierto con lluvia casi garantizada, con una probabilidad de precipitación cercana al 100 %. La mezcla de abundante nubosidad, lluvias y viento del oeste o noroeste generará un ambiente algo más incómodo, aunque no se anticipan grandes temporales.

En el Mediterráneo, Barcelona también verá lluvias, con cielos cubiertos y alta probabilidad de chubascos.

No es un día alarmante, pero si tienes planes al aire libre por el norte o la costa este, lo mejor será llevar contigo un chubasquero.

Centro y sur: estabilidad y calor moderado

En el centro peninsular, las condiciones son diferentes. Tanto Madrid como gran parte de la meseta disfrutarán de cielos poco nublados sin previsión de lluvias.

En Madrid : cielo poco nuboso, máxima alrededor de los 28–29 ºC , mínima entre los 16–19 ºC , sin riesgo de precipitación.

: cielo poco nuboso, máxima alrededor de los , mínima entre los , sin riesgo de precipitación. En Salamanca: jornada con algunas nubes por la mañana que darán paso a cielos despejados por la tarde; máxima cercana a los 24 ºC.

En el sur, dominan sol y calor:

En Sevilla , cielos despejados marcan una máxima de entre los 33–34 ºC; mínima situada alrededor de los 19 ºC, sin lluvias previstas.

, cielos despejados marcan una máxima de entre los 33–34 ºC; mínima situada alrededor de los 19 ºC, sin lluvias previstas. En Ceuta, también despejado, alcanzará unos máximos de aproximadamente 24 ºC y mínimas cerca de 18 ºC.

Aquí simplemente hay un consejo elemental: hidrátate bien, evita exponerte al sol durante las horas más intensas del mediodía y si puedes, reserva tus paseos largos para la tarde.

Baleares y Canarias: nubes, viento y ambiente suave

En las islas, el panorama meteorológico se torna algo más templado:

En Palma , cielos poco nublados con máximas cercanas a los 27 ºC y mínimas alrededor de 17 ºC.

, cielos poco nublados con máximas cercanas a los 27 ºC y mínimas alrededor de 17 ºC. En Las Palmas de Gran Canaria, cielo cubierto pero sin lluvias; máxima aproximada de unos 23 ºC con viento moderado a fuerte desde el norte.

En las islas afortunadas canarias, ese viento del norte será notable; no hará frío, pero la brisa estará bien presente en las zonas expuestas.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días (tendencia general)

Tendencia orientativa a nivel nacional basada en información proporcionada por AEMET junto a mapas previsionales a varios días.

Día Temperaturas (tendencia) Cielo dominante Lluvia más probable Jueves 4 Máximas descendiendo en gran parte de la Península; calor persistente en sur y valle del Guadalquivir Cielos despejados en centro-sur; nubosos en norte y este Precipitaciones sobre todo en el norte y este peninsular; especialmente litoral cantábrico y Mediterráneo Viernes 5 (tendencia) Ligeras variaciones; ambiente suave al norte mientras que será cálido al sur Intervalos nubosos al norte; mayor sol en interior y sur Posibilidad residual de algunos chubascos al norte; menos probables hacia otras zonas Sábado 6 (tendencia) Máximas ligeramente incrementadas en la mitad sur; estabilidad central Predominio generalizado de cielos poco nubosos Las precipitaciones quedarán restringidas al extremo norte Domingo 7 (tendencia) Ambiente pre-veraniego tanto en centro como sur; valores contenidos hacia el norte Cielos mayormente poco nubosos o incluso despejados Probabilidad baja generalizada; algún frente podría rozar el Cantábrico

Nota: esta tabla resume tendencias generales. Para decisiones específicas (playa, montaña o eventos), es recomendable revisar actualizaciones detalladas por ciudad próximamente.

Consejos rápidos para hoy

Si te encuentras en el norte o por la zona del Mediterráneo , no olvides llevar paraguas contigo e incluir algo más flexible en tus planes.

o por la zona del , no olvides llevar paraguas contigo e incluir algo más flexible en tus planes. Si estás por el área del centro o el sur de España, cuida tu exposición al sol durante las horas centrales del día.

o el de España, cuida tu exposición al sol durante las horas centrales del día. En las islas canarias, presta atención al viento que sopla desde el norte; mientras tanto, Baleares ofrece una jornada ideal para actividades exteriores aunque con algo de calor.

El mensaje que nos deja hoy el pronóstico del tiempo en España es claro: aún no hemos llegado al pleno verano para todos. Sin embargo, ya hay ensayos generales por parte del sur mientras que el norte sigue poniendo a prueba su resistencia ante posibles chubascos.