  • ESP
    España América
Ciencia Medio Ambiente

EL TERMÓMETRO ALCANZARÁ HOY EN MADRID LOS 28 GRADOS

Pronóstico del Tiempo en España: contrastes, chubascos y calor contenido este 4 de junio del 2026

Jornada de contrastes en España, con lluvias en el norte y este, un ambiente más estable en el centro y sur, y temperaturas moderadas para la época del año.

Pronóstico del Tiempo en España: contrastes, chubascos y calor contenido este 4 de junio del 2026
Archivado en: Medio Ambiente

El pronóstico del tiempo en España para hoy presenta un país dividido en dos mitades. Mientras que el norte y la costa mediterránea están a la expectativa del paraguas, el centro y el sur se concentran en buscar sombra e hidratarse.

De acuerdo con AEMET y otros portales especializados, la jornada se caracterizará por:

  • Chubascos y posibles tormentas en áreas del norte y este peninsular.
  • Cielos poco nubosos o despejados en gran parte del centro y sur.
  • Temperaturas máximas que descenderán en muchas regiones, aunque aún se sentirán altas en el suroeste.

Si hoy decides moverte por España, el tiempo te exigirá estar preparado según tu ubicación: o llevas paraguas… o gorra.

Temperaturas: Madrid manda la referencia

Tomemos como referencia a Madrid.
Hoy, la capital alcanzará unos 28–29 ºC de máxima, con mínimas que rondarán entre los 16–19 ºC, disfrutando de un ambiente poco nuboso y sin lluvias a la vista.

En términos generales, las máximas previstas para hoy son las siguientes:

  • Norte peninsular: alrededor de 19–20 ºC en ciudades como Bilbao o A Coruña, donde los cielos estarán cubiertos y la lluvia será muy probable.
  • Centro: valores que oscilan entre los 24–29 ºC, como los 24 ºC de Salamanca y casi 29 ºC en Madrid.
  • Sur: calor más intenso, alcanzando los 34 ºC de máxima en Sevilla.
  • Mediterráneo: contrastes notables entre los 27 ºC de Barcelona, donde lloverá, y los cálidos 31 ºC de València, con intervalos nubosos.
  • Baleares y Canarias: temperaturas entre los 23–27 ºC, con más nubes que precipitaciones.

No se prevé una ola de calor, pero el sur ya comienza a disfrutar del “modo verano”, mientras que el norte se mantiene más fresco.

El norte y el este: paraguas en la mochila

La parte más activa del tiempo en España hoy se localizará principalmente en el norte peninsular y la costa mediterránea.

  • En Bilbao y A Coruña, se espera un cielo cubierto con lluvia casi garantizada, con una probabilidad de precipitación cercana al 100 %.
  • La mezcla de abundante nubosidad, lluvias y viento del oeste o noroeste generará un ambiente algo más incómodo, aunque no se anticipan grandes temporales.
  • En el Mediterráneo, Barcelona también verá lluvias, con cielos cubiertos y alta probabilidad de chubascos.

No es un día alarmante, pero si tienes planes al aire libre por el norte o la costa este, lo mejor será llevar contigo un chubasquero.

Centro y sur: estabilidad y calor moderado

En el centro peninsular, las condiciones son diferentes. Tanto Madrid como gran parte de la meseta disfrutarán de cielos poco nublados sin previsión de lluvias.

  • En Madrid: cielo poco nuboso, máxima alrededor de los 28–29 ºC, mínima entre los 16–19 ºC, sin riesgo de precipitación.
  • En Salamanca: jornada con algunas nubes por la mañana que darán paso a cielos despejados por la tarde; máxima cercana a los 24 ºC.

En el sur, dominan sol y calor:

  • En Sevilla, cielos despejados marcan una máxima de entre los 33–34 ºC; mínima situada alrededor de los 19 ºC, sin lluvias previstas.
  • En Ceuta, también despejado, alcanzará unos máximos de aproximadamente 24 ºC y mínimas cerca de 18 ºC.

Aquí simplemente hay un consejo elemental: hidrátate bien, evita exponerte al sol durante las horas más intensas del mediodía y si puedes, reserva tus paseos largos para la tarde.

Baleares y Canarias: nubes, viento y ambiente suave

En las islas, el panorama meteorológico se torna algo más templado:

  • En Palma, cielos poco nublados con máximas cercanas a los 27 ºC y mínimas alrededor de 17 ºC.
  • En Las Palmas de Gran Canaria, cielo cubierto pero sin lluvias; máxima aproximada de unos 23 ºC con viento moderado a fuerte desde el norte.

En las islas afortunadas canarias, ese viento del norte será notable; no hará frío, pero la brisa estará bien presente en las zonas expuestas.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días (tendencia general)

Tendencia orientativa a nivel nacional basada en información proporcionada por AEMET junto a mapas previsionales a varios días.

DíaTemperaturas (tendencia)Cielo dominanteLluvia más probable
Jueves 4Máximas descendiendo en gran parte de la Península; calor persistente en sur y valle del GuadalquivirCielos despejados en centro-sur; nubosos en norte y estePrecipitaciones sobre todo en el norte y este peninsular; especialmente litoral cantábrico y Mediterráneo
Viernes 5 (tendencia)Ligeras variaciones; ambiente suave al norte mientras que será cálido al surIntervalos nubosos al norte; mayor sol en interior y surPosibilidad residual de algunos chubascos al norte; menos probables hacia otras zonas
Sábado 6 (tendencia)Máximas ligeramente incrementadas en la mitad sur; estabilidad centralPredominio generalizado de cielos poco nubososLas precipitaciones quedarán restringidas al extremo norte
Domingo 7 (tendencia)Ambiente pre-veraniego tanto en centro como sur; valores contenidos hacia el norteCielos mayormente poco nubosos o incluso despejadosProbabilidad baja generalizada; algún frente podría rozar el Cantábrico

Nota: esta tabla resume tendencias generales. Para decisiones específicas (playa, montaña o eventos), es recomendable revisar actualizaciones detalladas por ciudad próximamente.

Consejos rápidos para hoy

  • Si te encuentras en el norte o por la zona del Mediterráneo, no olvides llevar paraguas contigo e incluir algo más flexible en tus planes.
  • Si estás por el área del centro o el sur de España, cuida tu exposición al sol durante las horas centrales del día.
  • En las islas canarias, presta atención al viento que sopla desde el norte; mientras tanto, Baleares ofrece una jornada ideal para actividades exteriores aunque con algo de calor.

El mensaje que nos deja hoy el pronóstico del tiempo en España es claro: aún no hemos llegado al pleno verano para todos. Sin embargo, ya hay ensayos generales por parte del sur mientras que el norte sigue poniendo a prueba su resistencia ante posibles chubascos.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

GELES DESINFECTANTES

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Geles desinfectantes Mascarillas Termómetros clínicos
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Fernando Veloz

Economista, comunicador, experto en televisión y creador de formatos y contenidos.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]