La AEMET prevé un descenso térmico excepcional en varias zonas de España

El tiempo va a dar un giro que obligará a muchos a sacar chaquetas, paraguas y, sobre todo, paciencia. La AEMET ha alertado sobre un descenso notable de las temperaturas este viernes en diferentes regiones de España, con especial énfasis en la Comunidad Valenciana y marcados contrastes entre diversas áreas.

De acuerdo con el aviso publicado por La Razón, este episodio viene acompañado de una situación meteorológica muy variable: tormentas matutinas en Cataluña, vientos fuertes en Canarias y, al mismo tiempo, un aumento de las temperaturas en la fachada noroeste peninsular. Esta combinación genera un mapa casi surrealista, pero completamente real: durante la primavera, la atmósfera española se comporta como un tablero de ajedrez donde cada pieza se mueve en direcciones distintas.

Un viernes de contrastes: del calor al refresco brusco

La clave radica en el avance de una masa de aire más fría y la llegada de inestabilidad desde el Atlántico, un patrón que ya ha provocado otros cambios repentinos en días recientes. Tiempo.com describe un descenso pronunciado asociado al avance de una vaguada, con bajadas de entre 6 y 10 grados en amplias zonas del nordeste. Lo más llamativo se registra en áreas como Teruel, Zaragoza y Guadalajara, donde la diferencia entre máximas podría acercarse a los 20 grados.

Esta oscilación no solo afecta al confort. También tiene repercusiones en la salud y el medio ambiente. Los cambios térmicos bruscos pueden agravar problemas respiratorios y cardiovasculares en personas vulnerables, especialmente cuando se combinan con viento, humedad o tormentas. El cuerpo humano no lleva bien estos bandazos térmicos; sin embargo, parece que la atmósfera no consulta antes de hacer sus movimientos.

Cataluña, Valencia y Canarias: tres escenas distintas en el mismo día

En la vertiente mediterránea, la inestabilidad tendrá características muy específicas. Según diversos medios, se esperan chubascos y tormentas en el nordeste, prestando especial atención a Cataluña y el litoral levantino. En la Comunidad Valenciana, la AEMET ha señalado un episodio de peligro importante por lluvias y tormentas recientemente. Este nuevo aviso se alinea con ese patrón irregular que castiga el este peninsular cuando el aire frío colisiona con el calor acumulado en superficie.

En Canarias, la situación será diferente. El archipiélago experimentará vientos del norte y rachas fuertes en zonas expuestas, con los vientos alisios tomando protagonismo. En meteorología, el viento no es solo aire en movimiento: representa transporte de humedad, energía e incluso ese pequeño caos que convierte una previsión aparentemente sencilla en todo un rompecabezas.

Qué significa para el medio ambiente

Estos cambios drásticos tienen implicaciones ambientales. Los contrastes térmicos y la llegada de tormentas intensas favorecen episodios de escorrentía rápida, erosión y estrés en cultivos y áreas forestales, sobre todo si el suelo ya estaba seco o muy expuesto. Además, esta alternancia entre calor y frescura puede alterar la actividad de insectos, influir en la floración de ciertas especies y modificar el comportamiento de aves e invertebrados que dependen de señales térmicas sutiles para sincronizarse con su entorno.

Datos que conviene mirar de un vistazo

Región Efecto principal Comunidad Valenciana Descenso térmico excepcional Cataluña Tormentas matutinas Canarias Viento intenso y alisio reforzado Noroeste peninsular Aumento de temperaturas Nordeste interior Bajada notable de máximas

Curiosidades científicas para no mirar el cielo igual