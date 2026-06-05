Pronóstico del Tiempo en España: contrastes entre lluvias y calor este 5 de junio del 2026

Este viernes 5 de junio, el pronóstico del tiempo en España nos presenta dos realidades bien definidas: inestabilidad y lluvias en el este y norte, mientras que el suroeste y gran parte del interior se disfrutarán de un ambiente más cálido y seco.
En la costa mediterránea y cantábrica, los cielos se mostrarán cubiertos con precipitaciones que podrán ser intensas en algunos momentos. En contraste, en el sur peninsular se espera calor, cielos despejados y un primer aviso no oficial que sugiere que ya es tiempo de terrazas.
El centro del país, incluyendo Madrid, vivirá una jornada tranquila. Se prevé un día seco, cálido y con algo de variabilidad en la nubosidad. Perfecto para organizar actividades al aire libre sin muchas sorpresas.
Temperaturas: dónde hará más calor y dónde refrescará
Hoy, las temperaturas presentan un mapa bastante desigual:
- En la capital, Madrid se moverá entre 28–29 ºC, con un ambiente seco y mínimas posibilidades de lluvia.
- En el sur:
- Córdoba alcanzará los 33 ºC, destacándose como una de las máximas más elevadas del país.
- Sevilla y Huelva se situarán cerca, sobre los 32 ºC.
- En el interior de Castilla-La Mancha, ciudades como Albacete y Ciudad Real superarán los 30 ºC, llegando hasta aproximadamente 32 ºC.
- En la mitad norte:
- En la costa cantábrica, Santander no pasará de los 18 ºC, mientras que Donostia-San Sebastián rondará los 19 ºC.
- Las máximas en Bilbao y Vitoria-Gasteiz oscilarán entre los 20 y 23 ºC.
- En la costa mediterránea:
- Las temperaturas en Tarragona, Barcelona, València y Castelló de la Plana estarán alrededor de los 23–25 ºC.
- En Galicia, las máximas serán moderadas, situándose cerca de los 20–22 ºC, dependiendo de la zona.
- En las islas canarias, las temperaturas alcanzarán entre los 21–22 ºC en ciudades como Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.
Tabla rápida de máximas destacadas:
|Ciudad
|Máxima prevista
|Córdoba
|33 ºC
|Sevilla, Huelva
|32 ºC
|Albacete, Ciudad Real
|32 ºC
|Madrid
|28–29 ºC
|Tarragona, Barcelona
|23 ºC
|València, Castelló
|24–25 ºC
|Santander
|18 ºC
|Donostia-San Sebastián
|19 ºC
|A Coruña
|20 ºC
|Santa Cruz de Tenerife
|22 ºC
|Las Palmas de Gran Canaria
|21 ºC
Cielos y lluvias: dónde se mojará el país
Vertiente mediterránea y Cantábrico: más nubarrones que playa
En la fachada este y norte, el día comienza gris con posibilidades de agua en varios tramos:
- En la zona de Tarragona, se prevé lluvia persistente durante la madrugada hasta buena parte de la mañana, aunque por la tarde cesará, alcanzando unos máximos cercanos a los 23 ºC.
- Tanto en València como en Castelló de la Plana, se esperan cielos muy nubosos. Existe un bajo riesgo de chubascos por la mañana en València y hacia última hora del día en Castelló.
- En cuanto a Barcelona, predominará la nubosidad con escasas probabilidades de precipitaciones al amanecer.
En el Cantábrico:
- En las ciudades como Santander y Donostia-San Sebastián, comenzarán a caer lluvias desde temprano. Aunque irán perdiendo fuerza a medida que avance el día, mantendrán cielos muy cubiertos.
- Por su parte, tanto en Bilbao como en Vitoria-Gasteiz habrá un ambiente gris. El cielo estará muy nuboso o cubierto pero sin lluvias significativas a la vista.
Galicia y noroeste: nieblas, nubes y algo de agua al final
La mañana en Galicia y León empezará con nieblas junto a una nubosidad baja:
- Ciudades como Lugo, Ourense o Pontevedra verán cómo las brumas matinales dan paso a un día muy nublado. Existe un riesgo bajo a moderado de lluvias hacia el final del día.
- En A Coruña, el cielo permanecerá cubierto prácticamente todo el día. Las máximas rondarán los 20º C con viento del suroeste que se intensificará por la tarde.
Centro peninsular: nubes de evolución y ambiente agradable
En el centro peninsular, el panorama es bastante tranquilo:
- En Madrid:
- La madrugada comenzará con cielo parcialmente nublado.
- Después del amanecer habrá grandes claros.
- Al mediodía aparecerán nubes que se disiparán por la tarde.
- La máxima estará alrededor 28–29º C sin previsión alguna de lluvias.
- En Toledo habrá un patrón similar con temperaturas cercanas a los 29º C.
- Por otro lado, en Castilla y León (como Burgos, Palencia o Zamora), predominan cielos muy nubosos o cubiertos; las temperaturas serán más suaves oscilando entre 21º C hasta 24º C.
Andalucía y cuadrante suroeste: dominio del sol y del calor
El sur peninsular sigue firme bajo un guion casi veraniego:
- En Córdoba se espera cielo despejado durante casi todo el día alcanzando unos 33º C.
- Tanto Sevilla como Huelva disfrutarán de un ambiente estable con cielos poco nubosos; sus máximas estarán cercanas a los 32º C.
- En ciudades como Jaén o Granada algunas nubes pueden aparecer por la tarde pero no se anticipan precipitaciones, manteniéndose cerca de los 30º C.
- En cuanto a la costa:
- En Málaga será una jornada tranquila con tiempo estable sin lluvias relevantes.
- Mientras que en Cádiz disfrutaremos también tiempo agradable aunque soplará un viento moderado desde direcciones oeste-suroeste con rachas alrededor de 18 km/h al mediodía.
- Finalmente en Extremadura, se espera que Badajoz alcance unos 30º C mientras que Cáceres lo hará alrededor 28º C; ambos lugares contarán con cielos mayoritariamente despejados.
Canarias: día revuelto con lluvias y viento
En las islas canarias hoy también habrá movimiento:
- Desde muy temprano hay riesgo moderado de lluvia en Santa Cruz de Tenerife, lo cual podría extenderse buena parte del día; las temperaturas rondarán los 22º C.
- Por otro lado en Las Palmas de Gran Canaria habrá precipitaciones durante las primeras horas; posteriormente dominarán cielos muy nubosos durante el resto del día. Las máximas estarán alrededor 21º C junto a vientos provenientes del noroeste superiores a *20 km/h.
Avisos y viento: atención a costas y archipiélagos
La jornada también viene acompañada por varios avisos meteorológicos amarillos activados en diversas localizaciones:
- En Baleares:
- Avisos costeros debido al viento del nordeste alcanzando velocidades entre 40–50 km/h.
- Olas que podrían llegar hasta 2–3 metros especialmente en áreas como Tramontana o partes al norte e este mallorquín así como Menorca.
- Para Ibiza , Formentera , así como para zonas al sur Mallorca estos avisos estarán vigentes principalmente durante la mañana.
- Por otro lado también hay avisos costeros amarillos para la costa gerundense:
- Viento proveniente del norte/nordeste alcanzando velocidades entre 50–60 km/h.
- Mar alterada generando olas que pueden llegar hasta 3 metros especialmente notables en Ampurdán o litoral sur.
- Finalmente para Canarias:
- Se esperan rachas superiores a 70 km/h sobre todo durante las horas tempranas del día afectando cumbres o vertientes expuestas especialmente destacadas son islas como Gran Canaria , La Palma , La Gomera , El Hierro o Tenerife, donde hay que estar atentos sobre todo durante primeras horas.
Claves prácticas del día
Para finalizar este completo pronóstico del tiempo para hoy algunas recomendaciones rápidas:
- Es aconsejable llevar paraguas si te encuentras:
- En costas mediterráneas orientales (como es el caso Tarragona).
- Litoral cantábrico.
- Zonas gallegas así como parte noroeste hacia final del día .
- Protección solar necesaria si estás:
- Disfrutando por interior o sur peninsular (los rayos UV están altos tanto en Madrid como buena parte centro-sur).
- Precaución si te encuentras cerca mar:
- Para actividades náuticas o marítimas tanto Baleares así como costas gerundenses o zonas canarias debido al viento u oleaje .
Resumiendo: hoy nos enfrentamos a un panorama marcado por inestabilidad notable hacia este/norte mientras que resplandece sol junto al calor consolidándose hacia sur/centro; así que dependiendo tu ubicación deberás optar por chubasquero o abanico… ¡o mejor aún llevar ambos por si acaso!