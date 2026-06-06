Pronóstico del Tiempo en España: lluvias y calor se dan la mano este sábado 6 de junio de 2026

La famiia del lobo, loba con lobeznos.

El pronóstico del tiempo en España nos trae hoy una clara sensación de “efecto sándwich”: lluvias y nubes en el norte, calor casi estival en el sur y un centro que comienza gris pero termina soleado.

En la parte norte del país, un frente atlántico provoca precipitaciones en Galicia y a lo largo del Cantábrico, mientras que en Andalucía, Extremadura y gran parte de la Meseta Sur, el sol y las altas temperaturas toman las riendas, con máximas que superan los 30 ºC en varias localidades.

En la franja mediterránea, muchas nubes pero escasas lluvias, ese típico combo de “no llueve pero se siente pegajoso”.

Norte: paraguas listo, chaqueta ligera

En el noroeste y todo el arco cantábrico, la mañana se presenta animada por un frente lluvioso.

En Galicia : Lluvias persistentes durante la madrugada y las primeras horas del día, especialmente en la costa. Viento del suroeste moderado, con rachas alrededor de 25 km/h en la costa de A Coruña . Máximas entre 18 y 21 ºC.

: En el Cantábrico: Santander , Bilbao y Donostia-San Sebastián experimentarán lluvias moderadas desde la mañana hasta mediodía, con cielos muy cubiertos. Temperaturas contenidas, alcanzando máximas alrededor de 18 ºC.

En Asturias, Oviedo tendrá cielos muy nubosos, bajo riesgo de lluvia y ambiente fresco que no superará los 18 ºC.

Ideal para dar un paseo… siempre que incluyas un buen chubasquero.

Centro: mañana gris, tarde para disfrutar

El centro peninsular inicia su jornada con más nubes que alegría, pero mejora rápidamente.

En Madrid : Mañana con cielos cubiertos. A partir del mediodía los cielos se despejan y el sol comienza a brillar. El termómetro alcanzará unos 30 ºC hacia las 17:00.

: En Toledo y Ciudad Real : Evolución similar: nubes por la mañana, tarde muy despejada. Máximas de 31 ºC en Toledo y 30 ºC en Ciudad Real .

y : En Castilla y León : En Valladolid y Salamanca , nubes y brumas matinales darán paso a una tarde soleada. Máximas rondando los 25–26 ºC. Ciudades más al norte como Burgos , León y Palencia disfrutarán de un ambiente más suave, con temperaturas entre los 23–25 ºC bajo nubosidad variable.

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En resumen: chaqueta por la mañana, manga corta y terraza por la tarde.

Sur y valle del Guadalquivir: calor casi veraniego

El sur peninsular confirma lo que muchos ya sospechaban: el verano ha hecho su aparición.

En Andalucía : Córdoba será una de las más calurosas, alcanzando máximas cercanas a los 33 ºC con una madrugada suave alrededor de los 20 ºC. En Sevilla , las temperaturas oscilarán entre los 32–33 ºC como máxima, con algunas nubes altas por la tarde sin lluvia a la vista. Tanto Jaén como Granada rondarán los 30 ºC, con cielos que irán de despejados al amanecer a muy nubosos al final del día. Por su parte, Huelva tendrá una mañana despejada alcanzando también los 30 ºC.

: En Extremadura : Las ciudades de Badajoz y Cáceres mostrarán cielos prácticamente despejados con máximas de 31 ºC y 29 ºC respectivamente.

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Si hoy pensabas estrenar tu chaqueta de entretiempo en el sur, mejor olvídalo: toca calor intenso y mucha radiación solar.

Mediterráneo y valle del Ebro: nubes, bochorno y calor interior

La zona mediterránea despierta con abundantes cielos cubiertos pero escasa actividad en cuanto a lluvias.

En la costa mediterránea: En Valencia y Alicante , riesgo muy bajo de lloviznas durante la madrugada; el resto del día estará marcado por cielos cubiertos y temperaturas estables alrededor de los 26 ºC en Valencia y unos 25 ºC en Alicante. Tanto Barcelona como Tarragona pasarán el día sin ver ni una pizca de sol, manteniendo temperaturas cercanas a los 25 ºC junto a un viento del suroeste moderado.

En el interior: El valle del Ebro será uno de los puntos más cálidos. Las ciudades de Lleida y Zaragoza , comenzarán con muchas nubes pero desde mediodía disfrutarán de claros que harán elevar las temperaturas hasta los 32–33 ºC.



Si buscas sol en el Mediterráneo, mejor alejarse hacia el interior.

Baleares, Canarias y ciudades autónomas

Baleares : En Palma de Mallorca , mañana despejada seguida por una tarde más nubosa; máxima alrededor de unos 25 ºC.

: Canarias : Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife alternarán entre nubes y claros; máximas frescas entre los 22–24 ºC. Se mantienen avisos amarillos por viento fuerte e inestabilidad costera en varias islas. Las rachas podrían alcanzar hasta los 70–80 km/h en cumbres o zonas expuestas.

: En cuanto a Ceuta y Melilla: En Ceuta habrá cielos muy nubosos junto a unos agradables 22 ºC. Melilla disfrutará de una madrugada clara seguida por un aumento gradual de nubes desde el mar; máximas rondando los 24 ºC.



Tabla de pronóstico para los próximos cuatro días (ciudades destacadas)

Valores aproximados basados en las proyecciones proporcionadas por la AEMET junto a mapas nacionales para este inicio del mes junio. Se prevé tiempo más cálido con escasas lluvias en gran parte del país.

Ciudad / Día Hoy Sáb.6 Dom.7 Lun.8 Mar.9 Madrid (España) Máx.30 ºC; cielos despejados por la tarde Máx.29–30º C; algo de nubosidad variable Máx.28–29º C; estable, sin lluvia significativa Máx.27–29º C; posible incremento de nubosidad, sin cambios drásticos Sevilla (España) Máx.33º C; ambiente seco Máx.33–34º C; ligero ascenso con poca nubosidad Máx.32–34º C; tiempo estable, riesgo mínimo de lluvia Máx.31–33º C; continúa el calor, algunas nubes altas Zaragoza (España) Máx.33º C; más nuboso por la mañana pero soleado luego Máx.32–33º C; cielos poco nubosos Máx.30–32º C; ambiente cálido sin lluvias relevantes Máx.29–31º C; más nubes sin cambios bruscos A Coruña (España) Mín./Máx.:20–21º C; lluvias intermitentes hacia la tarde Mín./Máx.:19–21º C; posibles chubascos, viento suave Mín./Máx.:19–20º C; probables lluvias débiles Mín./Máx.:18–20º C; nuboso, riesgo elevado para nuevos chubascos

Estas proyecciones coinciden con lo previsto por AEMET para esta transición entre mayo e inicios de junio: temperaturas algo superiores a lo habitual junto a escasez notable de precipitaciones, salvo excepciones en la franja norte del país.

Si hoy te toca planear algo en España, no hay duda: al norte lleva paraguas; al sur gorra e hidratación constante; mientras que en el centro paciencia por la mañana antes disfrutar tranquilamente durante la tarde.