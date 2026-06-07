Uttar Pradesh: así se sobrevive en el horno húmedo del norte de India

Hay lugares donde el calor resulta incómodo. Y luego está Uttar Pradesh, en el norte de India, donde el termómetro no solo asciende: se establece en cifras que desafían la resistencia del cuerpo, la mente y hasta los cimientos de la infraestructura básica del Estado.

En los últimos años, esta región, que alberga a más de 240 millones de habitantes, se ha convertido en un claro reflejo de cómo el cambio climático intensifica situaciones que ya eran complicadas. Durante mayo y junio, las temperaturas máximas suelen superar los 45 ºC, alcanzando picos de hasta 46 ºC durante las intensas olas de calor. No es un calor seco como el del desierto: la elevada humedad transforma cada movimiento en un pequeño acto heroico.

Un reportaje de la BBC sobre la vida diaria en este estado ilustra cómo, durante las olas de calor, los hospitales se saturan con pacientes afectados por golpes de calor, se contabilizan cientos de fallecimientos y los servicios básicos comienzan a fallar. Desde cortes eléctricos hasta redes eléctricas incapaces de soportar este estrés prolongado. En lugares como Hamirpur, dar un simple paseo al mediodía puede resultar arriesgado.

Cuando la noche no trae alivio

Uno de los grandes desafíos en Uttar Pradesh es que el cuerpo nunca alcanza una recuperación plena. Las llamadas “noches tropicales”, aquellas en las que la temperatura no baja de los 25 ºC (y a veces se aproxima a los 30), son cada vez más comunes. Dormir se convierte en un lujo para quienes carecen de aire acondicionado, especialmente en viviendas pequeñas con techos metálicos y escasa ventilación.

Los que pueden organizarse lo hacen así:

Trabajan al amanecer y al atardecer, evitando las horas más calurosas.

Cocinan lo mínimo posible y optan por alimentos fríos o sencillos.

Improvisan sistemas de ventilación cruzada abriendo ventanas y mojando cortinas.

Priorizan el acceso a agua fresca: pozos, bombas manuales y bidones compartidos.

Sin embargo, esta estrategia choca con la dura realidad que viven muchos hogares: pobreza energética, cortes eléctricos y escaso acceso a refrigeración. Cuando la electricidad falla durante horas en medio de una ola de calor, las estancias interiores pueden transformarse en verdaderos hornos.

El calor que también derriba murciélagos

Las condiciones extremas impactan no solo a las personas. Durante una reciente ola de calor en el norte de India, se documentó el caso de un murciélago caído en plena calle en Hamirpur, incapaz de soportar los casi 46 ºC registrados. La escena, capturada en vídeo, ha llegado a simbolizar lo extremo que han alcanzado las temperaturas: si un animal adaptado a climas cálidos sucumbe ante tales condiciones, ¿qué les sucede a los humanos más vulnerables?

Las autoridades sanitarias advierten que con máximas superiores a los 45 ºC aumenta considerablemente el riesgo de:

Golpes de calor.

Deshidratación severa.

Fallos multiorgánicos en ancianos o personas con enfermedades crónicas.

Colapso agrícola y estrés para el ganado.

La combinación de calor extremo, humedad y pobreza coloca a millones en una situación crítica que trasciende unos días incómodos: se traduce en mortalidad, pérdida económica y una presión adicional sobre un sistema sanitario ya saturado.

Los lugares habitados más “invivibles” del planeta

Uttar Pradesh comparte categoría con otros rincones del mundo donde la vida cotidiana parece rozar lo imposible. A veces por el calor, otras por el frío o incluso por un aislamiento casi absoluto.

Algunos ejemplos extremos incluyen:

Isla Bouvet (Atlántico Sur), considerada el lugar más aislado del planeta, situada a más de 2.600 kilómetros del asentamiento humano más cercano, rodeada por aguas heladas y tormentas incesantes. Es tan remota que ha sido utilizada como referencia sobre lo que implica vivir lejos del mundo.

(Atlántico Sur), considerada el lugar más aislado del planeta, situada a más de 2.600 kilómetros del asentamiento humano más cercano, rodeada por aguas heladas y tormentas incesantes. Es tan remota que ha sido utilizada como referencia sobre lo que implica vivir lejos del mundo. Pitcairn , ubicado en el Pacífico sur, uno de los territorios habitados menos poblados globalmente, a más de 4.800 kilómetros de otras poblaciones relevantes. Su geografía abrupta y costas escarpadas han dificultado su acceso durante siglos.

, ubicado en el Pacífico sur, uno de los territorios habitados menos poblados globalmente, a más de 4.800 kilómetros de otras poblaciones relevantes. Su geografía abrupta y costas escarpadas han dificultado su acceso durante siglos. La Antártida, último continente descubierto, donde el problema radica no tanto en el calor sino en su frío perpetuo e interminables capas de hielo, que retrasaron su exploración durante décadas y continúan limitando una presencia humana estable.

Comparados con estos ejemplos extremos, los pueblos de Uttar Pradesh no enfrentan aislamiento total ni un entorno congelado; sin embargo, comparten una característica esencial: el clima está muy cerca del límite fisiológico humano. La diferencia es que mientras Bouvet y la Antártida están desprovistas de millones de habitantes, el norte indio tiene una población considerable.

Estrategias de supervivencia y futuro incierto

En muchos distritos de Uttar Pradesh, adaptarse se ha convertido en parte del día a día. La población combina técnicas tradicionales —como viviendas con patios interiores, techos altos, uso de tejidos ligeros y depósitos cerámicos para agua— con soluciones modernas: ventiladores, enfriadores evaporativos y paneles solares para asegurar al menos algo de electricidad durante los apagones.

Las autoridades locales y nacionales han implementado:

Sistemas para alertar sobre olas de calor.

Campañas para promover la hidratación y refugios equipados con agua y sombra.

Ajustes horarios laborales y escolares durante las horas críticas.

No obstante, expertos climáticos advierten que la región avanza hacia olas de calor más frecuentes, prolongadas e intensas, lo cual podría convertir áreas hoy apenas tolerables en zonas directamente peligrosas durante varias semanas al año.

Anécdotas y curiosidades sobre un calor extremo

Algunos detalles ilustran hasta qué punto el calor moldea la vida cotidiana:

En ciertas aldeas, las personas mojan sábanas antes dormir para disfrutar unos minutos frescos… hasta que el agua alcanza rápidamente la misma temperatura que sus cuerpos.

Botellas plásticas colgadas en ventanas llenas con agua actúan como “aire acondicionado casero”, refrescando levemente la brisa entrante.

Durante las horas más calurosas del día, las calles quedan prácticamente desiertas; tráfico y actividades sociales migran hacia la noche creando una especie “ciudad nocturna” estacional.

En años particularmente calurosos, las estadísticas sobre mortalidad son revisadas minuciosamente porque muchos fallecimientos son atribuidos erróneamente a causas previas cuando realmente fueron provocados por temperaturas extremas descontroladas.

En el mapa global que señala los lugares habitados más difíciles para vivir, Uttar Pradesh no es simplemente otro punto rojo: es un recordatorio palpable de que el clima del futuro ya está presente aquí… donde cada nuevo amanecer representa una auténtica prueba diaria para sus habitantes.

Fuentes

Reportaje realizado por BBC Mundo sobre la vida cotidiana y las olas de calor en Uttar Pradesh