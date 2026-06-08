Pronóstico del Tiempo en España: calor al sur y nubes al norte este 8 de junio de 2026

Si pensabas que el verano en España empezaría en unas semanas, parece que el cielo ha decidido adelantarse. El pronóstico del Tiempo para este lunes 8 de junio de 2026 trae consigo un calor notable en la mitad sur, mientras que el centro se mantiene más templado y el norte aún se aferra a la chaqueta ligera.

Según los datos proporcionados por AEMET y las fuentes municipales, se prevén mínimas entre 13 y 20 ºC y máximas que pueden alcanzar los 36 ºC en el sur peninsular. Un clásico del verano: calor y cielos despejados hacia el sur, mientras que nubes y frescor dominarán en la costa cantábrica.

Termómetros en un vistazo rápido

Rango general de máximas en España : 18–36 ºC .

: . Mitad sur: varias capitales alcanzarán entre 32 y 36 ºC , con un ambiente muy seco y cielos despejados.

, con un ambiente muy seco y cielos despejados. Centro: calor estival, con máximas alrededor de 32–33 ºC en Madrid , Toledo o Ciudad Real .

en , o . Norte: cielos muy nubosos, brumas y nieblas, con temperaturas máximas que rondarán los 18–20 ºC en la franja cantábrica.

en la franja cantábrica. Archipiélagos: en Canarias, alisios y unos 22 ºC; mientras que en Baleares, sol radiante con unos 26 ºC.

Centro peninsular: Madrid se prepara para las terrazas

En el centro del país, el pronóstico del Tiempo para este lunes 8 de junio de 2026 sugiere un ambiente claramente veraniego, aunque sin llegar a los extremos del sur.

En Madrid , la jornada comienza con una noche suave y cielos despejados.

, la jornada comienza con una noche suave y cielos despejados. A mediodía, se formarán algunas nubes altas que no traerán complicaciones.

La máxima esperada es de 33 ºC, perfecta para disfrutar de las primeras tardes “serias” de terraza del mes.

El patrón se repite en Castilla-La Mancha y áreas cercanas:

En Toledo y Ciudad Real , el sol será predominante con máximas de 33 ºC .

y , el sol será predominante con máximas de . En Albacete , se alcanzarán hasta los 34 ºC , aunque por la tarde habrá intervalos nubosos.

, se alcanzarán hasta los , aunque por la tarde habrá intervalos nubosos. En Cuenca , las temperaturas serán algo más moderadas, alcanzando los 30 ºC con nubosidad variable.

, las temperaturas serán algo más moderadas, alcanzando los con nubosidad variable. En Cáceres, la jornada será estable, con cielos poco nublados y una máxima cercana a los 32 ºC.

Mitad sur: pleno verano bajo el sol

La mitad sur peninsular ya ha entrado de lleno en modo veraniego.

En Andalucía occidental , el cielo permanecerá totalmente despejado durante todo el día.

, el cielo permanecerá totalmente despejado durante todo el día. En esta ocasión, Córdoba se lleva la palma del calor, alcanzando máximas de 36 ºC bajo un cielo raso.

se lleva la palma del calor, alcanzando máximas de bajo un cielo raso. Por su parte, Sevilla no queda atrás, rondando los 35–36 ºC , sin rastro de lluvia ni nubes a la vista.

no queda atrás, rondando los , sin rastro de lluvia ni nubes a la vista. Las temperaturas en Huelva y Badajoz estarán alrededor de los 33 ºC, tras unas madrugadas frescas que rondan los 20 ºC.

En el este andaluz:

Tanto en Granada como en Jaén , disfrutarán de sol pleno con máximas cercanas a los 33 ºC .

como en , disfrutarán de sol pleno con máximas cercanas a los . En la costa mediterránea andaluza, ciudades como Málaga y Almería tendrán temperaturas más moderadas gracias al mar, alcanzando máximas entre los 25–26 ºC junto a una agradable brisa marina.

Norte y noroeste: nubes, brumas y frescor

Mientras tanto, el norte sigue su propio camino. Un abrigo ligero es suficiente por las mañanas.

En A Coruña , se espera un día muy nuboso, con temperaturas máximas alrededor de los 18 ºC .

, se espera un día muy nuboso, con temperaturas máximas alrededor de los . Las localidades de Lugo y Ourense comenzarán con densos bancos de niebla, que eventualmente darán paso a cielos cubiertos con ambiente templado.

y comenzarán con densos bancos de niebla, que eventualmente darán paso a cielos cubiertos con ambiente templado. Hacia la costa cantábrica, el paraguas puede ser casi decorativo: hay riesgo bajo de lluvias débiles. En concreto, en Oviedo , se espera una máxima cercana a los 20 ºC , junto a cielos muy nubosos y escasas probabilidades de lluvia ligera hacia la noche. También en torno a los mismos valores estará situada la temperatura máxima para Santander ,. En cuanto al País Vasco , ciudades como Bilbao , Donostia-San Sebastián o Vitoria-Gasteiz estarán cerca de los 19º C con algunas nieblas matinales presentes.



En la meseta norte:

Las localidades como Burgos , León o Palencia comenzarán bajo densas nieblas que irán desapareciendo para dar paso a una tarde soleada con algunas nubes; las máximas oscilarán entre los 26–28º C . .

, o comenzarán bajo densas nieblas que irán desapareciendo para dar paso a una tarde soleada con algunas nubes; las máximas oscilarán entre los . . Mientras tanto, Salamanca y Valladolid alcanzarán unos cálidos 29º C gracias a una menor humedad inicial.

Mediterráneo y valle del Ebro: brisa costera frente a calor interior

En el litoral mediterráneo, el panorama es bastante más amable según el pronóstico para este lunes 8 de junio de 2026.

Ciudades como Barcelona , Tarragona o Alicante/Alacant disfrutarán mayormente de cielos despejados, alcanzando temperaturas máximas entre 24 y 25º C . .

, o disfrutarán mayormente de cielos despejados, alcanzando temperaturas máximas entre . . La temperatura sube ligeramente hasta alcanzar los 27º C en Valencia .

en . En Palma de Mallorca se prevé un día estable con cielos despejados también; allí llegarán a unos cómodos 26º C.

El contraste llega desde el interior:

En Zaragoza se esperan temperaturas hasta alcanzar unos cálidos 34º C ; habrá aumento progresivo de nubes junto a un bajo riesgo de precipitaciones hacia última hora del día. .

se esperan temperaturas hasta alcanzar unos cálidos ; habrá aumento progresivo de nubes junto a un bajo riesgo de precipitaciones hacia última hora del día. . Por su parte, Lleida verá cómo sus termómetros suben hasta unos cómodos 32º C; habrá ligeras inestabilidades hacia medianoche según lo previsto por AEMET. .

Canarias, Ceuta y Melilla: vigilancia costera

En el archipiélago canario predomina el viento alisio. .

Tanto Las Palmas de Gran Canaria como Santa Cruz de Tenerife tendrán cielos muy nubosos o parcialmente cubiertos; las máximas estarán cerca de 22º C sin grandes cambios térmicos previstos. .

como tendrán cielos muy nubosos o parcialmente cubiertos; las máximas estarán cerca de sin grandes cambios térmicos previstos. . Se mantienen avisos amarillos por fenómenos costeros activos especialmente para Gran Canaria y Tenerife debido al viento nordeste que podría alcanzar velocidades entre 50–61 km/h en zonas costeras e interiores del sureste. .

En las costas africanas:

Ceuta tendrá cielo cubierto durante gran parte del día; algunos claros podrán aparecer por la tarde con una máxima esperada cercana a 24º C . .

tendrá cielo cubierto durante gran parte del día; algunos claros podrán aparecer por la tarde con una máxima esperada cercana a . . Por último, Melilla presentará condiciones similares; habrá presencia matinales nubladas pero también algunos claros hacia la tarde donde se prevé alcanzar unos 25º C como máximo. .

Tabla del pronóstico para los próximos cuatro días (tendencia general)

Teniendo presente la situación actual junto a las previsiones recientes, parece claro que la tendencia general en España para los próximos días mantendrá ese toque veraniego; estabilidad predominante junto al calor especialmente acentuado sobre todo hacia el sur e interior peninsular. .

Día Mitad norte (máx ºC) Centro (máx ºC) Mitad sur (máx ºC) Rasgo dominante Lunes 8 18–20 30–33 33–36 Estable; nubes al norte pero calor al sur Martes 9 20–22 (ligero repunte) 31–33 33–35 Persisten cielos despejados al sur pero aún nubes sobre Cantábrico (tendencia extrapolada) Miércoles 10 20–24 31–34 34–36 Ambiente cálido generalizado; escasas precipitaciones según lo previsto por AEMET Jueves 11 21–24 31–34 34–36 Se mantiene calor persistente; lluvias escasas aunque posible nubosidad sobre el norte

Las cifras más allá del día presente representan una tendencia aproximada por regiones basada en lo observado por AEMET entre finales mayo e inicios junio; destacan anomalías cálidas junto a escasas lluvias previstas. .

Para resumirlo brevemente: si te encuentras en el sur o valle del Ebro hoy necesitarás sombrero e hidratación constante; mientras que si estás cerca del Cantábrico quizás aún agradezcas tu chaqueta ligera… ¡y tal vez ese café caliente! El pronóstico para este lunes nos presenta una España dividida entre un verano anticipado frente a una primavera resistente.