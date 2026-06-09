Pronóstico del Tiempo en España: martes 9 de junio de 2026

Este martes 9 de junio, el pronóstico del tiempo presenta un panorama dividido por los contrastes típicos de la temporada: un calor considerable en gran parte del interior y un clima más inestable en el noreste. En Madrid, se prevé una máxima de 33 grados y una mínima de 16, con escasas posibilidades de lluvia y cielos mayormente despejados.
En Sevilla, la situación se intensifica: las temperaturas podrían alcanzar los 36 grados, con una mínima de 18, sin precipitaciones a la vista y un ambiente que ya reclama sombra, agua y un poco de paciencia. Además, se anticipan rachas de viento que podrían llegar a los 37 kilómetros por hora durante el día.
Qué tiempo hará por zonas
- Centro y sur: predominan los cielos despejados o con escasa nubosidad, con altas temperaturas que brindan una sensación veraniega.
- Catalunya: se prevé un día variable, con incremento de la nubosidad y tormentas por la tarde en el noreste, donde podría haber granizo y chubascos aislados en áreas del Pirineo.
- Interior peninsular: ambiente seco, temperaturas elevadas y mínimas posibilidades de lluvia.
- Norte y zonas montañosas: el tiempo será más inestable, con mayor nubosidad y episodios puntuales de inestabilidad según las previsiones regionales mencionadas.
Datos destacados del día
|Zona
|Máxima prevista
|Mínima prevista
|Lluvia
|Madrid
|33 °C
|16 °C
|1% durante el día y 2% por la noche
|Sevilla
|36 °C
|18 °C
|0% durante el día y 0% por la noche
Lo más importante de la jornada
- El calor se destaca como el principal protagonista en amplias regiones de España.
- En Madrid, se espera un día seco, estable y bastante caluroso para esta época de junio.
- En Sevilla, el bochorno será notable y el sol no parece tener intención alguna de dar respiro.
- En Catalunya, la tarde podría traer consigo tormentas y chubascos aislados, especialmente en el noreste y el Pirineo.
Cómo se presenta el día
La previsión sugiere un martes bastante familiar: manga corta, agua a mano y cuidado con la exposición al sol. En ciudades como Madrid o Sevilla, lo más sensato es buscar sombra antes que aventurarse a hacer planes al aire libre durante las horas centrales del día. Por otro lado, en algunas áreas del noreste, el cielo podría cobrar algo de dinamismo por la tarde, con fenómenos tormentosos que vale la pena seguir con atención.
Resumen rápido para hoy
- Madrid: soleado, seco y calor notable.
- Sevilla: aún más calor, alcanzando máximas de hasta 36 grados.
- Noreste: más nubes y posibilidad de tormentas hacia la tarde.
- Resto del país: dominancia del tiempo estable, con un ambiente muy veraniego.