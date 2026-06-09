Pronóstico del Tiempo en España: martes 9 de junio de 2026

Este martes 9 de junio, el pronóstico del tiempo presenta un panorama dividido por los contrastes típicos de la temporada: un calor considerable en gran parte del interior y un clima más inestable en el noreste. En Madrid, se prevé una máxima de 33 grados y una mínima de 16, con escasas posibilidades de lluvia y cielos mayormente despejados.

En Sevilla, la situación se intensifica: las temperaturas podrían alcanzar los 36 grados, con una mínima de 18, sin precipitaciones a la vista y un ambiente que ya reclama sombra, agua y un poco de paciencia. Además, se anticipan rachas de viento que podrían llegar a los 37 kilómetros por hora durante el día.

Qué tiempo hará por zonas

Centro y sur : predominan los cielos despejados o con escasa nubosidad, con altas temperaturas que brindan una sensación veraniega.

: predominan los cielos despejados o con escasa nubosidad, con altas temperaturas que brindan una sensación veraniega. Catalunya : se prevé un día variable, con incremento de la nubosidad y tormentas por la tarde en el noreste, donde podría haber granizo y chubascos aislados en áreas del Pirineo.

: se prevé un día variable, con incremento de la nubosidad y tormentas por la tarde en el noreste, donde podría haber granizo y chubascos aislados en áreas del Pirineo. Interior peninsular : ambiente seco, temperaturas elevadas y mínimas posibilidades de lluvia.

: ambiente seco, temperaturas elevadas y mínimas posibilidades de lluvia. Norte y zonas montañosas: el tiempo será más inestable, con mayor nubosidad y episodios puntuales de inestabilidad según las previsiones regionales mencionadas.

Datos destacados del día

Zona Máxima prevista Mínima prevista Lluvia Madrid 33 °C 16 °C 1% durante el día y 2% por la noche Sevilla 36 °C 18 °C 0% durante el día y 0% por la noche

Lo más importante de la jornada

El calor se destaca como el principal protagonista en amplias regiones de España .

se destaca como el principal protagonista en amplias regiones de . En Madrid , se espera un día seco, estable y bastante caluroso para esta época de junio.

, se espera un día seco, estable y bastante caluroso para esta época de junio. En Sevilla , el bochorno será notable y el sol no parece tener intención alguna de dar respiro.

, el bochorno será notable y el sol no parece tener intención alguna de dar respiro. En Catalunya, la tarde podría traer consigo tormentas y chubascos aislados, especialmente en el noreste y el Pirineo.

Cómo se presenta el día

La previsión sugiere un martes bastante familiar: manga corta, agua a mano y cuidado con la exposición al sol. En ciudades como Madrid o Sevilla, lo más sensato es buscar sombra antes que aventurarse a hacer planes al aire libre durante las horas centrales del día. Por otro lado, en algunas áreas del noreste, el cielo podría cobrar algo de dinamismo por la tarde, con fenómenos tormentosos que vale la pena seguir con atención.

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