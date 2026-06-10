Pronóstico del Tiempo en España: calor en el sur y nubes en el norte, ese 10 de junio de 2026

El pronóstico del tiempo en España presenta un marcado contraste: por un lado, un sur y centro bañados por un calor casi estival; por otro, un norte que se muestra gris, húmedo y, en ocasiones, lluvioso.

De acuerdo con la AEMET y otros servicios meteorológicos, la situación se distribuye así:

Norte peninsular y Cantábrico : cielos muy nubosos, con lluvias débiles o persistentes dependiendo de la zona.

: cielos muy nubosos, con lluvias débiles o persistentes dependiendo de la zona. Centro : ambiente estable y seco, con cielos poco nubosos o despejados y temperaturas elevadas.

: ambiente estable y seco, con cielos poco nubosos o despejados y temperaturas elevadas. Sur y suroeste : calor intenso, cielos despejados y ausencia total de precipitaciones.

: calor intenso, cielos despejados y ausencia total de precipitaciones. Mediterráneo : abundancia de nubes, con lluvias bastante escasas y temperaturas moderadas.

: abundancia de nubes, con lluvias bastante escasas y temperaturas moderadas. Baleares : tiempo bastante estable, con nubes dispersas y sin lluvias significativas.

: tiempo bastante estable, con nubes dispersas y sin lluvias significativas. Canarias: nubes arrastradas por los alisios, con posibilidad de lloviznas muy ligeras.

En resumen: si lo que buscas es sol, dirígete al sur o al centro; si prefieres lluvia y frescor, el norte sigue siendo una opción atractiva.

Madrid: calor de pleno junio

En Madrid (España), el pronóstico del tiempo deja claro que el verano ha decidido adelantarse.

Cielo: poco nuboso o prácticamente despejado durante todo el día.

Temperatura máxima: 32 ºC .

. Temperatura mínima: entre 15 ºC y 16 ºC .

y . Lluvia: probabilidad cercana al 0–1 %, es decir, nada destacable.

Viento: predominante del norte y nordeste, flojo a moderado; a mayor altura, componente oeste.

Radiación UV: índice muy alto, alrededor de 11, así que no olvides aplicar crema solar.

Un día perfecto para disfrutar de las terrazas… siempre que puedas encontrar sombra y una bebida refrescante.

Norte y cornisa cantábrica: paraguas a mano

En el extremo norte, el pronóstico del tiempo en España presenta un panorama más serio.

En Santander (España) y Donostia-San Sebastián (España) se anticipan cielos cubiertos junto a lluvias frecuentes, con máximas rondando los 17–18 ºC.

y se anticipan cielos cubiertos junto a lluvias frecuentes, con máximas rondando los 17–18 ºC. En Bilbao (España) , ambiente muy nuboso, con probabilidad de lluvias débiles y temperaturas contenidas alrededor de 21 ºC.

, ambiente muy nuboso, con probabilidad de lluvias débiles y temperaturas contenidas alrededor de 21 ºC. En el interior, como en Vitoria-Gasteiz (España) u Oviedo (España), prevalecen las nubes; en Oviedo se espera un día muy nuboso, fresco y sin grandes precipitaciones.

Un día típico del norte: algo de lluvia, abundante grisura y temperaturas que invitan más a una chaqueta ligera que a una camiseta.

Sur y valle del Guadalquivir: el horno del país

En el sur, el pronóstico del tiempo no deja lugar a dudas.

Córdoba (España) destaca con unos impresionantes 37 ºC de máxima bajo cielo despejado.

destaca con unos impresionantes de máxima bajo cielo despejado. En Sevilla (España) se alcanzan los 35–36 ºC , con cielos poco nubosos y sin rastro de lluvias.

se alcanzan los , con cielos poco nubosos y sin rastro de lluvias. En Badajoz (España) y Cáceres (España) también se disfruta del calor, con máximas entre 33–35 ºC y cielos despejados.

y también se disfruta del calor, con máximas entre 33–35 ºC y cielos despejados. Las costas de Huelva (España) y Cádiz (España) ofrecen un ambiente más suave, con temperaturas entre 24–28 ºC acompañadas de algo de brisa.

La AEMET prevé máximas «significativamente altas» en el valle del Guadalquivir. Los cielos estarán poco nubosos, aunque se espera algo de nubosidad evolutiva solo en las sierras orientales donde podría caer algún chubasco aislado.

Así que hoy es un buen día para tomarse las cosas con calma. Hidrátate bien y evita desafiar al sol durante las horas centrales.

Litoral mediterráneo y Baleares: muchas nubes, poca agua

A lo largo del Mediterráneo, el pronóstico del tiempo en España muestra muchas nubes pero escasas precipitaciones.

En Barcelona (España) se prevén cielos nubosos, con bajo riesgo de lloviznas durante la madrugada. Las máximas rondarán entre 22–25 ºC.

se prevén cielos nubosos, con bajo riesgo de lloviznas durante la madrugada. Las máximas rondarán entre 22–25 ºC. En València (España) y Castellón (España) habrá cielos bastante cubiertos con leve posibilidad de lluvia matutina. Las temperaturas alcanzarán los 24–25 ºC.

y habrá cielos bastante cubiertos con leve posibilidad de lluvia matutina. Las temperaturas alcanzarán los 24–25 ºC. Más al sur, en Alicante (España) y Murcia (España) se esperan muchas nubes pero escasa lluvia. Las máximas se acercarán a los 28 ºC en algunas zonas interiores murcianas.

y se esperan muchas nubes pero escasa lluvia. Las máximas se acercarán a los 28 ºC en algunas zonas interiores murcianas. En Palma (España) se prevé un tiempo estable con nubes dispersas. No habrá lluvia relevante y las máximas oscilarán entre 25–29 ºC.

Ideal para pasear por la costa luciendo manga corta; aunque no está demás estar atentos a alguna gota puntual durante las primeras horas.

Canarias: alisios, nubes y alguna gota

En este archipiélago español, los alisios marcan la pauta del pronóstico del tiempo.

En Las Palmas de Gran Canaria (España) y Santa Cruz de Tenerife (España) se esperan cielos muy nubosos con posibilidad de recibir algunas lluvias muy ligeras por la mañana o durante la madrugada.

y se esperan cielos muy nubosos con posibilidad de recibir algunas lluvias muy ligeras por la mañana o durante la madrugada. Las temperaturas máximas rondarán entre los 22–23 ºC, acompañadas por viento moderado proveniente del norte.

Ambiente suave que puede resultar algo grisoso por momentos pero ideal para disfrutar al aire libre.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días (España, tendencia general)

Esta es la tendencia media para todo el conjunto nacional basada en la situación actual junto a las previsiones cortoplacistas proporcionadas por los principales modelos meteorológicos junto a la información ofrecida por la AEMET.

No se trata simplemente de detalles específicos por ciudad sino más bien un resumen orientativo por días.

Día Temperatura (tendencia) Cielo dominante Lluvia más probable Miércoles 10 Altas en sur y centro; suaves en norte Despejado en sur e interior; muy nuboso en norte y Mediterráneo Posibles lluvias en Cantábrico; débiles y dispersas Jueves 11 (tendencia) El calor persiste en sur; ligeros cambios en norte Más claros hacia el centro; nubes persistentes en norte Posibles lluvias residuales en Cantábrico e interior norte Viernes 12 (tendencia) Temperaturas altas pero sin grandes subidas Ambiente estable predominante Posibles chubascos aislados en áreas montañosas del norte Sábado 13 (tendencia) Valores típicos finales de primavera / inicios estivales Mayor estabilidad; nubes evolutivas sobre montañas Posibles tormentas puntuales por la tarde en zonas interiores montañosas

Esta tendencia coincide con las previsiones semanales emitidas por la AEMET, que anticipa temperaturas superiores a lo habitual junto a unas precipitaciones escasas para gran parte del territorio nacional durante esta primera mitad de junio.

Si hoy llevas paraguas al norte, ten paciencia. El resto del país ya ha activado su modo verano casi declarado.