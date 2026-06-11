La captura de CO2 no salvará sola el clima: el nuevo aviso de la ciencia

Durante años, la captura de dióxido de carbono ha sido considerada como la gran solución tecnológica para el cambio climático. La premisa era sencilla: si no logramos reducir nuestras emisiones rápidamente, siempre podremos aspirar el problema más adelante. Sin embargo, el nuevo informe internacional State of Carbon Dioxide Removal desmantela esta ilusión con datos perturbadores. En la actualidad, el planeta retira aproximadamente 2.200 millones de toneladas de CO2 al año, lo que representa solo alrededor del 5 % de lo que se emite. Además, casi toda esa cantidad proviene de bosques, suelos y otras soluciones basadas en la naturaleza.

Lo más sorprendente es otro aspecto. Las tecnologías que capturan carbono directamente del aire, aquellas que suelen acaparar titulares y diseños futuristas, constituyen apenas el 0,1 % del total retirado. Aunque su crecimiento es notable, con un aumento cercano al 40 % anual, parten de una base tan reducida que su avance parece más una carrera por salir del atolladero que una verdadera revolución industrial.

El problema no es la ambición, sino la escala

El informe subraya que para alcanzar los objetivos climáticos establecidos, la retirada de CO2 debería expandirse a un ritmo similar al que experimentó la energía solar durante sus primeros años. Y aquí llega la comparación dolorosa: mientras que la fotovoltaica tardó décadas en convertirse en una industria global consolidada, la eliminación del carbono necesita recorrer ese camino mucho más rápido, con menos margen para errores y con costes aún inciertos.

Los autores estiman que los países han prometido retirar 2.700 millones de toneladas anuales para 2035 y 3.600 millones para 2050, pero aun así seguiría habiendo un gran déficit respecto a lo necesario para cerrar la brecha climática. El propio informe indica que este déficit podría superar los 5.000 millones de toneladas de CO2 al año para 2050 si no se acelera la reducción de emisiones y si no se implementa a gran escala la eliminación del carbono.

La trampa de confiar demasiado en el “ya lo retiraremos”

El mensaje clave no es que estas tecnologías sean inútiles; lo verdaderamente preocupante es que no pueden reemplazar la descarbonización. La prioridad debe ser alcanzar las cero emisiones netas hacia mediados de siglo. Cada tonelada emitida hoy se suma a la atmósfera mientras esperamos por esa máquina, ese bosque o ese mineral milagroso.

Por otro lado, el sumidero natural tampoco tiene capacidad infinita. Cuando los bosques enfrentan olas de calor extremo, sequías o incendios, pueden absorber menos CO2 o incluso liberar parte del carbono almacenado. En términos sencillos: pedirle a un bosque que actúe como aspiradora mientras se seca el suelo es como enviar al gimnasio a alguien con fiebre.

Lo que sí funciona, y lo que aún está en pañales

Vía de retirada Peso actual Ritmo Soluciones naturales La gran mayoría de los 2.200 MtCO2/año Maduras, pero vulnerables Tecnologías directas del aire 0,1 % del total Crecen al 40 % anual Promesas para 2050 Aún insuficientes Falta escala, dinero y regulación

Esta tabla ilustra claramente el desequilibrio existente: lo que hoy realmente funciona son principalmente la restauración forestal, la gestión del suelo y prácticas agrícolas diseñadas para almacenar carbono. Por su parte, las tecnologías más avanzadas continúan en fase experimental, con costes que pueden variar desde menos de 10 dólares hasta más de 1.000 por tonelada retirada, dependiendo del método utilizado y del contexto específico.

Una lección incómoda para gobiernos y empresas

El informe también presenta una advertencia política clara: no hay un umbral mágico de retirada aplicable a todos los países. Cada región deberá adaptar su estrategia a su propia realidad energética, industrial y territorial. Esto complica el sencillo relato de “compensar luego”. Se puede compensar sí; pero dejar de emitir es igualmente crucial.

Es relevante recordar cómo ya está avanzando la transición energética. La energía solar ha demostrado que una tecnología puede escalar rápidamente cuando cuenta con inversión adecuada, regulación efectiva y demanda suficiente. Precisamente por eso el informe establece esta comparación: no para vender ilusiones vacías, sino para enfatizar que si queremos crecer como lo hizo la fotovoltaica, debemos estar listos para afrontar presiones similares en cuanto a costes e infraestructuras.

Curiosidades científicas que merecen una sonrisa

La captura directa del aire puede parecer ciencia ficción; sin embargo, su mayor desafío no es el carbono mismo sino la energía necesaria para operarla.

necesaria para operarla. Un árbol no “almacena” carbono como si fuera una alcancía; lo hace mientras crece y puede liberarlo nuevamente a la atmósfera si se quema o se descompone.

Las tecnologías diseñadas para retirar CO2 no son varitas mágicas; son más bien una caja de herramientas : útiles individualmente pero insuficientes si se utilizan únicamente para tapar una fuga enorme.

: útiles individualmente pero insuficientes si se utilizan únicamente para tapar una fuga enorme. Quizás uno de los datos más sorprendentes sea que el planeta ya retira grandes cantidades de carbono gracias a la naturaleza casi en su totalidad; no por esos aparatos brillantes presentados en las reuniones corporativas.

Si buscamos un cierre con moraleja aquí va una imagen clara: nuestra atmósfera no es un trastero desordenado donde podamos hacer limpieza rápida después; se asemeja más bien a una habitación que seguimos llenando mientras buscamos esa escoba perfecta. Y lamentablemente, esa escoba aún no vuela sola.