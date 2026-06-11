Pronóstico del Tiempo en España: nubes, sol y escasos chaparrones este 11 de junio de 2026

El pronóstico del tiempo en España para este jueves presenta una situación bastante clara: ambiente estable en la mayor parte del territorio, lluvias escasas y la mirada puesta en el norte y la costa mediterránea, donde se incrementa el riesgo de chubascos y un poco más de nubosidad.
En pocas palabras: si tienes planes al aire libre en gran parte de España, el paraguas puede quedarse guardado… a menos que te encuentres en el norte o cerca del Mediterráneo.
Temperaturas: casi veraniegas en el centro y sur
Las temperaturas siguen la tendencia que hemos visto a principios de junio: frescas o suaves en el norte, más cálidas en el centro y claramente cálidas en el sur, especialmente en el valle del Guadalquivir.
- En Madrid, las máximas alcanzarán los 28 ºC, con una mañana agradable y una tarde perfecta para lucir manga corta.
- En el interior peninsular (áreas como Madrid, Valladolid, Zaragoza), se prevén valores máximos entre 25–29 ºC, con mínimas que oscilan entre 13–16 ºC.
- En el sur, sobre todo en provincias del valle del Guadalquivir como Sevilla y Córdoba, las máximas estarán cerca o superarán los 30 ºC, con noches algo más suaves.
- En la zona norte (cornisa cantábrica y alto Ebro), las temperaturas serán más moderadas, con máximas alrededor de 20–24 ºC y mínimas por debajo de los 15 ºC en muchas localidades.
- En la costa mediterránea, ciudades como Valencia tendrán máximas cercanas a los 27 ºC, con mínimas alrededor de los 20 ºC y una notable sensación de humedad.
La impresión general es que hoy será un día casi veraniego en buena parte de España, aunque sin extremos.
Cielos: sol al sur, más nubosidad al norte y en el Mediterráneo
Según la previsión nacional para este jueves, predomina un tiempo estable, con lluvias escasas y mayor riesgo en las áreas mediterráneas y algunos puntos del norte.
Norte peninsular
- Más nubosidad en la franja cantábrica y zonas del alto Ebro.
- Posibilidad de lloviznas o chubascos débiles aislados, especialmente en áreas montañosas.
- Temperaturas moderadas y algo de viento procedente del oeste o noroeste, moderado en zonas expuestas.
Área mediterránea
- Intervalos de nubes y claros, con tramos más cubiertos a lo largo del día.
- Mayor probabilidad de precipitaciones puntuales a lo largo del litoral, aunque generalmente serán poco significativas.
- En ciudades como Valencia, la probabilidad de lluvia es baja (alrededor del 4 %), con nubosidad variable durante el día y un viento moderado que puede alcanzar rachas de 30–40 km/h.
Centro y oeste
- Predominio de cielos poco nubosos o despejados en gran parte de la Meseta.
- Algunas nubes de evolución por la tarde en zonas montañosas, sin descartar algún chubasco aislado; sin embargo, por lo general, se mantiene un ambiente seco y tranquilo.
Sur peninsular
- Cielos poco nubosos o despejados predominan en buena parte de Andalucía.
- Posible presencia muy ligera de calima en algunos sectores y algo de brisa costera tanto en el litoral mediterráneo como atlántico.
- Sensación claramente veraniega durante las horas centrales del día.
Archipiélagos
- En Canarias, se presenta una situación típica dominada por los alisios: más nubosidad en las zonas septentrionales de las islas más altas, mientras que las vertientes sur disfrutarán de cielos más despejados, acompañados por temperaturas agradables.
- En Baleares, se esperan intervalos nubosos, ratos soleados e incluso algún chubasco aislado hacia la tarde.
Viento, mar y avisos
- Los vientos predominan desde el oeste y noroeste en el norte; mientras que desde el este o sudeste soplan sobre el Mediterráneo, presentando rachas moderadas tanto en costas como zonas elevadas.
- En el sur y centro hay un predominio generalizado del viento flojo, acompañado por brisas a lo largo del litoral.
- En cuanto al estado del mar, se presenta manejable globalmente; aunque hay mar de fondo moderado en algunas áreas del Cantábrico y Mediterráneo occidental sin grandes temporales asociados hoy.
Respecto a avisos meteorológicos, la situación es tranquila; no obstante, hay que estar atentos a posibles tormentas localizadas que podrían surgir en áreas montañosas del noreste así como alrededor del Mediterráneo. Sin embargo, no se prevé un episodio significativo adverso a nivel general.
Tabla de pronóstico para los próximos 4 días (España, tendencia general)
A modo orientativo, esta tabla ofrece un resumen sobre cómo podría evolucionar la situación meteorológica a nivel nacional para los próximos días. Esto se basa en la tendencia media observada por los principales modelos consultados junto a resúmenes recientes sobre predicción.
|Día
|Situación general en España
|Temperaturas
|Lluvia más probable
|Jueves 11
|Tiempo estable, algo más de nubosidad al norte y Mediterráneo
|Normales/altas para la fecha; hasta ~28 ºC en Madrid y >30 ºC al sur
|Norte y litoral mediterráneo: posibles chubascos aislados
|Viernes 12
|El ambiente estable persiste; mayor sol al centro y sur
|Ligero ascenso térmico interiormente
|Norte y zonas montañosas: posibles lluvias débiles dispersas
|Sábado 13
|Tiempo mayormente tranquilo; algunas nubes de evolución sobre sierras
|Valores veraniegos esperados para sur y centro; sin cambios significativos
|Posibles tormentas vespertinas sobre sistemas montañosos del norte y este
|Domingo 14
|Continúa el patrón estable; más nubosidad hacia el norte
|Temperaturas similares o ligeramente superiores al sur
|Cantábrico y Pirineos: posibles precipitaciones locales débiles
Nota: esta tabla refleja una tendencia nacional generalizada; no debe considerarse una predicción detallada por ciudad. Para decisiones específicas (excursiones, eventos o navegación), es recomendable consultar los partes específicos ofrecidos por AEMET o servicios como eltiempo.es o AccuWeather según tu localidad.
Clave del día: casi verano sin olvidar el norte
Para aquellos curiosos sobre meteorología:
Si te encuentras por el centro o sur de España, hoy puedes esperar un pronóstico sencillo: calor moderado, sol radiante y pocas complicaciones climáticas.
Por otro lado, si te desplazas hacia el Cantábrico o Mediterráneo, conviene estar alerta ante posibles cambios relacionados con la nubosidad así como esos inevitables chubascos.
Y aunque oficialmente aún no ha comenzado el verano, ya hay rincones donde se está haciendo una prueba anticipada… sin exagerar… por ahora.