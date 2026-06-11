Pronóstico del Tiempo en España: nubes, sol y escasos chaparrones este 11 de junio de 2026

El pronóstico del tiempo en España para este jueves presenta una situación bastante clara: ambiente estable en la mayor parte del territorio, lluvias escasas y la mirada puesta en el norte y la costa mediterránea, donde se incrementa el riesgo de chubascos y un poco más de nubosidad.

En pocas palabras: si tienes planes al aire libre en gran parte de España, el paraguas puede quedarse guardado… a menos que te encuentres en el norte o cerca del Mediterráneo.

Temperaturas: casi veraniegas en el centro y sur

Las temperaturas siguen la tendencia que hemos visto a principios de junio: frescas o suaves en el norte, más cálidas en el centro y claramente cálidas en el sur, especialmente en el valle del Guadalquivir.

En Madrid , las máximas alcanzarán los 28 ºC , con una mañana agradable y una tarde perfecta para lucir manga corta.

, las máximas alcanzarán los , con una mañana agradable y una tarde perfecta para lucir manga corta. En el interior peninsular (áreas como Madrid , Valladolid , Zaragoza ), se prevén valores máximos entre 25–29 ºC , con mínimas que oscilan entre 13–16 ºC .

, , ), se prevén valores máximos entre , con mínimas que oscilan entre . En el sur, sobre todo en provincias del valle del Guadalquivir como Sevilla y Córdoba , las máximas estarán cerca o superarán los 30 ºC , con noches algo más suaves.

y , las máximas estarán cerca o superarán los , con noches algo más suaves. En la zona norte (cornisa cantábrica y alto Ebro), las temperaturas serán más moderadas, con máximas alrededor de 20–24 ºC y mínimas por debajo de los 15 ºC en muchas localidades.

y mínimas por debajo de los en muchas localidades. En la costa mediterránea, ciudades como Valencia tendrán máximas cercanas a los 27 ºC, con mínimas alrededor de los 20 ºC y una notable sensación de humedad.

La impresión general es que hoy será un día casi veraniego en buena parte de España, aunque sin extremos.

Cielos: sol al sur, más nubosidad al norte y en el Mediterráneo

Según la previsión nacional para este jueves, predomina un tiempo estable, con lluvias escasas y mayor riesgo en las áreas mediterráneas y algunos puntos del norte.

Norte peninsular

Más nubosidad en la franja cantábrica y zonas del alto Ebro.

Posibilidad de lloviznas o chubascos débiles aislados, especialmente en áreas montañosas.

Temperaturas moderadas y algo de viento procedente del oeste o noroeste, moderado en zonas expuestas.

Área mediterránea

Intervalos de nubes y claros, con tramos más cubiertos a lo largo del día.

Mayor probabilidad de precipitaciones puntuales a lo largo del litoral, aunque generalmente serán poco significativas.

En ciudades como Valencia, la probabilidad de lluvia es baja (alrededor del 4 %), con nubosidad variable durante el día y un viento moderado que puede alcanzar rachas de 30–40 km/h.

Centro y oeste

Predominio de cielos poco nubosos o despejados en gran parte de la Meseta.

Algunas nubes de evolución por la tarde en zonas montañosas, sin descartar algún chubasco aislado; sin embargo, por lo general, se mantiene un ambiente seco y tranquilo.

Sur peninsular

Cielos poco nubosos o despejados predominan en buena parte de Andalucía .

. Posible presencia muy ligera de calima en algunos sectores y algo de brisa costera tanto en el litoral mediterráneo como atlántico.

Sensación claramente veraniega durante las horas centrales del día.

Archipiélagos

En Canarias , se presenta una situación típica dominada por los alisios: más nubosidad en las zonas septentrionales de las islas más altas, mientras que las vertientes sur disfrutarán de cielos más despejados, acompañados por temperaturas agradables.

, se presenta una situación típica dominada por los alisios: más nubosidad en las zonas septentrionales de las islas más altas, mientras que las vertientes sur disfrutarán de cielos más despejados, acompañados por temperaturas agradables. En Baleares, se esperan intervalos nubosos, ratos soleados e incluso algún chubasco aislado hacia la tarde.

Viento, mar y avisos

Los vientos predominan desde el oeste y noroeste en el norte; mientras que desde el este o sudeste soplan sobre el Mediterráneo, presentando rachas moderadas tanto en costas como zonas elevadas.

En el sur y centro hay un predominio generalizado del viento flojo, acompañado por brisas a lo largo del litoral.

En cuanto al estado del mar, se presenta manejable globalmente; aunque hay mar de fondo moderado en algunas áreas del Cantábrico y Mediterráneo occidental sin grandes temporales asociados hoy.

Respecto a avisos meteorológicos, la situación es tranquila; no obstante, hay que estar atentos a posibles tormentas localizadas que podrían surgir en áreas montañosas del noreste así como alrededor del Mediterráneo. Sin embargo, no se prevé un episodio significativo adverso a nivel general.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días (España, tendencia general)

A modo orientativo, esta tabla ofrece un resumen sobre cómo podría evolucionar la situación meteorológica a nivel nacional para los próximos días. Esto se basa en la tendencia media observada por los principales modelos consultados junto a resúmenes recientes sobre predicción.

Día Situación general en España Temperaturas Lluvia más probable Jueves 11 Tiempo estable, algo más de nubosidad al norte y Mediterráneo Normales/altas para la fecha; hasta ~28 ºC en Madrid y >30 ºC al sur Norte y litoral mediterráneo: posibles chubascos aislados Viernes 12 El ambiente estable persiste; mayor sol al centro y sur Ligero ascenso térmico interiormente Norte y zonas montañosas: posibles lluvias débiles dispersas Sábado 13 Tiempo mayormente tranquilo; algunas nubes de evolución sobre sierras Valores veraniegos esperados para sur y centro; sin cambios significativos Posibles tormentas vespertinas sobre sistemas montañosos del norte y este Domingo 14 Continúa el patrón estable; más nubosidad hacia el norte Temperaturas similares o ligeramente superiores al sur Cantábrico y Pirineos: posibles precipitaciones locales débiles

Nota: esta tabla refleja una tendencia nacional generalizada; no debe considerarse una predicción detallada por ciudad. Para decisiones específicas (excursiones, eventos o navegación), es recomendable consultar los partes específicos ofrecidos por AEMET o servicios como eltiempo.es o AccuWeather según tu localidad.

Clave del día: casi verano sin olvidar el norte

Para aquellos curiosos sobre meteorología:

Si te encuentras por el centro o sur de España, hoy puedes esperar un pronóstico sencillo: calor moderado, sol radiante y pocas complicaciones climáticas.

Por otro lado, si te desplazas hacia el Cantábrico o Mediterráneo, conviene estar alerta ante posibles cambios relacionados con la nubosidad así como esos inevitables chubascos.

Y aunque oficialmente aún no ha comenzado el verano, ya hay rincones donde se está haciendo una prueba anticipada… sin exagerar… por ahora.