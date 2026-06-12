Pronóstico del Tiempo en España para este viernes 12 de junio de 2026

Este viernes, el pronóstico del tiempo en España presenta un carácter claramente estival. Las temperaturas se elevan en el interior, mientras que las costas disfrutan de un ambiente suave. Los cielos lucirán poco nubosos y habrá nubosidad de evolución por la tarde en algunas regiones del norte y del interior.

La AEMET informa que hoy y mañana dominará el sol. Sin embargo, el fin de semana se espera un aumento en la nubosidad de evolución, lo que traerá consigo chubascos e incluso tormentas por la tarde en áreas del interior y del norte peninsular. En resumen, es como si estuviéramos probando un verano “en fase beta”, aunque con algún chaparrón para recordarnos que la primavera aún tiene algo que decir.

Temperaturas: calor moderado en el interior, suave en costas

Las temperaturas seguirán la tendencia de este comienzo de junio, con valores más altos de lo habitual para esta época en varias regiones. Este fenómeno se alinea con un invierno 2025-2026 que ha sido más cálido de lo normal y una inclinación general hacia temperaturas superiores a la media en gran parte de España.

En Madrid, se espera que el termómetro alcance los 27 ºC como máxima, dentro del rango habitual para mediados de junio en el interior, donde las temperaturas máximas suelen oscilar entre los 16 y 18 ºC a finales de marzo, aumentando progresivamente hacia el verano.

En el valle del Guadalquivir y otras áreas del sur peninsular, las máximas rondarán los 30 ºC o algo más durante las horas centrales del día. Esto es un poco menos que los picos superiores a 35 ºC que ya hemos visto recientemente en algunos puntos del interior de Andalucía.

En la franja mediterránea y en Murcia, hoy se anticipan temperaturas típicas de principios de verano, entre los 25-28 ºC, muy cercanas a los 23 ºC que marcan la media para finales de marzo-principios de abril, lo que representa una clara ventaja térmica respecto al interior. En Canarias, se disfrutará de un clima muy agradable, con máximas entre 24-26 ºC, alineadas con los promedios cercanos a 19 ºC y máximas alrededor de 23 ºC en islas como Lanzarote.

Cielos y fenómenos destacados

De manera general:

Las mañanas estarán caracterizadas por cielos poco nubosos o despejados en gran parte de la Península y Baleares .

. Durante las tardes se generará nubosidad de evolución en áreas montañosas y del interior norte, donde existe riesgo de chubascos y alguna tormenta local durante el fin de semana.

En el litoral mediterráneo y muchas zonas costeras, habrá predominio del sol aunque con algunas nubes altas y ambiente húmedo.

En Canarias, el tiempo será estable, con intervalos de nubosidad baja en el norte de las islas más elevadas y cielos despejados hacia el sur.

No se prevé un episodio generalizado de lluvia, pero es bueno recordar que muchas regiones del norte peninsular suelen registrar precipitaciones frecuentes a lo largo del año, con datos históricos que indican una alta probabilidad de algún día lluvioso por estas fechas.

Viento y estado del mar

Para aquellos que planean disfrutar de la playa o dar un paseo costero:

Los vientos serán generalmente flojos a moderados, con brisas agradables en los litorales, favorecidas por la diferencia térmica entre mar y tierra.

En torno a Barcelona , la brisa marina será protagonista durante la tarde; esto traerá aire húmedo y una sensación algo pegajosa a pesar de temperaturas entre 24‑27 ºC.

, la brisa marina será protagonista durante la tarde; esto traerá aire húmedo y una sensación algo pegajosa a pesar de temperaturas entre 24‑27 ºC. En general, las costas tendrán un estado de mar tranquilo a marejadilla, tal como indican los boletines marítimos habituales y servicios como METEONAV proporcionados por AEMET, quienes ofrecen detalles sobre las condiciones marítimas para navegación.

Zonas clave: interior, costa y archipiélagos

Interior peninsular

Centro e interior norte : Mañanas despejadas o con nubes altas. Tardes con posible nubosidad de evolución y riesgo de chubascos dispersos durante el fin de semana. Hoy se prevén temperaturas máximas alrededor de los 25‑28 ºC en ciudades como Madrid o Valladolid , superando los valores medios primaverales.

: Sur peninsular (valle del Guadalquivir) : Ambiente seco bajo mucho sol. Máximas cercanas o ligeramente superiores a 30 ºC en puntos interiores como Córdoba , Jaén o Sevilla , tras jornadas recientes donde se registraron picos superiores a 35 ºC.

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Litoral mediterráneo y norte

Mediterráneo peninsular : Predominio absoluto de cielos poco nubosos. Brisas suaves y alta humedad cerca del mar. Máximas oscilarán entre los 24 y 28 ºC, similares a lo habitual hacia finales de primavera.

: Litoral cantábrico y noroeste : Intervalos nubosos intermitentes; algunos momentos más compactos pueden traer lloviznas o chubascos aislados más adelante, dentro del patrón habitual donde la lluvia aparece frecuentemente por estas fechas. Temperaturas más moderadas, con máximas generalmente entre los 20 y 24 ºC.

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Canarias

Ambiente muy estable caracterizado por temperaturas suaves y escasas precipitaciones.

Máximas cercanas a los 24‑26 ºC y mínimas alrededor de los 18‑20 ºC en diversas áreas costeras.

Intervalos nubosos al norte de las islas montañosas; claros amplios al sur.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días en España (tendencia general)

Valores aproximados a nivel nacional que sirven como referencia sobre las condiciones típicas esperadas según AEMET para estos días: más sol hoy y mañana, aunque algo más inestable durante el fin de semana.

Día Situación general en España Temperaturas máximas orientativas (interior) Fenómenos destacados principales Viernes 12 Cielos poco nubosos, algo de nubosidad de evolución 25‑30 ºC Algún chubasco aislado por la tarde en zonas norte/interior Sábado 13 Más nubosidad de evolución por la tarde 26‑31 ºC Posibles chubascos y tormentas locales en interior/norte Domingo 14 Ambiente variable; claros alternando con nubes 25‑30 ºC Riesgo notable de tormentas vespertinas en zonas montañosas Lunes 15 Tendencia hacia estabilización; cielos amplios 24‑29 ºC Predominio generalizado de cielos poco nubosos, algún chubasco muy aislado

Consejos rápidos para el día

Si te encuentras en el interior, especialmente en Madrid o el sur peninsular, organiza tus actividades al aire libre mejor por la mañana o al final del día; las horas centrales prometen bastante calor.

o el sur peninsular, organiza tus actividades al aire libre mejor por la mañana o al final del día; las horas centrales prometen bastante calor. En zonas montañosas e interiores del norte, no olvides llevar contigo un chubasquero ligero si sales por la tarde; esas tormentas pueden aparecer sin previo aviso.

En costas e incluso en Canarias, hoy es perfecto para disfrutar playa o pasear; sin embargo, no escatimes con protector solar: esa combinación entre sol brillante y brisa puede ser engañosa pero la radiación solar no perdona.

Así está España esta mañana: un pronóstico del tiempo muy cercano al verano. Con predominancia solar, calor moderado e inevitablemente alguna dosis típica diaria de tormentas vespertinas, ideal para animar tanto mapas meteorológicos como conversaciones cotidianas.