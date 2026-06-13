Pronóstico del Tiempo en España para este sábado 13 de junio de 2026

El pronóstico del tiempo en España de hoy se presenta con un aire veraniego en muchas regiones, aunque el norte se reserva la opción de lucir algunas nubes y necesitar un abrigo ligero.
Las principales agencias meteorológicas coinciden en que viviremos un día estable, con temperaturas al alza y escasas posibilidades de lluvia, que se concentrarían en el Cantábrico y las montañas del norte.
Así que, en pocas palabras: es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en la mayor parte del territorio, con el paraguas como un accesorio más que prescindible, salvo en la franja norte.
Temperaturas: calor contenido, pero calor
Las previsiones más recientes indican un aumento notable en las temperaturas máximas sobre todo en la mitad sur y el interior peninsular.
- En Madrid, se espera que a primera hora de la tarde se alcancen los 27 ºC, con mínimas alrededor de 15–16 ºC.
- En el valle del Guadalquivir, ciudades como Sevilla o Córdoba podrían superar los 30 ºC a primeras horas de la tarde.
- A lo largo del Mediterráneo, desde Valencia hasta Alicante, las máximas oscilarán entre 26 y 29 ºC, con una sensación algo más bochornosa debido a la humedad.
- En el norte, desde Bilbao hasta Santander, las temperaturas se mantendrán más frescas, rondando entre 21 y 24 ºC.
En Canarias, los modelos prevén un día templado, con temperaturas diurnas entre 23 y 25 ºC en las zonas costeras y mínimas sobre los 18–19 ºC.
Cielos: nubes al norte, sol al sur
La situación atmosférica sobre la Península está dominada por altas presiones que, aunque distantes, son suficientes para asegurar estabilidad en gran parte del país.
- En el Cantábrico y noroeste habrá intervalos nubosos con posibilidad de lloviznas o chubascos débiles en áreas montañosas durante la mañana.
- En la Meseta Norte, disfrutaremos de una alternancia entre nubes y claros, siendo más soleada la tarde.
- En la Meseta Sur, valle del Tajo y Madrid, predominarán cielos poco nubosos o despejados, aunque algunas nubes podrían aparecer por la tarde en zonas montañosas.
- En la costa mediterránea, se espera una jornada muy estable con cielos despejados o ligeros intervalos de nubes altas.
- Andalucía disfrutará de un día mayormente soleado, con algún intervalo nuboso alto y calor más intenso hacia el interior.
- En Canarias, persistirá el clásico régimen de nubes bajas en el norte de las islas más elevadas, mientras que las vertientes sur lucirán más sol.
Viento: suave, pero a tener en cuenta
El viento no será hoy el protagonista absoluto del clima, pero es conveniente tenerlo presente:
- En el litoral cantábrico soplará un viento del nordeste flojo a moderado, especialmente notable durante las horas centrales del día.
- En el Mediterráneo dominarán brisas suaves provenientes del este.
- En el interior peninsular habrá viento flojo variable que tenderá hacia componentes norte o noreste a medida que avance la jornada.
- Por su parte, Canarias experimentará un alisio moderado del nordeste que será más intenso entre las islas.
Si planeas una escapada a la playa, este viento ayudará a mitigar un poco el calor; sin embargo, no te confíes: el sol sigue teniendo su efecto potente.
Riesgos y recomendaciones rápidas
Un pronóstico como el de hoy invita a salir al exterior, pero siempre con precaución:
- La radiación UV será alta tanto en gran parte de la Península como en Canarias:
- Es recomendable usar protección solar desde media mañana.
- No olvides llevar gafas de sol y una gorra, especialmente si estás por el centro o sur.
- Hidratación:
- Con máximas superando los 27–30 ºC en varias zonas interiores y del sur, es clave beber agua frecuentemente.
- Tormentas:
- No se prevén tormentas generalizadas, aunque si se producen lo harán de forma muy localizadas sobre áreas montañosas del norte.
Pronóstico del tiempo en España: próximos 4 días
A continuación te presentamos una tabla orientativa sobre la tendencia general del pronóstico del tiempo en España para los próximos cuatro días; esta está basada en modelos y mapas meteorológicos consultados.
|Día
|Temperatura (tendencia general)
|Cielos predominantes
|Lluvia probable (zonas más afectadas)
|Comentario rápido
|Hoy, sábado 13
|Máximas entre 24–30 ºC península; 23–25 ºC Canarias
|Poco nuboso en gran parte; más nubes al norte
|Débil y localizada principalmente en Cantábrico y montañas del norte
|Día muy aprovechable
|Domingo 14
|Ligero ascenso esperado en interior y sur
|Más sol prácticamente por todo el país; nubes sólo en Cantábrico
|Alguna llovizna residual al norte
|Ambiente más veraniego
|Lunes 15
|Similar o ligeramente más cálido en interior
|Cielos despejados tanto en interior como Mediterráneo
|Baja probabilidad; limitada al extremo norte
|Inicio de semana estable
|Martes 16
|Sin grandes cambios; calor moderado
|Generalmente estable; nubes al norte e intervalos altos por otras zonas
|Posibles chubascos débiles sobre montañas del norte
|Continúa el tiempo estable
Las fechas y tendencias han sido ajustadas utilizando mapas de previsión a corto plazo procedentes de fuentes meteorológicas confiables.
En resumen práctico
Si resides en Madrid, centro o meseta sur: disfrutarás de un día casi veraniego con sol y calor moderado; perfecto para sentarse fuera… bajo una sombra refrescante.
En cambio, si estás al norte, desde Galicia hasta el País Vasco, encontrarás un día algo variable con nubes intercaladas y alguna posible llovizna, aunque también habrá momentos soleados para aprovechar.
En la costa mediterránea y Andalucía, disfrutarás de un ambiente estable con cielos poco nubosos; eso sí, ya es momento para lucir manga corta larga.
Por último, si te encuentras en Canarias, seguirás disfrutando de ese clima suave y agradable que muchos desearían tener aquí en la Península.
Si no sabías qué ponerte hoy, ya lo sabes: ropa ligera es lo indicado junto a protección solar; si viajas hacia el norte no olvides incluir una chaqueta ligera… por si acaso.