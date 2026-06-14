Pronóstico del Tiempo en España: calor, nubes juguetonas y algún chaparrón este domingo 14 de junio de 2026

Si hoy levantas la vista al cielo en España, te encontrarás con un panorama interesante: intervalos nubosos, calor presente y chubascos dispersos en algunas áreas del interior.

El pronóstico del tiempo para este domingo 14 de junio de 2026 está marcado por un ambiente claramente estival en muchas regiones del país, donde las temperaturas superarán los 30 ºC en el sur y en el valle del Ebro.

En Madrid, el termómetro se dispara: se prevén 34 ºC de máxima y unos 18 ºC de mínima, con algo de nubosidad variable y un riesgo moderado de precipitaciones débiles, especialmente hacia el final de la jornada.

Panorama general: calor, nubes de evolución y avisos

De acuerdo con los análisis más recientes, la jornada en España se puede resumir en tres puntos destacados:

Ambiente cálido , con máximas entre 30 y 36 ºC en amplias zonas del sur y noreste.

, con máximas entre 30 y 36 ºC en amplias zonas del sur y noreste. Intervalos nubosos que cubrirán buena parte del interior peninsular, con nubes que evolucionarán durante la tarde.

Chubascos y tormentas aisladas en áreas del centro y norte, que podrían ser más intensos en las zonas montañosas.

Además, se han emitido avisos meteorológicos de nivel amarillo por tormentas en varias áreas del interior norte y centro (Asturias, Cantabria, Castilla y León, Madrid, partes de Castilla-La Mancha y el Sistema Central), donde hay posibilidad de granizo y rachas fuertes de viento en las montañas. Al mismo tiempo, el noreste peninsular, particularmente el valle del Ebro y regiones como Navarra, La Rioja, Lleida, Huesca, Teruel y Zaragoza, presenta alertas por temperaturas máximas, con valores que podrían alcanzar los 36 ºC.

Madrid y centro peninsular: calor y alguna gota despistada

En la Comunidad de Madrid, se espera un día con nubes y claros, con un ambiente mayormente seco pero con posibilidad de una llovizna muy débil por la tarde-noche.

Los últimos datos indican:

Máxima : alrededor de 34 ºC .

: alrededor de . Mínima : cerca de 18 ºC.

: cerca de 18 ºC. Nubosidad variable, incrementándose por la tarde.

Probabilidad de precipitación cercana al 20–25 %, manifestándose como gotas o lloviznas aisladas.

Viento suave, aunque pueden registrarse rachas moderadas puntuales.

En provincias cercanas como Toledo, Ciudad Real, Segovia, Ávila, Salamanca o Zamora, se prevé un guion similar: calor durante el día (máximas entre 30–33 ºC) junto a chubascos débiles muy localizados en la segunda mitad del día, sobre todo en áreas interiores y montañosas.

Norte y noroeste: más nubes que lluvia

En el norte peninsular, las nubes toman protagonismo aunque la lluvia no asome fácilmente:

En el Cantábrico oriental ( Bilbao , Santander , Oviedo ), cielos muy nubosos o cubiertos, temperaturas suaves (25–31 ºC) y baja probabilidad de lluvia.

( , , ), cielos muy nubosos o cubiertos, temperaturas suaves (25–31 ºC) y baja probabilidad de lluvia. En Galicia , los cielos estarán cubiertos durante gran parte del día, con máximas más moderadas; alrededor de 22 ºC en A Coruña y cerca de 29 ºC en Pontevedra , además de alguna niebla costera nocturna.

, los cielos estarán cubiertos durante gran parte del día, con máximas más moderadas; alrededor de 22 ºC en y cerca de 29 ºC en , además de alguna niebla costera nocturna. En el interior norte (Burgos, León, Valladolid, Palencia), habrá abundantes nubes, temperaturas moderadas (28–30 ºC) y bajo riesgo de lloviznas muy débiles.

Mediterráneo, sur y archipiélagos: sol, calor moderado y buen plan de terraza

En el valle del Ebro, ciudades como Zaragoza alcanzarán los 35 ºC , disfrutando de sol intermitente sin casi lluvia, aunque hay alertas por calor.

alcanzarán los , disfrutando de sol intermitente sin casi lluvia, aunque hay alertas por calor. En la costa mediterránea, la jornada será para disfrutar: en Barcelona habrá nubes altas y medias, escaso viento y temperaturas agradables alrededor de 28 ºC.

habrá nubes altas y medias, escaso viento y temperaturas agradables alrededor de 28 ºC. Al sur, en Sevilla se librarán de las tormentas; cielos poco nubosos con unos agradables 29 ºC acompañados por una brisa del suroeste.

se librarán de las tormentas; cielos poco nubosos con unos agradables 29 ºC acompañados por una brisa del suroeste. En el sureste interior ( Jaén , Granada ) podrán desarrollarse nubes durante la tarde que traerán consigo lloviznas muy débiles o chubascos cortos, manteniendo un ambiente cálido por encima de los 29 ºC.

, ) podrán desarrollarse nubes durante la tarde que traerán consigo lloviznas muy débiles o chubascos cortos, manteniendo un ambiente cálido por encima de los 29 ºC. En Palma de Mallorca , la jornada comenzará gris pero finalizará soleada con hasta 27 ºC.

, la jornada comenzará gris pero finalizará soleada con hasta 27 ºC. En las Islas Canarias dominan los alisios: habrá nubes matinales en las vertientes norte de Las Palmas de Gran Canaria y también en las cercanías a Santa Cruz de Tenerife, abriéndose claros por la tarde; las máximas rondarán los 22–23 ºC sin lluvias a la vista.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días (España, tendencia general)

Valores orientativos para todo el conjunto peninsular y Baleares, tomando como referencia ciudades del interior así como del litoral mediterráneo según previsiones recientes consolidadas.

Día Temperatura máxima típica (ºC) Temperatura mínima típica (ºC) Fenómeno dominante Domingo 14 junio 30–36 16–22 Intervalos nubosos, chubascos aislados interior, calor en valle del Ebro Lunes 15 junio 28–34 15–21 Nubes de evolución en interior, alguna llovizna dispersa; ligero descenso térmico al norte Martes 16 junio 27–33 14–20 Tiempo más estable; más sol, con nubosidad variable y bajo riesgo pluviométrico Miércoles 17 junio 28–34 15–21 Ambiente cálido; posible repunte vespertino de tormentas dentro del norte e interior

Recomendaciones rápidas para hoy

Si estás en Madrid o cualquier parte del interior peninsular: No olvides llevar agua y una gorra; esos 34 ºC se hacen sentir rápidamente. Ten a mano un chubasquero ligero si planeas moverte por zonas montañosas; podrías toparte con una inesperada tormenta vespertina.

o cualquier parte del interior peninsular: En el noreste ( Zaragoza , Lleida , Navarra , La Rioja ): Presta atención al calor intenso y a los avisos debido a las altas temperaturas previstas.

, , , ): En el norte o a lo largo de la costa cantábrica: No te fíes demasiado de las nubes: muchas están ahí pero la lluvia escasea; es un día ideal para pasear… aunque conviene tener un plan B bajo techo si cae alguna llovizna.



En resumen: nos espera un domingo típicamente junino. Con un aire ya plenamente veraniego que trae consigo un espectáculo curioso gracias a esas nubes juguetonas y algunas tormentas puntuales que animarán la tarde dentro del territorio español.