Pronóstico del Tiempo en España: chubascos, calor y tormentas este 15 de junio de 2026

El pronóstico del tiempo en España para hoy se presenta interesante: calor acentuado en muchas regiones, tormentas en el centro y norte, mientras que las costas disfrutaran de un ambiente más sereno. Si pensabas que este lunes iba a ser monótono, la atmósfera tiene otros planes.

De acuerdo con las previsiones recientes, un frente atmosférico atravesará el norte peninsular. Por la tarde, se desarrollarán nubes de evolución en el interior, que podrían desencadenar tormentas intensas en varias áreas del centro y este. En pocas palabras: un día típico de casi verano, pero con algo de emoción.

En Madrid, el termómetro subirá hasta los 31 ºC, generando un ambiente caluroso y una probabilidad de lluvia del 70 %, especialmente hacia la tarde y noche. Otro lunes de junio que hace cuestionarse: “¿No deberíamos estar ya en julio?”.

Temperaturas: calor moderado a intenso

Las previsiones se alinean con la tendencia de las últimas semanas, mostrando valores superiores a lo habitual para esta época del año en gran parte del territorio.

En el interior peninsular, se anticipan máximas entre 30 y 33 ºC en regiones como la Meseta y el valle del Ebro.

en regiones como la Meseta y el valle del Ebro. Históricamente, a mediados de junio muchas áreas del interior rondan los 30–32 ºC como máxima; hoy esta situación se repite en gran parte de España .

. La previsión concreta para Madrid señala una máxima de 31 ºC y una mínima de 18 ºC, con suficiente humedad que acentuará la sensación térmica.

Así que, para resumir: calor propio del mes de junio, más evidente en el interior y los valles del Ebro, Guadiana y Guadalquivir, donde días atrás ya se mencionaban temperaturas típicas de finales de julio.

Lluvias y tormentas: atención al cielo

Hoy el pronóstico del tiempo en España está marcado por las tormentas.

Un frente se desplaza por el norte peninsular, dejando lluvias y chubascos en regiones como Galicia , el Cantábrico y partes del norte de Castilla y León .

, el y partes del norte de . Por la tarde podrían surgir tormentas fuertes en el centro y este peninsular , prestando especial atención a áreas cercanas a Madrid , los sistemas montañosos centrales y zonas interiores de Valencia , Aragón y Cataluña .

, prestando especial atención a áreas cercanas a , los sistemas montañosos centrales y zonas interiores de , y . En Madrid, la probabilidad de lluvia ronda hoy el 70 %, con nubosidad variable que será más densa desde la tarde.

En las costas mediterráneas y gran parte de Andalucía, se prevé un ambiente más seco y estable, aunque no se descarta algún chubasco aislado por la tarde en zonas interiores.

Situación por zonas (resumen rápido)

Para no perderse entre tanta información, aquí un repaso directo del pronóstico del tiempo en España para hoy:

Norte peninsular (Galicia, Cantábrico, norte de Castilla y León, Navarra, La Rioja, País Vasco) Paso frontal. Chubascos frecuentes, localmente moderados. Riesgo de tormentas por la tarde.

Centro (Madrid, Castilla-La Mancha, interior de Castilla y León) Calor moderado con máximas alrededor de los 30 ºC. Tarde marcada por nubes evolutivas con tormentas potencialmente intensas.

Este peninsular (Aragón, interior Comunidad Valenciana, Cataluña) Ambiente muy cálido en los valles del Ebro y zonas interiores. Tormentas por la tarde que pueden ser fuertes con rachas intensas de viento.

Andalucía y sur peninsular Cielos más estables con nubes y claros. Calor veraniego sin lluvias significativas según los patrones generales para esta época.

Litoral mediterráneo y Baleares Predominio de un tiempo más estable con nubes variables y baja probabilidad de precipitaciones.

Canarias Sin datos específicos disponibles para hoy según las fuentes consultadas; sin embargo, el clima habitual para estas fechas sugiere temperaturas suaves con máximas alrededor de los 23 ºC y mínimas cerca de los 15 ºC en lugares como Lanzarote . (Dato climatológico orientativo; no es pronóstico detallado)



Tabla de pronóstico para los próximos 4 días (tendencia nacional)

A continuación se presenta una tabla orientativa para todo el conjunto de España, basada en las tendencias esperadas para mediados de junio. No sustituye a predicciones específicas por provincias.

Día Temperatura máxima típica (interior) Fenómeno dominante Detalle general Hoy (lun) 30–33 ºC Tormentas y chubascos Frente al norte; tormentas centro-y este; calor interior Mar 29–32 ºC (tendencia similar) Chubascos aislados Se mantiene el calor; tormentas dispersas interior norte-y este Mié 28–31 ºC Intervalos nubosos Calor algo más contenido; menos tormentas; ambiente estable Jue 29–32 ºC Tiempo más estable Predominio solar; lluvias escasas; calor veraniego interior

Las temperaturas máximas reflejan valores medios típicos para junio junto a la prolongación del episodio cálido mencionado por la AEMET durante estas semanas,.

Consejos rápidos para hoy

En Madrid y centro peninsular: ten siempre a mano tu paraguas pero no olvides las gafas de sol. La mañana será variable mientras que puede haber tormentas por la tarde.

y centro peninsular: ten siempre a mano tu paraguas pero no olvides las gafas de sol. La mañana será variable mientras que puede haber tormentas por la tarde. En el norte: mantente alerta ante posibles chubascos y tormentas; prepárate para cambios rápidos en el cielo.

En el valle del Ebro e interiores del este: calor intenso junto a posibles tormentas vespertinas; un clásico combo casi veraniego.

Si tienes planes al aire libre hoy, es recomendable adoptar una estrategia mixta: hidrátate bien, busca sombra… Y siempre ten localizado un refugio cercano si alguna tormenta decide hacer su aparición estelar.