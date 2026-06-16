Pronóstico del Tiempo en España: calor, tormentas y un leve respiro este martes 16 de junio de 2026

Este martes 16 de junio, el tiempo en España se presenta con un sabor casi completo a verano: abundante sol, calor intenso que se siente en gran parte del interior y tormentas que aparecerán por la tarde en el norte y en áreas montañosas del centro y sur.
La atmósfera se estabiliza gracias a las altas presiones, aunque aún podemos esperar el clásico “espectáculo” de nubosidad de evolución y chaparrones tormentosos puntuales en lugares muy específicos. Es un buen día para disfrutar de una terraza… pero mejor si es a la sombra, y con precaución hacia la tarde en el norte.
Temperaturas: subida general y ambiente bochornoso
Según las proyecciones de AEMET y otros servicios meteorológicos privados, las temperaturas máximas experimentarán un aumento notable en casi todo el país.
- En amplias áreas del suroeste peninsular y el valle del Ebro se superarán los 35–36 ºC.
- En los valles del Ebro, Guadiana, y especialmente en el Guadalquivir, se podrían alcanzar los 37–38 ºC.
- En Madrid, el termómetro rondará los 36 ºC durante las primeras horas de la tarde.
- Las mínimas descenderán ligeramente en el tercio norte, mientras que subirán en otras regiones, con noches tropicales (sin bajar de 20 ºC) en valles del suroeste y litorales mediterráneos.
En Canarias, las temperaturas permanecerán estables, disfrutando de un ambiente suave propio de finales de primavera e inicios de verano.
Zonas más calurosas hoy
- Valle del Guadalquivir (interior de Sevilla, Córdoba, Jaén).
- Valle del Guadiana (interior de Badajoz).
- Valle del Ebro (La Rioja, interior de Navarra, sur de Zaragoza).
- Interior de Castilla-La Mancha y oeste de Murcia.
Si tienes planes para practicar deporte al aire libre hoy, lo mejor es hacerlo a primera hora. De lo contrario, te sentirás como si estuvieras dentro de un horno.
Cielos y fenómenos destacados por zonas
La situación está marcada por altas presiones a nivel superficial, aunque con aire algo más fresco en altura que favorece chubascos por la tarde en algunas regiones.
Norte peninsular
- Mañana con intervalos de nubes bajas en la costa cantábrica, que tenderán a despejarse por la tarde.
- Por la tarde, se esperan tormentas y chubascos en áreas de los Pirineos y zonas interiores, localmente intensos.
- Temperaturas agradables en la costa, pero más elevadas en el interior.
Centro peninsular
- En general, cielos poco nubosos. Habrá algo de nubosidad de evolución por la tarde sobre la meseta norte y sistema Central.
- No se descarta algún chubasco aislado en áreas montañosas.
- Ambiente muy cálido en ciudades como Madrid, Valladolid o Toledo.
Sur y sureste
- Predomina un tiempo estable con sol. Algunos intervalos nubosos podrían presentarse por la tarde sobre las sierras orientales de Andalucía y zonas elevadas del sureste.
- Posibles tormentas aisladas en áreas montañosas.
- Calor intenso especialmente en el valle del Guadalquivir y otras regiones interiores.
Mediterráneo y Baleares
- Cielos mayormente poco nubosos o despejados. Se prevé algo de nubosidad de evolución aislada durante la tarde.
- El calor será notable, con una sensación bochornosa debido a la humedad presente en la costa.
Canarias
- Intervalos nublados por el norte de las islas; cielos más despejados hacia el sur.
- Viento alisio flojo a moderado. Las temperaturas serán suaves, ideales para disfrutar sin preocupaciones playeras.
Viento: levante moderado en el Estrecho y brisas suaves en el Mediterráneo
- Viento flojo desde el este afectará al tercio oriental peninsular y a las Baleares, siendo moderado cerca del litoral sureste.
- Noreste suave soplará sobre Galicia y Cantábrico.
- Levante moderado continuará “peinando” las aguas del Estrecho, generando algo de oleaje.
- En Canarias, alisios flojos o moderados serán predominantes.
No hay nada alarmante para la jornada cotidiana; sin embargo, ese levante seguirá moviendo el mar con cierta intensidad.
Tabla de pronóstico para los próximos 4 días en España (tendencia general)
A continuación se presenta una tabla que resume la tendencia media para todo el territorio nacional durante los próximos cuatro días. Esta información combina las proyecciones ofrecidas por AEMET junto a modelos utilizados por servicios meteorológicos destacados.
|Día
|Temperatura máxima media peninsular
|Fenómenos principales
|Viento dominante
|Martes 16
|30–38 ºC
|Calor, tormentas al norte y sierras al sur
|Este y noreste flojo
|Miércoles 17
|29–37 ºC
|Menor cantidad de tormentas, pero persiste el calor interior
|Este y sur flojo-moderado
|Jueves 18
|28–36 ºC
|Intervalos nubosos al norte; más sol hacia otras regiones
|Oeste y noroeste flojo
|Viernes 19
|28–35 ºC
|Ambiente estable; bajo riesgo de lluvia
|Noroeste moderado al norte
Las temperaturas específicas pueden variar según cada ciudad. Sin embargo, lo que es evidente es que continuamos disfrutando del pre-verano: calor bien arraigado dentro del país, algo más soportable cerca de las costas e incluso alguna posible tormenta vespertina hoy.
Claves rápidas del día
- Se espera un calor intenso dentro del país, alcanzando picos entre los 37–38 ºC especialmente en grandes valles situados al sur y nordeste.
- Se anticipan tormentas vespertinas sobre todo hacia el norte así como sierras centrales, meridionales e incluso sureñas.
- Noches tropicales presentes tanto en valles del suroeste como litorales mediterráneos.
- Un ambiente más fresco predominará sobre costas cantábrica, atlántica así como también sobre las islas canarias.
Si hoy trabajas bajo el sol abrasador, recuerda mantenerte bien hidratado. Y si planeas una excursión a la montaña ya sea al norte o hacia las sierras meridionales, no te confíes ante ese cielo azul radiante; recuerda que una inesperada tormenta podría ser una sorpresa desagradable por la tarde.