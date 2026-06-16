Pronóstico del Tiempo en España: calor, tormentas y un leve respiro este martes 16 de junio de 2026

Este martes 16 de junio, el tiempo en España se presenta con un sabor casi completo a verano: abundante sol, calor intenso que se siente en gran parte del interior y tormentas que aparecerán por la tarde en el norte y en áreas montañosas del centro y sur.

La atmósfera se estabiliza gracias a las altas presiones, aunque aún podemos esperar el clásico “espectáculo” de nubosidad de evolución y chaparrones tormentosos puntuales en lugares muy específicos. Es un buen día para disfrutar de una terraza… pero mejor si es a la sombra, y con precaución hacia la tarde en el norte.

Temperaturas: subida general y ambiente bochornoso

Según las proyecciones de AEMET y otros servicios meteorológicos privados, las temperaturas máximas experimentarán un aumento notable en casi todo el país.

En amplias áreas del suroeste peninsular y el valle del Ebro se superarán los 35–36 ºC .

. En los valles del Ebro , Guadiana , y especialmente en el Guadalquivir , se podrían alcanzar los 37–38 ºC .

, , y especialmente en el , se podrían alcanzar los . En Madrid , el termómetro rondará los 36 ºC durante las primeras horas de la tarde.

, el termómetro rondará los durante las primeras horas de la tarde. Las mínimas descenderán ligeramente en el tercio norte, mientras que subirán en otras regiones, con noches tropicales (sin bajar de 20 ºC) en valles del suroeste y litorales mediterráneos.

En Canarias, las temperaturas permanecerán estables, disfrutando de un ambiente suave propio de finales de primavera e inicios de verano.

Zonas más calurosas hoy

Valle del Guadalquivir (interior de Sevilla , Córdoba , Jaén ).

(interior de , , ). Valle del Guadiana (interior de Badajoz ).

(interior de ). Valle del Ebro ( La Rioja , interior de Navarra , sur de Zaragoza ).

( , interior de , sur de ). Interior de Castilla-La Mancha y oeste de Murcia.

Si tienes planes para practicar deporte al aire libre hoy, lo mejor es hacerlo a primera hora. De lo contrario, te sentirás como si estuvieras dentro de un horno.

Cielos y fenómenos destacados por zonas

La situación está marcada por altas presiones a nivel superficial, aunque con aire algo más fresco en altura que favorece chubascos por la tarde en algunas regiones.

Norte peninsular

Mañana con intervalos de nubes bajas en la costa cantábrica, que tenderán a despejarse por la tarde.

Por la tarde, se esperan tormentas y chubascos en áreas de los Pirineos y zonas interiores, localmente intensos.

y zonas interiores, localmente intensos. Temperaturas agradables en la costa, pero más elevadas en el interior.

Centro peninsular

En general, cielos poco nubosos. Habrá algo de nubosidad de evolución por la tarde sobre la meseta norte y sistema Central.

No se descarta algún chubasco aislado en áreas montañosas.

Ambiente muy cálido en ciudades como Madrid, Valladolid o Toledo.

Sur y sureste

Predomina un tiempo estable con sol. Algunos intervalos nubosos podrían presentarse por la tarde sobre las sierras orientales de Andalucía y zonas elevadas del sureste.

y zonas elevadas del sureste. Posibles tormentas aisladas en áreas montañosas.

Calor intenso especialmente en el valle del Guadalquivir y otras regiones interiores.

Mediterráneo y Baleares

Cielos mayormente poco nubosos o despejados. Se prevé algo de nubosidad de evolución aislada durante la tarde.

El calor será notable, con una sensación bochornosa debido a la humedad presente en la costa.

Canarias

Intervalos nublados por el norte de las islas; cielos más despejados hacia el sur.

Viento alisio flojo a moderado. Las temperaturas serán suaves, ideales para disfrutar sin preocupaciones playeras.

Viento: levante moderado en el Estrecho y brisas suaves en el Mediterráneo

Viento flojo desde el este afectará al tercio oriental peninsular y a las Baleares , siendo moderado cerca del litoral sureste.

, siendo moderado cerca del litoral sureste. Noreste suave soplará sobre Galicia y Cantábrico.

y Cantábrico. Levante moderado continuará “peinando” las aguas del Estrecho, generando algo de oleaje.

En Canarias, alisios flojos o moderados serán predominantes.

No hay nada alarmante para la jornada cotidiana; sin embargo, ese levante seguirá moviendo el mar con cierta intensidad.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días en España (tendencia general)

A continuación se presenta una tabla que resume la tendencia media para todo el territorio nacional durante los próximos cuatro días. Esta información combina las proyecciones ofrecidas por AEMET junto a modelos utilizados por servicios meteorológicos destacados.

Día Temperatura máxima media peninsular Fenómenos principales Viento dominante Martes 16 30–38 ºC Calor, tormentas al norte y sierras al sur Este y noreste flojo Miércoles 17 29–37 ºC Menor cantidad de tormentas, pero persiste el calor interior Este y sur flojo-moderado Jueves 18 28–36 ºC Intervalos nubosos al norte; más sol hacia otras regiones Oeste y noroeste flojo Viernes 19 28–35 ºC Ambiente estable; bajo riesgo de lluvia Noroeste moderado al norte

Las temperaturas específicas pueden variar según cada ciudad. Sin embargo, lo que es evidente es que continuamos disfrutando del pre-verano: calor bien arraigado dentro del país, algo más soportable cerca de las costas e incluso alguna posible tormenta vespertina hoy.

Claves rápidas del día

Se espera un calor intenso dentro del país, alcanzando picos entre los 37–38 ºC especialmente en grandes valles situados al sur y nordeste.

especialmente en grandes valles situados al sur y nordeste. Se anticipan tormentas vespertinas sobre todo hacia el norte así como sierras centrales, meridionales e incluso sureñas.

Noches tropicales presentes tanto en valles del suroeste como litorales mediterráneos.

Un ambiente más fresco predominará sobre costas cantábrica, atlántica así como también sobre las islas canarias.

Si hoy trabajas bajo el sol abrasador, recuerda mantenerte bien hidratado. Y si planeas una excursión a la montaña ya sea al norte o hacia las sierras meridionales, no te confíes ante ese cielo azul radiante; recuerda que una inesperada tormenta podría ser una sorpresa desagradable por la tarde.