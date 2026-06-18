Pronóstico del Tiempo en España: calor moderado y nubes en el norte, este 18 de junio de 2026

El pronóstico del tiempo en España para hoy refleja un ambiente claramente veraniego en el centro y sur peninsular. Por otro lado, el norte parece seguir la contracorriente, con más nubes y la posibilidad de algún chubasco débil.

Las temperaturas oscilarán, en términos generales, entre los 31 y 35 ºC en buena parte del interior. Sin embargo, tanto el Cantábrico como las áreas montañosas mantendrán valores más moderados. En resumen: se siente calor, pero aún no alcanzamos extremos generalizados.

En el centro, incluyendo Madrid , se prevé un día estable, con sol radiante y temperaturas que rondarán los 31 ºC .

, se prevé un día estable, con sol radiante y temperaturas que rondarán los . En el sur, ciudades como Sevilla empiezan a acercarse a temperaturas serias, con máximas que podrían llegar hasta los 37 ºC .

empiezan a acercarse a temperaturas serias, con máximas que podrían llegar hasta los . En el norte, el panorama será más grisáceo, con abundancia de nubes y riesgo de algún chubasco ligero, especialmente en la costa cantábrica y los Pirineos.

Centro peninsular: calor agradable y cielo despejado

En la Comunidad de Madrid, hoy será un día típico de pre-verano: cielos mayormente despejados o poco nubosos. Por la tarde podría aparecer algo de nubosidad de evolución en las áreas montañosas. Las temperaturas alcanzarán máximas alrededor de los 31 ºC, con mínimas que oscilarán entre los 16 y 18 ºC, según los últimos datos proporcionados por AEMET.

Cielo: escasa nubosidad, con algunas nubes altas y algo de nubosidad de evolución por la tarde.

Temperatura: máxima cercana a 31 ºC ; ambiente cálido pero llevadero a la sombra.

; ambiente cálido pero llevadero a la sombra. Viento: suave a moderado, predominando direcciones oeste y noroeste.

Es un buen día para disfrutar en una terraza o dar un paseo, siempre recordando aplicarse protector solar, ya que el índice UV es típico de esta época.

Mitad norte: más nubes, algo de lluvia y menos calor

La mitad norte de España muestra un patrón más variable:

Área cantábrica ( Asturias , Cantabria , País Vasco , norte de Navarra ): cielos nubosos, con posibilidad de lluvias y lloviznas ligeras, especialmente en zonas costeras y montañosas.

, , , norte de ): cielos nubosos, con posibilidad de lluvias y lloviznas ligeras, especialmente en zonas costeras y montañosas. Pirineos : por la tarde se espera nubosidad de evolución, con opción a algunos chubascos o tormentas locales.

: por la tarde se espera nubosidad de evolución, con opción a algunos chubascos o tormentas locales. Castilla y León y La Rioja: intervalos nubosos más compactos al norte, donde hay probabilidad de precipitaciones suaves en áreas montañosas.

Las máximas aquí son notablemente inferiores a las del sur:

Cantábrico y norte interior: entre 18–22 ºC .

. Zonas del interior norte (meseta norte): hasta unos 25–29 ºC, con un descenso respecto a días anteriores.

Es ideal para quienes buscan escapar del calor sin salir del país.

Mediterráneo y valle del Ebro: calor ascendente pero sin excesos

En la costa mediterránea y el valle del Ebro, se establece un ambiente cálido aunque aún lejos de la primera gran ola de calor del verano:

En Catalunya , hoy se prevé bastante sol junto con algo de nubosidad alta por la tarde; las temperaturas podrán variar entre 30 y 35 ºC en el interior, siendo algo más frescas en la costa.

, hoy se prevé bastante sol junto con algo de nubosidad alta por la tarde; las temperaturas podrán variar entre en el interior, siendo algo más frescas en la costa. En Barcelona , se espera una máxima alrededor de 26 ºC y una mínima próxima a los 21 ºC , creando un ambiente templado pero algo bochornoso durante las horas centrales del día.

, se espera una máxima alrededor de y una mínima próxima a los , creando un ambiente templado pero algo bochornoso durante las horas centrales del día. En el valle del Ebro, la combinación entre sol y ligera nubosidad de evolución permitirá alcanzar máximas por encima de los 30 ºC en diversos puntos, siendo muy seco tierra adentro.

El viento soplará generalmente flojo a moderado. Habrá componente marítima en la costa y dirección noroeste e interior del valle del Ebro.

Sur peninsular: calor intenso en Sevilla

El sur de España ya está jugando en una liga térmica diferente:

En Sevilla , el pronóstico climático para hoy indica una máxima alcanzando los 37 ºC y una mínima alrededor de los 21 ºC .

, el pronóstico climático para hoy indica una máxima alcanzando los y una mínima alrededor de los . La probabilidad de lluvia es muy baja. Se sitúa apenas entre un 1–2 %, aunque habrá nubosidad variable sin precipitaciones significativas.

El índice UV sube a niveles muy altos, cerca del valor 11, lo que exige una protección solar rigurosa.

En otras partes del valle del Guadalquivir e interior andaluz, las máximas también rondan entre los 34 y 36 ºC, bajo cielos poco nubosos.

Aquí el verano ya no pregunta; ha decidido quedarse.

Islas Baleares y Canarias: sol radiante con calima ligera

Las condiciones en las Islas Baleares son bastante tranquilas:

Cielos mayormente despejados o poco nubosos. El ambiente será cálido con algunas nubes altas presentes.

Máximas cerca de los 27–28 ºC , mínimas que oscilan entre los 16 y 20 ºC.

, mínimas que oscilan entre los 16 y 20 ºC. Viento suave a moderado predominando desde el sur o sureste.

En cuanto a las Canarias, también se mantiene una estabilidad climática:

Cielos despejados o poco nubosos predominan en casi todas las islas. Sin embargo, habrá más nubosidad al norte en las islas montañosas.

Las temperaturas máximas rondarán los 27 ºC , aunque podrían registrarse algunas rachas más intensas desde el nordeste en áreas expuestas.

, aunque podrían registrarse algunas rachas más intensas desde el nordeste en áreas expuestas. En zonas costeras como Maspalomas, se disfrutará de un “calor agradable«, con máximas cercanas a los 25–26 ºC y mar tranquilo.

Tabla de pronóstico para España: próximos cuatro días

Para resumirlo todo, aquí está el pronóstico del tiempo general para toda España durante los próximos cuatro días según datos recientes:

Día Rango térmico dominante (máximas) Estado del cielo general Fenómenos destacados Jueves 18 31–35 ºC Intervalos poco nubosos; más nubes al norte Algún chubasco débil previsto en Cantábrico y Pirineos Viernes 19 30–34 ºC Más nubes altas junto con algo de calima hacia el este Posibles chubascos aislados en montaña norte Sábado 20 32–36 ºC Predominio generalizado de cielos poco nubosos Ambiente más cálido sobre todo en interior sur y valle del Ebro Domingo 21 34–38 ºC Sol pleno junto al aumento progresivo del calor Inicio probable de episodio intenso caluroso hacia este y noreste

Así que parece que se avecina un aumento gradual del calor conforme nos acercamos al fin de semana. El norte seguirá manteniendo algo más nublado con riesgo adicional durante las tardes por chubascos localizados en zonas montañosas.