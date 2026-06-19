Pronóstico del Tiempo en España: calor, tormentas y contrastes este 19 de junio de 2026

En España, el pronóstico del tiempo para este viernes se presenta con características bien definidas: calor acentuado en el centro y sur, tormentas vespertinas en gran parte del interior, mientras que el norte y el Mediterráneo se verán envueltos en nubes persistentes. No es un día para dejar la botella de agua en casa… ni tampoco el paraguas, dependiendo de dónde te encuentres.

Las palabras clave de hoy son evidentes: calor, chubascos tormentosos y avisos amarillos por temperaturas elevadas y tormentas en diversas provincias, según los datos proporcionados por AEMET y los informes nacionales que circulan por medios digitales especializados.

Panorama general: dos Españas meteorológicas

La situación se puede resumir como una “doble realidad” atmosférica:

Mitad norte y centro interior: Mañanas relativamente tranquilas. Tarde marcada por chubascos y tormentas, algunas de ellas moderadas.

Sur peninsular y valles interiores: Ambiente muy caluroso, con temperaturas que superan los 35 ºC en varias zonas de Andalucía , Extremadura y el valle del Ebro.

Mediterráneo y Baleares: Cielos nubosos o muy nubosos durante gran parte del día, con calor significativo en el interior, especialmente en Mallorca , donde se han emitido avisos por máximas cercanas a 36–37 ºC.

Canarias: Vientos alisios moderados, nubes dispersas, sin sobresaltos y temperaturas agradables que rondan los 22–24 ºC en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife .



Avisos: calor y tormentas bajo la lupa

De acuerdo con la información sobre los avisos emitidos para hoy, es importante estar alerta a:

Avisos amarillos por calor : Zonas de Andalucía , Extremadura , valle del Ebro ( La Rioja , Navarra , Zaragoza ) y áreas interiores de Aragón y Cataluña . Se anticipan máximas de hasta 36 ºC en la ribera del Ebro así como en el centro-sur de Huesca , depresión central de Lleida y Tarragona , además de comarcas del interior de Teruel . En Mallorca , el termómetro podría alcanzar entre 36–37 ºC en las zonas norte, interior y sur de la isla.

: Avisos amarillos por tormentas : Norte y centro peninsular: provincias como La Rioja , Burgos , Soria , Álava y Cantabria pueden experimentar tormentas con rachas fuertes de viento e incluso posibilidad de granizo. La actividad tormentosa se extenderá hacia el interior sur y este: áreas de Teruel , Ciudad Real , Toledo y Cuenca durante la tarde.

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En resumen: una mañana aparentemente tranquila en muchos lugares, pero una tarde “movida” para el interior.

Centro peninsular: calor veraniego con tarde tormentosa

En torno a Madrid y la meseta central, el pronóstico del tiempo indica calor junto a tormentas por la tarde.

Madrid : Madrugada cálida, con mínimas alrededor de 21 ºC. Mañana con intervalos nublados que tenderán a despejarse. Máxima prevista alrededor de los 35 ºC por la tarde. A partir de las últimas horas del día se anticipan chubascos y tormentas con riesgo moderado, lo que provocará un cielo cubierto e impulsará una ligera bajada de temperatura.

: Otras capitales cercanas: En Toledo , máximas alcanzarán hasta los 35 ºC con posibles tormentas aisladas breves a media tarde. En las ciudades como Ávila y Segovia , las máximas rondarán entre los 31–32 ºC junto a algunos chubascos vespertinos que refrescarán un poco el ambiente.



Es un buen momento para planificar actividades al aire libre durante la mañana; reserva la tarde para refugiarte en lugares cerrados… ¡y disfruta del aire acondicionado!

Norte: más nubes, menos calor

El norte tiene su propio estilo: más nubosidad, mayor humedad y temperaturas más suaves.

Costa cantábrica ( Oviedo , Santander , Bilbao ): Cielos completamente cubiertos, con posibilidad de nieblas o brumas matinales. Máximas modestas, oscilando entre los 21 y los 24 ºC.

, , ): Interior norte: En ciudades como Vitoria-Gasteiz , Burgos , Palencia o Valladolid : Mañanas nubladas. Aumento progresivo de temperaturas hacia mediodía, alcanzando entre los 31–33 ºC. Desde primeras horas de la tarde se esperan generalizados chubascos y tormentas, aunque tienden a remitir durante la noche.



Un entorno ideal para aquellos que quieren escapar del calor extremo del sur; eso sí, no olvides llevar contigo un paraguas.

Mediterráneo y Baleares: nubes junto al calor selectivo

En el este peninsular, el pronóstico del tiempo prevé cielos mayormente nubosos, especialmente desde mediodía.

En regiones como Cataluña y la Comunidad Valenciana : La tónica general será la abundante nubosidad, con posibles chubascos dispersos en áreas interiores. Las temperaturas serán elevadas en zonas internas, alcanzando incluso valores superiores a los 34–35 ºC.

y la : En las islas Baleares: En particular en Palma de Mallorca : Lluvias ligeras durante la madrugada. Mediodía más soleado, con máximas alrededor de los 33 ºC. Nuevamente nubes por la noche.



Los avisos por calor afectan gran parte de la isla; se prevén máximas entre los 36 y los 37 ºC tanto en el norte como en las zonas interiores.

Sur peninsular y Extremadura: dominancia del calor

En las regiones de Andalucía y también en parte de Extremadura, el mensaje es claro: mucho calor acompañado por escasas lluvias.

En Cáceres :

Las máximas rondarán los 37º C sin previsión alguna lluvia.

: Las máximas rondarán los sin previsión alguna lluvia. En valles sureños (Guadalquivir e inmediaciones):

Ambiente extremadamente caluroso con temperaturas superando los 35º C.

Por lo tanto, aquí lo mejor es buscar sombra, mantenerse hidratado e intentar evitar salir durante las horas más calurosas.

Canarias, Ceuta y Melilla: estabilidad agradable

Canarias :

Predomina un flujo moderado de vientos alisios desde el noroeste a unos 18 km/h ; habrá algunas nubes dispersas junto a temperaturas agradables que rondan entre 22º C en Las Palmas y 24º C en Santa Cruz .

: Predomina un flujo moderado de vientos alisios desde el noroeste a unos ; habrá algunas nubes dispersas junto a temperaturas agradables que rondan entre en y en . Ceutay Melilla:

Ambiente húmedo marcado por nieblas costeras matinales; las temperaturas serán suaves alcanzando hasta 23º Cy 26º C respectivamente.

Si buscas disfrutar del “clima amable” hoy, aquí lo encontrarás concentrado.

Tabla de pronóstico para los próximos cuatro días en España

A continuación se presenta una tabla orientativa a nivel nacional sobre cómo evolucionará el patrón climático previsto para estos días según las proyecciones realizadas por organismos oficiales junto a resúmenes informativos. No sustituye a predicciones específicas por ciudades.

Día Temperatura máxima típica (interior) Estado general del cielo Fenómenos más probables Viernes 19 junio Entre 32–37 ºC centro-sur Al inicio habrá poco nuboso; aumento progresivo hacia nubes en interior-norte Se esperan tormentas vespertinas; avisos amarillos por calor Sábado 20 junio Entre 30–35 ºC Intervalos nubosos al norte este; predominio solar al suroeste Posibles chubascos aislados al norte montaña Domingo 21 junio Entre 29–34 ºC Generalmente poco nuboso; algo más nublado al norte Pocas lluvias; posible tormenta aislada montaña Lunes 22 junio Entre 30–35 ºC Predominancia estable; cielos poco nubosos o despejados Riesgo bajo ante precipitaciones; incremento notable del calor

Para planes concretos siempre es recomendable consultar el pronóstico del tiempo específico según municipio a través de fuentes como AEMET u otros servicios equivalentes justo antes del evento.