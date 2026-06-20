Pronóstico del Tiempo en España: calor, tormentas y contrastes este sábado 20 de junio de 2026

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El pronóstico del tiempo en España para hoy nos presenta un menú variado: calor intenso en el sur, chubascos y tormentas por la tarde en el interior y un ambiente más agradable en el Cantábrico. Mientras tanto, las islas Canarias disfrutarán de tiempo estable sin sorpresas.
Según los datos de AEMET y otras fuentes especializadas, la península experimenta una jornada de notable inestabilidad de evolución diurna. La mañana será tranquila, pero a medida que avance la tarde, se formarán nubes que darán lugar a tormentas y chubascos irregulares en diferentes áreas del centro, interior norte y cuadrante noreste.
En pocas palabras: una mañana de “verano amigable” y una tarde de “verano enfadado”.
Temperaturas: el sur se dispara, el centro aprieta
Las temperaturas diurnas ya marcan claramente el inicio del verano:
- En el centro, Madrid alcanzará una máxima de 37 ºC, con mínimas alrededor de 22 ºC y intervalos nubosos.
- En algunas localidades de Andalucía occidental se esperan máximas cercanas o incluso superiores a los 39–40 ºC, según los modelos meteorológicos y AEMET para hoy sábado.
- En el valle del Guadalquivir, provincias como Córdoba, Sevilla o Jaén rondarán casi los 40 ºC, con avisos por calor extremo en ciertas áreas.
- En el norte peninsular, las temperaturas serán más moderadas, oscilando entre 27–30 ºC en zonas del Cantábrico.
Por la noche, las mínimas seguirán siendo altas en muchas regiones del interior y sur, dejando esa sensación tropical que hace complicado descansar bajo la sábana.
Cielos y fenómenos destacados por zonas
Centro peninsular
- Mañana con intervalos de cielos más despejados y un ambiente seco.
- A partir de la tarde, se formará nubosidad de evolución, con tormentas localmente intensas afectando al centro e interior norte.
- En Madrid, tras una mañana soleada que irá abriéndose, el calor alcanzará los 37 ºC, y hacia última hora se esperan chubascos posiblemente acompañados de viento.
Sur y valle del Guadalquivir
- Predominarán cielos poco nubosos o despejados durante gran parte del día.
- Las máximas serán muy elevadas, alcanzando registros cercanos a los 40 ºC en localidades como Huelva, Sevilla, Córdoba y Jaén.
- Es probable que se activen avisos naranja por calor en algunas zonas interiores de Jaén y también en Mallorca, además de avisos amarillos por altas temperaturas en otras partes del sur y este peninsular.
El consejo es claro: si planeas actividades al aire libre, lo mejor es hacerlo antes del mediodía o al caer la tarde. Y cuidado con el asfalto; hoy no es tu aliado.
Norte peninsular
- Contraste evidente con el sur: aquí disfrutaremos de un ambiente más templado, alternando nubes y sol.
- Por la tarde podrían aparecer chubascos y tormentas dispersas en áreas del interior norte y noroeste, algunas localmente intensas.
- En zonas de la meseta norte se esperan episodios significativos de precipitación junto a algunas tormentas notables.
Litoral mediterráneo
- Predominio de cielos poco nubosos a lo largo de muchos tramos costeros; aunque hacia el interior pueden aparecer algo de nubosidad de evolución durante la tarde.
- En el sureste peninsular, las probabilidades de lluvia son menores. El ambiente seguirá caluroso pero sin llegar a los extremos que se viven en el valle del Guadalquivir.
Islas Canarias
- La situación aquí es bastante más tranquila que en la península: disfrutarán de un tiempo estable, con algunas nubes altas que no traerán lluvia.
- Las temperaturas máximas apenas variarán respecto a días anteriores, oscilando entre los 23 y 27 ºC en ciudades como Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de Gran Canaria.
- El viento soplará desde el norte, con intensidad leve a moderada. El estado del mar será tranquilo, presentando una marejadilla con olas inferiores al metro.
En resumen: mientras media España suda bajo un sol implacable, las Islas Canarias continúan disfrutando su “primavera eterna”.
Tabla de pronóstico para los próximos 4 días (tendencia general en España)
Valores aproximados orientativos basados en la situación media prevista para las áreas interiores peninsulares según actualizaciones recientes consultadas.
|Día
|Temperatura máxima (interior)
|Fenómeno dominante
|Hoy, sábado 20
|34–40 ºC
|Calor intenso, tormentas por la tarde
|Domingo 21
|33–38 ºC
|Ligero descenso en el norte; chubascos dispersos
|Lunes 22
|32–37 ºC
|Menores tormentas, calor aún notable en el sur
|Martes 23
|31–36 ºC
|Tendencia hacia un tiempo más estable.
La idea general es clara: seguimos disfrutando un veranillo anticipado. Aunque habrá algo menos de inestabilidad, sobre todo al inicio de la semana; eso sí, el calor persistirá principalmente en el sur e interior.
Consejos rápidos para hoy
- Si te encuentras en Madrid, Andalucía o interior sur:
- Evita actividades intensivas durante las horas centrales.
- Presta atención a las posibles tormentas vespertinas: pueden ser intensas.
- Para quienes estén en el norte e interior:
- Un buen plan para mañana sería aprovechar la mañana; no olvides llevar paraguas plegable o chubasquero por si acaso llega una inesperada tormenta.
- Y si estás disfrutando en Canarias:
- Hoy es un día perfecto para disfrutar playa o montaña; todo indica que habrá un día con tiempo estable y calor moderado.
El mensaje que nos deja hoy el pronóstico del tiempo en España es claro: ¡el verano ya ha hecho su entrada triunfal! Y hay lugares donde ha llegado para quedarse.