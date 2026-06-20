Pronóstico del Tiempo en España: calor, tormentas y contrastes este sábado 20 de junio de 2026

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El pronóstico del tiempo en España para hoy nos presenta un menú variado: calor intenso en el sur, chubascos y tormentas por la tarde en el interior y un ambiente más agradable en el Cantábrico. Mientras tanto, las islas Canarias disfrutarán de tiempo estable sin sorpresas.

Según los datos de AEMET y otras fuentes especializadas, la península experimenta una jornada de notable inestabilidad de evolución diurna. La mañana será tranquila, pero a medida que avance la tarde, se formarán nubes que darán lugar a tormentas y chubascos irregulares en diferentes áreas del centro, interior norte y cuadrante noreste.

En pocas palabras: una mañana de “verano amigable” y una tarde de “verano enfadado”.

Temperaturas: el sur se dispara, el centro aprieta

Las temperaturas diurnas ya marcan claramente el inicio del verano:

En el centro, Madrid alcanzará una máxima de 37 ºC , con mínimas alrededor de 22 ºC y intervalos nubosos.

alcanzará una máxima de , con mínimas alrededor de y intervalos nubosos. En algunas localidades de Andalucía occidental se esperan máximas cercanas o incluso superiores a los 39–40 ºC , según los modelos meteorológicos y AEMET para hoy sábado.

occidental se esperan máximas cercanas o incluso superiores a los , según los modelos meteorológicos y AEMET para hoy sábado. En el valle del Guadalquivir, provincias como Córdoba , Sevilla o Jaén rondarán casi los 40 ºC, con avisos por calor extremo en ciertas áreas.

, o rondarán casi los 40 ºC, con avisos por calor extremo en ciertas áreas. En el norte peninsular, las temperaturas serán más moderadas, oscilando entre 27–30 ºC en zonas del Cantábrico.

Por la noche, las mínimas seguirán siendo altas en muchas regiones del interior y sur, dejando esa sensación tropical que hace complicado descansar bajo la sábana.

Cielos y fenómenos destacados por zonas

Centro peninsular

Mañana con intervalos de cielos más despejados y un ambiente seco.

A partir de la tarde, se formará nubosidad de evolución, con tormentas localmente intensas afectando al centro e interior norte.

En Madrid, tras una mañana soleada que irá abriéndose, el calor alcanzará los 37 ºC, y hacia última hora se esperan chubascos posiblemente acompañados de viento.

Sur y valle del Guadalquivir

Predominarán cielos poco nubosos o despejados durante gran parte del día.

Las máximas serán muy elevadas, alcanzando registros cercanos a los 40 ºC en localidades como Huelva , Sevilla , Córdoba y Jaén .

en localidades como , , y . Es probable que se activen avisos naranja por calor en algunas zonas interiores de Jaén y también en Mallorca, además de avisos amarillos por altas temperaturas en otras partes del sur y este peninsular.

El consejo es claro: si planeas actividades al aire libre, lo mejor es hacerlo antes del mediodía o al caer la tarde. Y cuidado con el asfalto; hoy no es tu aliado.

Norte peninsular

Contraste evidente con el sur: aquí disfrutaremos de un ambiente más templado, alternando nubes y sol.

Por la tarde podrían aparecer chubascos y tormentas dispersas en áreas del interior norte y noroeste, algunas localmente intensas.

En zonas de la meseta norte se esperan episodios significativos de precipitación junto a algunas tormentas notables.

Litoral mediterráneo

Predominio de cielos poco nubosos a lo largo de muchos tramos costeros; aunque hacia el interior pueden aparecer algo de nubosidad de evolución durante la tarde.

En el sureste peninsular, las probabilidades de lluvia son menores. El ambiente seguirá caluroso pero sin llegar a los extremos que se viven en el valle del Guadalquivir.

Islas Canarias

La situación aquí es bastante más tranquila que en la península: disfrutarán de un tiempo estable, con algunas nubes altas que no traerán lluvia.

Las temperaturas máximas apenas variarán respecto a días anteriores, oscilando entre los 23 y 27 ºC en ciudades como Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de Gran Canaria .

en ciudades como o . El viento soplará desde el norte, con intensidad leve a moderada. El estado del mar será tranquilo, presentando una marejadilla con olas inferiores al metro.

En resumen: mientras media España suda bajo un sol implacable, las Islas Canarias continúan disfrutando su “primavera eterna”.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días (tendencia general en España)

Valores aproximados orientativos basados en la situación media prevista para las áreas interiores peninsulares según actualizaciones recientes consultadas.

Día Temperatura máxima (interior) Fenómeno dominante Hoy, sábado 20 34–40 ºC Calor intenso, tormentas por la tarde Domingo 21 33–38 ºC Ligero descenso en el norte; chubascos dispersos Lunes 22 32–37 ºC Menores tormentas, calor aún notable en el sur Martes 23 31–36 ºC Tendencia hacia un tiempo más estable.

La idea general es clara: seguimos disfrutando un veranillo anticipado. Aunque habrá algo menos de inestabilidad, sobre todo al inicio de la semana; eso sí, el calor persistirá principalmente en el sur e interior.

Consejos rápidos para hoy

Si te encuentras en Madrid , Andalucía o interior sur: Evita actividades intensivas durante las horas centrales. Presta atención a las posibles tormentas vespertinas: pueden ser intensas.

, o interior sur: Para quienes estén en el norte e interior: Un buen plan para mañana sería aprovechar la mañana; no olvides llevar paraguas plegable o chubasquero por si acaso llega una inesperada tormenta.

Y si estás disfrutando en Canarias : Hoy es un día perfecto para disfrutar playa o montaña; todo indica que habrá un día con tiempo estable y calor moderado.

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El mensaje que nos deja hoy el pronóstico del tiempo en España es claro: ¡el verano ya ha hecho su entrada triunfal! Y hay lugares donde ha llegado para quedarse.