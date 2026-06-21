Pronóstico del Tiempo en España: calor extremo y tormentas este domingo 21 de junio de 2026

El pronóstico del tiempo en España para hoy tiene dos protagonistas inconfundibles: el calor abrasador y las tormentas que se dejarán sentir al caer la tarde, especialmente en las zonas del interior.

Si pensabas dar la bienvenida al verano con una chaqueta, es mejor que la guardes por ahora.

Los modelos meteorológicos y los avisos oficiales indican que se vivirán temperaturas extremas, alcanzando hasta 42 ºC en ciertas localidades del interior sur y del valle del Ebro.

En casi todo el país se respirará un ambiente muy caluroso. Por la tarde, el notable calentamiento provocará la aparición de nubes de evolución y algunas tormentas aisladas, sobre todo en áreas montañosas y del noroeste.

Panorama general: alertas por calor y probabilidad de tormentas

Las previsiones para este domingo revelan que una masa de aire cálido cubre la Península y Baleares, mientras que en Canarias, los vientos alisios mantienen un clima mucho más templado.

Aspectos destacados del día:

Episodio de calor extremo que afectará amplias zonas del interior, centro, sur, valle del Ebro y norte peninsular.

que afectará amplias zonas del interior, centro, sur, valle del Ebro y norte peninsular. Aviso rojo por temperaturas máximas en el interior de Gipuzkoa y Bizkaia , donde se registrarán valores cercanos a 40 ºC.

por temperaturas máximas en el interior de y , donde se registrarán valores cercanos a 40 ºC. Avisos naranjas por calor intenso en diversas áreas del centro, sur y cuadrante noreste peninsular, donde se alcanzarán los 40–42 ºC.

por calor intenso en diversas áreas del centro, sur y cuadrante noreste peninsular, donde se alcanzarán los 40–42 ºC. Tormentas y chubascos dispersos por la tarde, con posibilidad de ser localmente intensos, sobre todo en partes del noroeste y zonas montañosas del interior.

En la vertiente mediterránea, aunque el calor es algo más moderado, el bochorno será notable debido a la alta humedad.

En Canarias, el tiempo será estable y templado, marcado por los alisios.

Región por región: dónde se sentirán más las altas temperaturas

Norte peninsular: transición de fresco húmedo a calor extremo

La franja cantábrica se presenta como una de las más destacadas hoy: se prevén hasta 41 ºC en Bilbao y aproximadamente 40 ºC en Donostia-San Sebastián , con cielos mayormente nubosos y una sensación de bochorno acentuada.

en y aproximadamente en , con cielos mayormente nubosos y una sensación de bochorno acentuada. En Lugo , las temperaturas alcanzarán los 36 ºC con una alta probabilidad de lluvias a partir de media tarde.

, las temperaturas alcanzarán los 36 ºC con una alta probabilidad de lluvias a partir de media tarde. En Oviedo, se esperan máximas cerca de 29 ºC, con un riesgo muy bajo de lloviznas hacia el final del día.

Centro peninsular: calor intenso acompañado de nubes

En Madrid , el pronóstico señala una máxima de 39 ºC y una mínima de 24 ºC. Habrá intervalos nubosos con posibilidad de lloviznas débiles y viento suave procedente del sureste a unos 20 km/h.

, el pronóstico señala una máxima de y una mínima de 24 ºC. Habrá intervalos nubosos con posibilidad de lloviznas débiles y viento suave procedente del sureste a unos 20 km/h. La mitad sur de la Meseta junto a Castilla-La Mancha rondará o superará los 38–40 ºC. Se prevé nubosidad evolutiva con alguna tormenta débil o lloviznas dispersas al final de la tarde.

rondará o superará los 38–40 ºC. Se prevé nubosidad evolutiva con alguna tormenta débil o lloviznas dispersas al final de la tarde. En Castilla y León, las temperaturas oscilarán entre los 34–38 ºC en ciudades como León, Salamanca y Valladolid, aumentando la nubosidad al atardecer con un riesgo bajo a moderado de lluvias débiles originadas por el calor.

Sur y valle del Guadalquivir: el calor es protagonista

En Sevilla , se espera alcanzar una máxima de 38 ºC con mínima de 22 ºC. La probabilidad de lluvia es solo del 1 % y los cielos estarán prácticamente despejados.

, se espera alcanzar una máxima de con mínima de 22 ºC. La probabilidad de lluvia es solo del 1 % y los cielos estarán prácticamente despejados. Ciudades como Córdoba , situadas en el valle del Guadalquivir, podrían registrar hasta los 40 ºC a la sombra; mientras que en zonas campestres y partes de Jaén , los termómetros podrían llegar a marcar hasta 42 ºC según las alertas por calor.

, situadas en el valle del Guadalquivir, podrían registrar hasta los a la sombra; mientras que en zonas campestres y partes de , los termómetros podrían llegar a marcar hasta según las alertas por calor. En Extremadura, tanto en Badajoz como en Cáceres, también rondarán los 40 ºC bajo cielos despejados o poco nubosos.

Valle del Ebro y noreste: un verdadero horno

El valle del Ebro funcionará como un auténtico horno hoy. Se esperan alrededor de los 40 ºC en ciudades como Zaragoza , con cielos poco nubosos.

en ciudades como , con cielos poco nubosos. En Lleida, podrían registrarse hasta los 41 ºC, sin apenas posibilidad de lluvia.

Mediterráneo y Baleares: menos temperatura pero más bochorno

A lo largo de la costa mediterránea, una brisa refresca ligeramente las máximas, que oscilarán entre los 30–32 ºC; sin embargo, la humedad incrementa notablemente la sensación térmica.

En Barcelona , habrá cielos nublados dispersos con máximas cerca de 31 ºC.

, habrá cielos nublados dispersos con máximas cerca de 31 ºC. Tanto en Valencia como en Alicante , disfrutarán de sol radiante con temperaturas entre 30–32 ºC.

como en , disfrutarán de sol radiante con temperaturas entre 30–32 ºC. En Palma de Mallorca, se anticipan unos 33 ºC; durante la tarde podrían aparecer nubes evolutivas que no deberían dejar lluvia significativa.

Canarias: refugio templado

En las islas canarias, específicamente en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria , las máximas rondarán entre los 24–25 ºC. Los alisios mantendrán un clima soleado pero con intervalos nubosos ocasionales.

y , las máximas rondarán entre los 24–25 ºC. Los alisios mantendrán un clima soleado pero con intervalos nubosos ocasionales. El ambiente será muy estable y notablemente más fresco comparado con la Península.

Tabla pronóstica para los próximos cuatro días (España, valor medio peninsular)

Según el pronóstico nacional para estos días venideros, continuaremos experimentando un calor intenso junto a escasas lluvias generalizadas. Los valores reflejan condiciones representativas para todo el conjunto peninsular (zonas interiores):

Día Situación general Temp. máxima aprox. Temp. mínima aprox. Lluvia prevista Domingo 21 Calor extremo, sol y tormentas aisladas interior 39 ºC 24 ºC 0 mm Lunes 22 Calor muy intenso, más estable Martes 23 Ambiente similar, muy seco Miércoles 24 Sigue el calor; leve aumento nuboso

Consejos prácticos para hoy

Evita salir durante las horas centrales si te encuentras dentro o cerca de zonas bajo alerta por calor.

Mantén siempre agua a mano; es importante hidratarse incluso si no sientes sed.

Presta especial atención a personas vulnerables (ancianos, niños o aquellos con patologías).

Si te sorprende una tormenta vespertina mientras estás al aire libre o en zonas rurales, busca refugio lejos de cumbres expuestas o árboles aislados.

En definitiva: este domingo promete ser un auténtico día veraniego en toda regla aquí en España. El ventilador será tu mejor aliado; mientras que el paraguas puede ser útil solo si apareces por algunas comarcas interiores donde podría llover.