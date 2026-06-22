Pronóstico del Tiempo: España enfrenta la primera gran ola de calor este lunes 22 de junio de 2026

La España peninsular despierta hoy inmersa en la primera gran ola de calor del verano, con temperaturas muy por encima de lo habitual para esta época. El pronóstico del tiempo en España para este lunes 22 de junio de 2026 está repleto de cifras que generan más inquietud que ganas de salir a pasear a plena luz del día.

En Madrid, el mercurio alcanzará los 40 ºC, con mínimas alrededor de 24 ºC, sin lluvia a la vista y con nubosidad variable pero sin efectos significativos. En pocas palabras: un día para asarse y una noche que recordará a un frigorífico roto.

Lo más destacado del día

Calor extremo en el norte y centro peninsular El interior del País Vasco está bajo avisos rojos, ya que las temperaturas pueden llegar hasta los 40 ºC , según las previsiones más recientes. Se han emitido avisos naranjas por calor en diversas áreas del sur, centro y valle del Ebro , donde las máximas podrían superar localmente los 42 ºC .

Madrid en niveles de “sudor asegurado” Máxima estimada: 40 ºC . Mínima: 24 ºC . Probabilidad de lluvia: 0 % durante el día, sube al 1 % por la noche. Predominará una nubosidad alta, ambiente bochornoso y niveles de radiación ultravioleta cercanos al índice 7; así que buscar sombra y aplicar crema solar son imprescindibles.

Calor intenso en el valle del Ebro y cuadrante suroeste En el valle del Ebro , se anticipan temperaturas disparadas, superando los 40 ºC en muchos lugares. En el cuadrante suroeste peninsular, se podrán registrar máximas superiores a los 35–36 ºC de manera generalizada.

Islas Baleares y otras zonas cálidas En Mallorca , las máximas pueden alcanzar entre 35–36 ºC en las áreas interiores. El resto del Mediterráneo peninsular también experimentará un ambiente cálido, aunque con algo más de brisa costera.

Noroeste con algo más de movimiento Se prevé cierta inestabilidad en el noroeste, donde hay riesgo de tormentas en regiones como Asturias y Cantabria . En líneas generales, habrá chubascos aislados y locales que resultarán más molestos que estructurales durante la jornada.



Foco en algunas ciudades clave

Madrid (España) Cielo con nubosidad variable y sin precipitaciones. Viento moderado, con rachas que pueden alcanzar entre 35–37 km/h. La sensación térmica será notablemente superior a la temperatura real durante las horas centrales.

Zaragoza (España) Máxima esperada: 42 ºC , mínima: 23 ºC. Ambiente muy seco y cielo mayormente despejado, predominando el sol. Una de las capitales más calurosas hoy.

Interior del País Vasco (España) Avisos rojos por calor extremo, con máximas alrededor de los 40 ºC . Un fenómeno notable dado que esta región no está acostumbrada a tales temperaturas.



Contexto general: verano anticipado e intenso

La tendencia observada estas semanas ya indicaba temperaturas superiores a lo habitual en el interior de España, junto con escasas precipitaciones. Es probable que continúen estos altos valores y se registren algunos chubascos tormentosos aislados en zonas interiores entre el 22 y el 28 de junio. En resumen: el verano ha comenzado fuerte y no tiene intención de aflojar.

Recomendaciones básicas (sin dramatizar, pero sí hay que ser serios)

Evita salir al aire libre durante las horas más calurosas (entre las 14 y las 18 horas).

Mantente hidratado constantemente, incluso si no sientes sed.

Presta atención a las condiciones dentro de espacios poco ventilados y vehículos aparcados; estas temperaturas elevadas aumentan los riesgos significativamente.

Consulta los avisos oficiales emitidos por la AEMET y los servicios autonómicos de meteorología para seguir la evolución del episodio.

Tabla de pronóstico para los próximos cuatro días en España (visión general)

Valores orientativos para toda la España peninsular (interior), resumiendo la tendencia térmica y estabilidad según las previsiones semanales junto al actual episodio de calor.

Día Tª máxima dominante (°C) Tª mínima dominante (°C) Fenómeno principal Comentario general Lunes 22 junio 38–42 20–25 Ola de calor, sol Picos alcanzando hasta los 40–42 ºC en centro y norte Martes 23 junio 36–41 19–24 Calor intenso, sol Las altas temperaturas continuarán, con ligera variación Miércoles 24 junio 35–40 18–23 Calor y algunas tormentas interiores Posibles chubascos tormentosos en áreas montañosas Jueves 25 junio 34–38 18–22 Ambiente muy cálido Continúa el calor, aunque algo menos intenso pero aún elevado

En estos días, quien busque un poco de frescor tendrá que conformarse con refugiarse en el pasillo del supermercado. Mientras tanto, el pronóstico del tiempo seguirá siendo noticia gracias a sus cifras imponentes.