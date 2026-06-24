Pronóstico del Tiempo en España: calor intenso y tormentas este 24 de junio del 2026

El pronóstico del tiempo en España para este miércoles no trae grandes sorpresas: se prevé un calor intenso en el interior, bochorno en la costa mediterránea y tormentas que harán su aparición por la tarde en diversas zonas del norte y centro peninsular. En las áreas montañosas, algunos chaparrones podrían ser más intensos.

La AEMET anticipa que hoy habrá cielos mayormente despejados o poco nubosos en gran parte de la Península y Baleares, aunque el norte presentará más nubes y una evolución nubosa que aumentará con fuerza a medida que avance la tarde. El ambiente será indudablemente veraniego, con temperaturas máximas que superarán los 35 ºC en el suroeste y los valles interiores, alcanzando incluso los 40 ºC en ciertos puntos.

Temperaturas: el calor se siente, especialmente en el interior

El calor será el protagonista indiscutible del pronóstico del tiempo en España:

En el cuadrante suroeste peninsular , se registrarán temperaturas superiores a los 35-36 ºC , con picos que podrán alcanzar hasta los 38-39 ºC en los valles del Guadiana y Guadalquivir , donde no se descarta llegar a los 40 ºC de forma puntual.

, se registrarán temperaturas superiores a los , con picos que podrán alcanzar hasta los , donde no se descarta llegar a los de forma puntual. En el valle del Ebro , las máximas oscilarán entre los 36-38 ºC .

, las máximas oscilarán entre los . En el centro peninsular, incluyendo Madrid , se esperan temperaturas cercanas a los 38-39 ºC , con un ambiente veraniego desde primeras horas de la tarde.

, se esperan temperaturas cercanas a los , con un ambiente veraniego desde primeras horas de la tarde. En el litoral cantábrico y el norte de Galicia , las temperaturas serán más suaves, generalmente entre 24 y 28 ºC , acompañadas de algo más de nubosidad.

, las temperaturas serán más suaves, generalmente entre , acompañadas de algo más de nubosidad. En la costa mediterránea, muchas ciudades costeras rondarán o superarán los 30 ºC , con una sensación térmica superior debido a la humedad presente.

, con una sensación térmica superior debido a la humedad presente. Por otro lado, en Canarias, se espera una jornada más estable, con máximas entre 23 y 27 ºC en zonas costeras, manteniendo pocas variaciones respecto a días anteriores.

Las mínimas también experimentarán un aumento notable en gran parte del país. Se prevén “noches tropicales” (por encima de 20 ºC) especialmente en los valles fluviales del suroeste y las costas mediterráneas. Dormir bajo una manta ya parece un recuerdo lejano… al menos por hoy.

Cielos y fenómenos destacados: sol, tormentas y algo de granizo

La atmósfera no estará completamente tranquila. El intenso calentamiento durante el día junto con la humedad disponible propiciarán la aparición de tormentas vespertinas en varias áreas del interior:

Se espera nubosidad de evolución en: Interior de Galicia Norte y noroeste de Castilla y León Sistemas montañosos centrales: Sistema Central e Ibérico Zonas interiores de Extremadura y del oeste de la Meseta Sur Los Pirineos y sistemas Béticos

Habrá chubascos y tormentas que podrán ser fuertes o muy fuertes : Interior este de Galicia Noroeste de Castilla y León Cordillera Cantábrica

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De manera más dispersa, también se podrán registrar tormentas en otras áreas de la meseta norte, así como en Extremadura, los Pirineos y la parte norte del sistema Ibérico.

Según indican fuentes especializadas, estas tormentas podrían ir acompañadas de una intensa actividad eléctrica, rachas muy fuertes de viento e incluso granizo localmente considerable donde las células nubosas consigan organizarse mejor, especialmente en algunas comarcas de Galicia, Asturias y Castilla y León.

En Madrid, la jornada combinará un intenso calor con tormentas vespertinas: se anticipa la formación de nubes a partir del mediodía, seguidas por tormentas irregulares durante la tarde, siendo más probables estas últimas en las zonas montañosas cercanas. Existe además la posibilidad de rachas fuertes de viento junto con algún episodio puntual de granizo.

En cuanto a las Islas Canarias, el panorama será diferente: habrá intervalos nublados sobre el norte de las islas más elevadas, aunque con escasas probabilidades de lluvias débiles; cielos más despejados dominarán hacia el sur.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días en España

Valores orientativos para distintas zonas representativas tanto del interior como del litoral peninsular, además de las Islas Canarias, según un consenso entre modelos meteorológicos nacionales para los próximos días.

Día Panorama general en España Temperaturas máximas aproximadas Riesgo de tormentas Hoy (miércoles) Ambiente muy veraniego, cielos poco nubosos, nubosidad evolutiva en el interior; tormentas por la tarde en norte y centro 35-40 ºC en suroeste e interior; 30-34 ºC en Mediterráneo; 24-30 ºC en Cantábrico; 23-27 ºC en Canarias Alto riesgo en interior norte y centro (Galicia, meseta norte, cordillera Cantábrica, Pirineos, Sistema Ibérico y alrededores de Madrid) Jueves Ambiente cálido persistente; ligera bajada local tras tormentas; mayor sol hacia sur y este 34-38 ºC suroeste e interior; 28-32 ºC Mediterráneo; 22-28 ºC norte; 23-27 ºC en Canarias Moderado riesgo al norte e interior oriental; tormentas dispersas asociadas a nubosidad evolutiva Viernes Tiempo estable predominante; calor asentado; cielos generalmente poco nubosos Hasta 39 ºC amplias zonas interiores; suroeste entre 35-39 ºC; Mediterráneo alcanzando hasta 34 ºC; entre 24-29 ºC Cantábrico; entre 23-28 ºC Canarias Bajo riesgo concentrado principalmente sobre áreas montañosas al norte y nordeste Sábado Ambiente veraniego pleno; posible refuerzo cálido por aire caliente; dominio solar Valles Guadalquivir, Guadiana y Ebro entre 36-40 ºC; Mediterráneo alcanzando entre 31-35 ºC; norte entre 25-30 ° C; Canarias entre 24-28 ° C Muy bajo riesgo; algún desarrollo puntual montañoso pero sin relevancia

Recomendaciones rápidas para hoy

Para que el contenido del pronóstico del tiempo en España no quede solo como una simple teoría práctica:

Si te encuentras en el interior o sur: Evita realizar esfuerzos físicos durante las horas centrales. Mantente hidratado bebiendo agua frecuentemente. Presta atención a personas mayores, niños pequeños o mascotas: ¡el coche no es una “nevera portátil”!

Si resides en zonas donde hay riesgo potencial por tormentas (norte o centro): Ten cuidado si planeabas actividades al aire libre por la tarde: montaña, ríos o campos abiertos. No busques refugio bajo árboles aislados durante una tormenta eléctrica. Considera posibles rachas fuertes acompañado de granizo.

En lo que respecta a las costas o viajar a las Islas Canarias: Aunque será un ambiente más tolerable allí existirá un alto índice UV; asegúrate usar protección solar si vas a pasar tiempo al aire libre o trabajas expuesto al sol.



En definitiva: este miércoles se presenta como un día veraniego “serio” para buena parte de nuestra querida España. El sol brillará intensamente mientras que el calor será protagonista absoluto. Las tormentas vespertinas son esa pequeña letra pequeña que conviene tener presente antes de salir.