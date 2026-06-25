Pronóstico del Tiempo en España: calor moderado y nubes en el norte este jueves 25 de junio de 2026

El pronóstico del Tiempo en España para este jueves presenta un panorama muy estival: calor persistente en gran parte del territorio, algo de lluvia en el norte y tormentas vespertinas en las zonas montañosas, un clásico cóctel propio de finales de junio.

Las previsiones de AEMET y portales como ElTiempo.es indican que se experimentará un ambiente más cálido de lo habitual para esta época del año en casi toda España, con temperaturas que parecen más propias de julio que de la última semana de junio.

Temperaturas: calor intenso en el interior, el norte se toma un respiro

Según la predicción de AEMET, este jueves las temperaturas máximas oscilarán bastante, pero seguirán un patrón claro: notable calor en el interior y valores más moderados en la costa cantábrica y parte del Mediterráneo.

En el interior peninsular: Madrid alcanzará hoy los 38 ºC en el centro y sur de la comunidad, con mínimas que superarán los 20 ºC y un ambiente bastante seco. En los valles del Guadalquivir y Guadiana , se superarán fácilmente los 30 ºC; ciudades como Sevilla rondarán los 30 ºC , con mínimas cerca de los 18 ºC , una ligera mejoría respecto a días pasados más calurosos. En algunas áreas del valle del Ebro y del interior del este peninsular se alcanzarán entre 32 y 34 ºC.

En el sur y área mediterránea: En Málaga , se prevé una máxima cercana a los 31 ºC y mínimas alrededor de 22 ºC , con muy baja probabilidad de lluvia (alrededor del 2%) y escasa nubosidad, una jornada típica para disfrutar de la playa. En otros puntos del litoral mediterráneo, como Valencia , se esperan máximas ligeramente por encima de los 30 ºC y mínimas agradables, con cielos poco nublados.

En el norte: En la cornisa cantábrica, las máximas descenderán notablemente respecto a días anteriores, quedando muchas veces por debajo de los 25 ºC gracias al paso de un frente atlántico. En comunidades como Castilla y León , parte de Aragón , interior de Cataluña y Comunidad Valenciana , las temperaturas máximas se situarán entre los 22 y 25 ºC .



Así que, si hoy te toca trabajar en oficina en el centro o sur, no subestimes el aire acondicionado; mientras que en el norte, una chaquetilla ligera puede resultar útil al caer la tarde.

Cielos y fenómenos destacados

La jornada estará marcada por una combinación de cielos despejados en gran parte del país y nubosidad asociada a un frente que afectará al Cantábrico, además de tormentas que pueden desarrollarse en sistemas montañosos.

Cornisa cantábrica y norte peninsular : Pasará un frente que dejará lluvias y chubascos a lo largo del litoral cantábrico. Ambiente más fresco, con máximas alrededor o por debajo de los 25 ºC.

: Pirineos y sistema Ibérico : Se formarán tormentas vespertinas, algunas localmente intensas, especialmente en áreas de Cataluña , donde persisten alertas por tormentas fuertes.

: Interior, meseta y sur : Predominarán cielos poco nubosos o despejados. No se anticipan lluvias, salvo algún chubasco aislado debido al calor en zonas montañosas.

: Litoral mediterráneo y Baleares : Cielo generalmente poco nuboso, buena visibilidad y riesgo bajo de tormenta, limitado al interior oriental. En las Illes Balears , las temperaturas previas ya han rondado entre los 30–34 ºC sin precipitaciones significativas; esta tendencia se mantendrá mayormente.

:

Viento y sensaciones térmicas

Los vientos juegan un papel crucial en esta distribución desigual del calor:

Viento desde el oeste y noroeste en el norte arrastrando el frente mientras disminuye las temperaturas.

Viento más suave desde el este o sureste en el interior y sur, lo cual permite que las temperaturas aumenten durante las horas centrales del día.

En ciertas zonas de Andalucía y Málaga, se prevén rachas entre 30–40 km/h, suficiente para levantar algo de arena en la playa sin causar grandes inconvenientes.

En el centro y sur, la combinación entre altas temperaturas y escasa brisa puede generar una sensación agobiante, especialmente en áreas urbanas.

Tabla de pronóstico para los próximos cuatro días (capitales representativas)

A continuación se presenta una visión resumida para cuatro capitales emblemáticas de España (valores aproximados basados en las previsiones de AEMET y medios especializados, manteniendo coherencia con las temperaturas esperadas).

Ciudad / Día Jueves 25 (hoy) Viernes 26 Sábado 27 Domingo 28 Madrid Máx ~38 ºC, mín ~23 ºC, cielos despejados, sin lluvia Ligero descenso a máx. entre 34–36 ºC con algo de nubosidad alta Nuevo repunte hacia máx. entre 36–38 ºC con tiempo seco Máx cerca nuevamente a los 38 ºC; ambiente cálido muy seco Sevilla Máx ~30 ºC, mín ~18 ºC; nubosidad variable, lluvia ≤5% Tendencia al alza hasta alcanzar entre 32–34 ºC; cielo poco nuboso Máx entre 34–36 ºC; mayor sensación térmica sin lluvias Valores aún alrededor de los 35 ºC; ambiente plenamente estival Málaga Máx ~31 ºC; mín ~22 ºC; poca nubosidad, sin lluvia significativa Temperaturas similares con algo más de brisa Ligero aumento térmico; mar tranquilo; tiempo estable Máx entre 31–32 ºC; jornada muy estable sin cambios Valencia Máx >30 ºC; mín ~21–22 ºC; cielos poco nubosos Máx entre 30–32º C sin cambios relevantes Ambiente cálido seco con ligeras brisas Máx entre 31–33 ° C; típico verano mediterráneo

Los valores desde viernes hasta domingo están basados en la tendencia descrita por AEMET y ElTiempo.es, indicando un descenso térmico entre jueves y viernes seguido por un nuevo aumento hacia el fin de semana.

Consejos rápidos para hoy

En Madrid y gran parte del interior: Evita salir durante las horas centrales si puedes. Mantente hidratado constantemente. Y si tienes oportunidad, busca sombra como si fuera oro.

y gran parte del interior: En el norte : Ten paraguas o chubasquero a mano: el frente traerá consigo lluvias intermitentes. Temperaturas más agradables ideales para pasear si la lluvia lo permite.

: En la costa mediterránea y también en Andalucía: Usa protección solar alta: índices UV elevados hoy. Presta atención al viento moderado si te diriges a la playa.



En resumen, hoy el pronóstico del Tiempo en España combina verano pleno para el centro y sur mientras que el norte disfruta de frescura. Todo depende del gusto… ¡y también del aire acondicionado!