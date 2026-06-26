Escalofriante... ¿Podría sufrir España un terremoto como los de Venezuela?

España no suele estar en el centro de atención cuando se trata de grandes terremotos a nivel global, pero eso no significa que esté completamente exenta.

El Instituto Geográfico Nacional señala que la Península no es conocida por grandes seísmos, sin embargo, sí muestra una actividad sísmica significativa, especialmente en el sur y sureste, donde las placas tectónicas continúan acumulando energía bajo la superficie.

La inquietante pregunta que ha resurgido tras los recientes terremotos en Venezuela es si aquí podría ocurrir algo similar. La respuesta breve sería: un terremoto como los que ha vivido Venezuela recientemente es poco probable, pero no podemos descartar que España sufra un seísmo devastador. La clave está en la magnitud, la profundidad y, sobre todo, en el lugar donde se produzca el fallo en la corteza. Un sismo intenso y superficial cerca de una zona poblada puede generar daños significativos sin llegar a alcanzar los niveles de un fenómeno extremo.

Lo cuenta a la perfección Rubén Prieto en El Debate.

Las zonas más vulnerables en España

Las áreas con mayor riesgo sísmico se localizan principalmente en las Cordilleras Béticas, poniendo especial énfasis en Granada, Almería, Málaga, Murcia y la Vega Baja del Segura en Alicante. También hay actividad sísmica en los Pirineos, partes de Galicia y el suroeste peninsular, donde la historia geológica nos recuerda que el Atlántico no siempre ha sido un vecino pacífico.

El archipiélago canario merece una atención especial: allí se registran terremotos relacionados con procesos tectónicos y volcánicos. Recientemente, experimentaron movimientos moderados como uno de magnitud 4,8 que pasó sin causar daños significativos, según RTVE. En la Península, los temblores más comunes son menores; aun así, los episodios históricos más severos evidencian que el riesgo está presente y no es solo un dato decorativo.

Historial de grandes terremotos en España

En tiempos recientes, España no ha padecido catástrofes sísmicas comparables a las de otros países; sin embargo, guarda en su memoria varios episodios dolorosos. El tremendo terremoto de Lorca en 2011 alcanzó una magnitud de 5,1 y dejó 9 fallecidos y 324 heridos, convirtiéndose en el más letal desde 1956. En el siglo XXI también se recordarán los sismos de Petrer en 2003 y La Paca en 2005 como algunos de los más destacados.

Si retrocedemos aún más en el tiempo, el gran espectro sigue siendo el terremoto de Lisboa de 1755, estimado entre magnitudes 8,5 y 9,0; sus efectos fueron devastadores para gran parte del suroeste ibérico. En cuanto a registros instrumentales recientes, solo dos terremotos han superado la magnitud 7: los ocurridos en Dúrcal en 1954 y Cabo de San Vicente en 1969. Así que no es Hollywood ni un paseo tranquilo por el parque.

Detección instantánea: segundos cruciales

Los terremotos no pueden preverse con exactitud temporal; sin embargo, sí pueden ser detectados con unos pocos segundos de antelación. Los sistemas de alerta temprana sísmica funcionan al medir las primeras ondas del sismo —las ondas P— que llegan antes que las ondas más destructivas. En redes tradicionales se utilizan sismómetros, mientras que en algunos países millones de teléfonos Android actúan como sensores adicionales al enviar datos al sistema cuando detectan patrones sísmicos.

Ese margen puede parecer insignificante; sin embargo, cada segundo cuenta durante un terremoto. Puede ser útil para alejarse de ventanas peligrosas, detener trenes o maquinaria o incluso para agacharse antes del impacto. No evita el sismo per se, claro está; pero puede minimizar los daños. La diferencia entre una jornada complicada y una tragedia puede ser literalmente el tiempo que tarda un móvil en vibrar.

Diferencias entre terremotos: ¿por qué algunos son más devastadores?

La magnitud por sí sola no lo explica todo. Dos seísmos con cifras similares pueden tener consecuencias muy diferentes si uno ocurre cerca de una ciudad densamente poblada o si es superficial. Venezuela ha sido testigo reciente de este contraste: dos sismos muy potentes sucedieron con apenas 39 segundos entre ellos y causaron estragos significativos tanto en infraestructuras como entre las personas afectadas.

En España, la vulnerabilidad depende considerablemente del estado del parque inmobiliario disponible, del tipo de suelo y del nivel de preparación ante estos eventos. Un temblor fuerte en una zona urbanizada podría provocar desplomes edilicios o daños estructurales severos y cortes de servicios básicos; esto resulta especialmente cierto si el epicentro está a poca profundidad. El tipo de suelo también juega su papel: las ondas sísmicas tienden a amplificarse sobre terrenos blandos y eso puede intensificar el susto sin previo aviso.