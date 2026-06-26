Que una ciudad elimine de sus anuncios las hamburguesas y los coches que funcionan con gasolina podría parecer el argumento de una serie distópica. Sin embargo, esto es precisamente lo que está sucediendo en Países Bajos, donde un conjunto de regulaciones municipales está transformando la publicidad urbana en pro del clima y la salud pública.

En los últimos años, diversas ciudades neerlandesas han aprobado normativas que prohíben anuncios de carne, combustibles fósiles, vehículos a gasolina y diésel, vuelos turísticos y cruceros en espacios públicos como paradas de autobús, vallas publicitarias y estaciones de transporte. Esta medida, aclamada por algunos como un avance hacia la sostenibilidad y criticada por otros como un “delirio climático”, plantea un debate complejo: ¿hasta qué punto puede llegar la política ambiental sin cruzar la línea hacia la censura comercial?

Ámsterdam y las ocho ciudades que han optado por decir “no” a la publicidad perjudicial para el clima

La capital neerlandesa, Ámsterdam, se ha convertido en la primera gran ciudad europea en prohibir la publicidad de carne y productos relacionados con combustibles fósiles en todos los espacios públicos gestionados por el municipio. Esta decisión, impulsada por GroenLinks y el Partido por los Animales, se aplicará a:

Vallas publicitarias

Marquesinas de autobús

Estaciones de metro y tranvía

Pantallas exteriores municipales

No obstante, esta normativa no afecta a carnicerías, restaurantes ni comercios que promocionen sus productos en sus propios escaparates, ni tampoco a medios de comunicación como prensa, radio o televisión. En otras palabras, no se prohíbe vender carne; simplemente se limita su promoción en el espacio público bajo gestión del ayuntamiento, similar a lo que ocurrió hace años con la reducción del tabaco en las calles.

Ámsterdam no está sola. La lista de ciudades que han implementado vetos similares incluye:

Haarlem

La Haya

Utrecht

Delft

Leiden

Bloemendaal

Nimega (Nijmegen)

La misma Ámsterdam

En Haarlem, pionera a nivel mundial, ya se prohibió en 2022 la publicidad de carne proveniente de ganadería industrial en espacios públicos. Posteriormente, esta medida se amplió para incluir combustibles fósiles, vuelos recreativos y pescado. En otros municipios como Bloemendaal o Nijmegen, los vetos abarcan carne, lácteos, productos que requieren combustibles fósiles, vehículos a combustión, vuelos y cruceros.

Estas restricciones forman parte de objetivos más amplios: fomentar dietas ricas en vegetales y reducir el consumo de carne un 50 % para 2050, así como alcanzar la neutralidad climática en las ciudades para ese mismo año.

La controversia ha sido objeto de análisis como el titulado “El delirio climático inunda Países Bajos: ocho ciudades prohíben anunciar carne o coches”, donde se debate si estas normativas son herramientas legítimas para combatir el cambio climático o si suponen un exceso intervencionista que afecta al mercado y a la libertad comercial.

Medio ambiente, salud y el papel de la carne y el coche

La conexión entre estas medidas y la salud va más allá del bienestar del planeta. Informes recientes emitidos por agencias internacionales y estudios médicos subrayan que:

Una dieta elevada en carne roja y procesada está asociada con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer.

El uso de transporte basado en combustibles fósiles incrementa la contaminación ambiental, lo cual está vinculado con problemas respiratorios, cardiacos e incluso millones de muertes prematuras cada año.

Por tanto, algunas ciudades abordan el tema de la carne y los coches a combustión como anteriormente se hizo con el tabaco: disminuyendo su presencia publicitaria para influir positivamente en hábitos colectivos alineados con estrategias saludables y climáticas.

La lógica es bastante clara: si un ayuntamiento tiene planes para reducir emisiones y fomentar dietas más sostenibles, resulta contradictorio que sus anuncios sigan promoviendo productos que van exactamente en sentido opuesto.

Desinformación climática: desde bulos hasta mitos persistentes

Paralelamente al endurecimiento de estas políticas, crece la preocupación por la desinformación relacionada con el cambio climático. Instituciones financieras y científicas han alertado sobre el aumento de rumores e información errónea que niega o minimiza la responsabilidad humana respecto al calentamiento global. Algunos mitos más comunes incluyen:

“El clima siempre ha cambiado; lo actual es natural”

“Un invierno frío prueba que no hay calentamiento global”

“Es falso que los humanos estén alterando el clima”

Sin embargo, la evidencia científica contradice tales afirmaciones: gran parte del calentamiento observado desde mediados del siglo XX es atribuible a las emisiones humanas derivadas principalmente de la quema de combustibles fósiles, deforestación y ciertos modelos agrícolas. Las instituciones financieras y ambientales insisten en que desmentir bulos es crucial para no retrasar soluciones necesarias como la transición energética o cambios necesarios en nuestro sistema alimentario.

Curiosamente, muchas campañas contra estas regulaciones publicitarias utilizan precisamente esos argumentos negacionistas o confusos. Así cada anuncio puede convertirse en un pequeño campo de batalla narrativo entre datos científicos verificados e intereses particulares.

Curiosidades científicas y urbanas: cuando la carne recuerda al tabaco

En medio del debate surgen algunas curiosidades que ayudan a poner las cosas en perspectiva:

Haarlem fue pionera mundial al prohibir publicidad sobre carne proveniente de ganadería industrial; mientras tanto Ámsterdam marca otro hito siendo la primera capital global que veta este tipo de anuncios en vía pública.

fue pionera mundial al prohibir publicidad sobre carne proveniente de ganadería industrial; mientras tanto Ámsterdam marca otro hito siendo la primera capital global que veta este tipo de anuncios en vía pública. La lógica aplicada a este tema recuerda mucho a las restricciones impuestas al tabaco : no se prohíbe su consumo; solo se limita su promoción dentro del espacio público gestionado por las autoridades locales para mantener coherencia con políticas sanitarias medioambientales.

: no se prohíbe su consumo; solo se limita su promoción dentro del espacio público gestionado por las autoridades locales para mantener coherencia con políticas sanitarias medioambientales. La provincia Holanda del Norte ha sido también pionera al prohibir generalizadamente anuncios sobre combustibles fósiles, carne y pescado en unas 500 marquesinas destinadas al transporte público.

ha sido también pionera al prohibir generalizadamente anuncios sobre combustibles fósiles, carne y pescado en unas 500 marquesinas destinadas al transporte público. A pesar de estas restricciones locales no se impide ver anuncios sobre hamburguesas por otros canales como móviles o televisión; aquí el foco está puesto sobre el paisaje urbano físico donde las decisiones políticas son palpables directamente desde las calles.

En resumen, entre pancartas sin coches a gasolina y marquesinas libres de filetes XXL, las ciudades neerlandesas están llevando a cabo un experimento ambicioso sobre cómo puede cambiar una sociedad cuando deja atrás aquello que más deteriora su clima y salud.

Fuentes: análisis sobre el delirio climático inunda Países Bajos: ocho ciudades prohíben anunciar carne o coches publicado en un medio económico español.