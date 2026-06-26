Pronóstico del Tiempo en España: calor estival y escasas lluvias este viernes 26 de junio de 2026

El pronóstico del tiempo para hoy en España está marcado por el calor, con un cielo que se presenta generalmente poco nuboso y una escasez notable de precipitaciones. La AEMET ha calificado este episodio como “extraordinariamente cálido” para la Península y Baleares a lo largo de esta semana.

En resumen:

Ambiente de pleno verano en el centro y gran parte del interior peninsular.

en el centro y gran parte del interior peninsular. Temperaturas máximas que superan lo habitual para esta época en numerosas zonas.

Posibilidad de tormentas únicamente en áreas interiores, siendo más probables en el norte.

Como experto en meteorología, puedo anticipar que la palabra del día es calor, y que la mayoría de los españoles pueden dejar el paraguas guardado.

Madrid y centro peninsular: calor constante y cielo despejado

En la Comunidad de Madrid, los registros de ayer ya reflejaban un ambiente claramente veraniego, con temperaturas máximas rondando entre los 32 y 34 ºC en puntos como Alcalá de Henares, Arganda del Rey o el aeropuerto. Para hoy, diferentes servicios meteorológicos indican que la capital seguirá por esta misma senda.

En Madrid , se espera una temperatura máxima de unos 33 ºC y una mínima cercana a los 22 ºC.

, se espera una y una mínima cercana a los 22 ºC. La probabilidad de precipitación es muy baja, apenas un 1 % tanto durante el día como por la noche.

La nubosidad será escasa, con porcentajes cercanos al 10‑15 %.

Rachas de viento que podrían alcanzar hasta unos 30 km/h durante las horas diurnas.

El índice de radiación ultravioleta se prevé muy alto, con valores que podrían llegar hasta 11.

En palabras sencillas: será un día soleado, muy cálido y con mínimas posibilidades de lluvia, un típico viernes madrileño ideal para disfrutar en las terrazas… siempre recordando aplicar crema solar.

En barrios como Ríos Rosas, las previsiones detalladas apuntan a un cielo parcialmente nuboso, temperaturas máximas cerca de los 31 ºC y mínimas alrededor de los 21 ºC, con vientos suaves y sin lluvia. En otras palabras, habrá calor contenido comparado con otras zonas de la región, pero igualmente veraniego.

Norte peninsular: más fresco, pero con nubes evolucionando

Mientras el calor aprieta en el centro, el norte intenta ofrecer algo de contraste.

En Navarra, AEMET pronostica para hoy:

Cielo poco nuboso, aunque con nubes bajas al amanecer en el noroeste y posibles brumas o nieblas asociadas.

Aumento progresivo de la nubosidad a partir del mediodía.

No se descarta algún chubasco aislado en las áreas del norte y noroeste.

Temperaturas mínimas sin cambios significativos; máximas descendiendo en el tercio norte, especialmente notorio en su extremo.

Viento flojo variable que irá moderándose desde el sur y sureste.

En términos prácticos: aquí se vivirá un día más llevadero, con menos calor que en el centro y algo más de actividad celeste gracias a las nubes de evolución junto con la posibilidad de algún chubasco ocasional.

Mediterráneo y este peninsular: altas temperaturas y pocas lluvias

En la costa mediterránea, las observaciones recientes indican temperaturas máximas bastante elevadas. En estaciones como Orihuela, dentro de la Comunitat Valenciana, se han registrado entre 33‑35 ºC durante los últimos días, sin lluvias significativas y con viento moderado.

La predicción semanal de AEMET para el periodo comprendido entre el 22 de junio y el 12 de julio refuerza esta tendencia:

Durante la semana del 22 al 28 de junio: temperaturas “extraordinariamente cálidas” afectando a la Península y Baleares.

Predominio generalizado del ambiente caluroso con precipitaciones escasas; se esperan tormentas sobre todo tierra adentro, particularmente en la franja central y oriental.

Por lo tanto, si hoy te encuentras por la costa mediterránea o sus alrededores, prepárate para:

Temperaturas elevadas que superan los 30 ºC en muchos casos.

Un cielo entre despejado y poco nuboso, con posibles tormentas especialmente hacia el interior.

Una clara sensación veraniega que parece adelantarse a su tiempo.

Tendencia general: llegada de la primera ola intensa de calor del verano

Según las proyecciones estacionales realizadas por AEMET, esta semana estará marcada por la primera ola intensa de calor del verano que comenzó alrededor del 21 de junio. Se espera que continúe al menos hasta el día 24, manteniendo temperaturas superiores a lo normal incluso después.

En términos prácticos para los ciudadanos:

El ambiente muy cálido persistirá en gran parte del territorio español.

Predominarán las condiciones secas con algunas tormentas dispersas en zonas interiores.

El calor será especialmente notable en el centro peninsular así como también en su mitad norte, donde superar los 30 ºC será relativamente sencillo.

Tabla resumen del pronóstico para los próximos cuatro días (Madrid)

A partir de las predicciones a quince días para Madrid y sus alrededores, podemos resumir lo previsto para hoy así como los días siguientes:

Día Máx (ºC) Mín (ºC) Estado general aproximado Viernes 26 de junio 31‑33 21‑22 Poco nuboso, calor moderado, sin lluvia Sábado 27 de junio 33 22 Ambiente soleado, incremento del calor, sin lluvias apreciables Domingo 28 de junio 34 21 Día muy cálido, cielo poco nuboso, riesgo significativo por posible calor intenso durante horas centrales Lunes 29 de junio 38 22 Jornada marcada por calor extremo, típico en ola calórica; cielo despejado y alto riesgo por radiación UV

Los datos reflejados provienen recientemente ajustados según modelos meteorológicos mesoescalares específicos para la zona madrileña, bajo lo que AEMET define como un episodio prolongado cálido.

Resumiendo funcionalmente:

Hoy es una jornada ideal para actividades al aire libre; eso sí, cuidando siempre la exposición solar.

El verdadero apretón térmico comenzará a sentirse desde este domingo y alcanzará su pico especialmente el lunes próximo cuando se prevé que las temperaturas puedan acercarse a los casi 38 ºC en Madrid.

Así que preparar sombrero, agua fresca e incluso sentido común podría ser clave para enfrentar esta ola calórica que ya asoma por España.