Pronóstico del Tiempo en España: calor estable y cielo en general despejado este sábado 27 de junio de 2026

El pronóstico del tiempo para este sábado 27 de junio de 2026 deja claro lo que nos espera: calor, cielos despejados y escasas probabilidades de lluvia.

Después de varios días con ambiente estival, el interior peninsular vuelve a acaparar la atención. Las temperaturas superarán los 35 ºC en numerosas localidades, y se han emitido avisos amarillos por calor en ciertas áreas del valle del Ebro y la Meseta Sur.

Según los datos proporcionados por AEMET, así como por otros portales especializados y resúmenes recientes, se mantiene un sistema de altas presiones que trae cielo despejado o poco nuboso, con lluvias muy poco probables. Solo se prevén algunas tormentas aisladas en las montañas del este peninsular.

Madrid: calor seco y sin rastro de lluvia

En Madrid, hoy será un día típicamente veraniego, perfecto para disfrutar de una terraza… siempre que haya sombra disponible.

Temperatura máxima prevista: 35 ºC .

. Temperatura mínima: 22 ºC .

. Probabilidad de lluvia: 0 % durante el día.

durante el día. Nubosidad: alrededor del 30–40 %, predominando el cielo poco nuboso la mayor parte del tiempo.

Las últimas mediciones de AEMET indican que las temperaturas han superado los 32–33 ºC en la Comunidad de Madrid, con un ambiente seco y casi ninguna precipitación. Esto coincide con la previsión para hoy: calor sostenido y escasas nubes.

Interior peninsular: el calor manda

El interior de España se lleva gran parte del protagonismo:

En áreas como la Meseta y el valle del Ebro, localidades como Zaragoza alcanzarán máximas cercanas a 38 ºC , con avisos amarillos por riesgo de calor.

alcanzarán máximas cercanas a , con avisos amarillos por riesgo de calor. En ciudades del interior como Cuenca, las temperaturas rondarán los 33–34 ºC como máximo, mientras que las mínimas estarán entre 17–18 ºC, con cielos poco nubosos.

El ambiente se caracteriza por:

Cielo despejado o poco nuboso durante gran parte del día.

Lluvias muy limitadas, solo posibles tormentas aisladas por la tarde en zonas montañosas del este.

En definitiva, será un día caluroso, esos en los que el aire acondicionado se convierte en un compañero indispensable.

Costa mediterránea y sur: calor más húmedo, pero estable

En la costa mediterránea y el sur peninsular, el pronóstico del tiempo también refleja estabilidad:

En Málaga , se prevé un 0 % de posibilidad de lluvia , con máximas alcanzando los 29 ºC y mínimas alrededor de 23 ºC .

, se prevé un , con máximas alcanzando los y mínimas alrededor de . La nubosidad será baja, situándose entre el 10–15 %, con cielo despejado o poco nuboso casi todo el día.

Otras zonas del sur y Mediterráneo presentan:

Máximas entre 30–35 ºC, pudiendo ser algo más elevadas en el interior de Andalucía .

. Noches cálidas, donde las mínimas pueden acercarse a los 25 ºC en áreas costeras.

La combinación del calor junto a una mayor humedad generará una sensación térmica superior a lo que marcan los termómetros en muchos lugares.

Norte peninsular y Navarra: más suave, pero con sol

En el norte, aunque el calor no aprieta tanto, el ambiente es claramente veraniego:

En Navarra , los datos para hoy muestran temperaturas superiores a 30 ºC a media tarde, bajo un cielo soleado y apenas 0,1 mm de lluvia registrados en las últimas 24 horas.

, los datos para hoy muestran temperaturas superiores a 30 ºC a media tarde, bajo un cielo soleado y apenas 0,1 mm de lluvia registrados en las últimas 24 horas. En las regiones del Cantábrico y Galicia, las previsiones apuntan a temperaturas más moderadas con presencia ocasional de nubes bajas o brumas matinales; sin embargo, hay tendencia hacia un cielo poco nuboso.

En términos generales:

Las temperaturas serán algo más suaves que en el interior pero seguirán siendo superiores a lo habitual para esta época según las proyecciones semanales.

Las lluvias serán escasas; dominará el tiempo estable.

Islas Baleares y Canarias: calor controlado y pocas lluvias

En las Illes Balears, los últimos informes diarios indican máximas frecuentes entre 33 y 36 ºC, sin lluvias significativas y con viento moderado. Para hoy se espera:

Cielo poco nuboso o despejado.

Máximas entre 30–34 ºC y mínimas ligeramente por encima de 20 ºC.

En Canarias, las proyecciones semanales sugieren temperaturas algo más frescas de lo normal para este periodo estival; aun así, se mantendrá un ambiente veraniego con lluvias escasas. Predominará:

Cielo con intervalos nubosos al norte de las islas mientras que habrá más sol al sur.

Viento moderado desde el norte sin fenómenos adversos destacados según las previsiones generales.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días (referencia Madrid)

A modo orientativo y tomando como base la previsión consolidada para Madrid y su entorno central, la evolución esperada es la siguiente:

Día Situación general Máxima (ºC) Madrid Mínima (ºC) Madrid Lluvia estimada Sábado 27 Cielo poco nuboso, calor intenso 35 22 0 mm Domingo 28 Soleado, calor similar o ligeramente mayor 36 23 0 mm Lunes 29 Soleado, calor sostenido 36 22 0 mm Martes 30 Soleado, posible incremento del calor 38 24 0 mm

Los datos provienen de previsiones recientes para la España peninsular y central. Se anticipa un aumento progresivo de las temperaturas junto a un predominio del tiempo estable sin lluvias hasta al menos mediados de semana.

Así que si tus planes incluyen salir a la calle o disfrutar en una terraza durante estos días soleados, no olvides buscar sombra… ¡y tener agua bien fría a mano!