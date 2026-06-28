Pronóstico del Tiempo en España: calor, tormentas y contrastes este 28 de junio de 2026

Este domingo, el tiempo en España presenta un claro carácter veraniego. Se espera mucho calor en gran parte del territorio nacional, aunque también se activarán chubascos y tormentas por la tarde en diversas zonas del interior y del norte.

La AEMET había anticipado que esta semana las temperaturas altas continuarían y que habría probabilidades de tormentas en ciertas áreas interiores; lo que se cumple a la perfección hoy.

De acuerdo con el pronóstico nacional, se prevén temperaturas muy elevadas, superando los 34‑36 ºC, en gran parte del sur y sureste peninsular, así como en el nordeste y las Baleares, donde algunas áreas podrían alcanzar los 37‑38 ºC. Por otro lado, la tarde promete ser movida con la llegada de chubascos y tormentas fuertes en varias provincias del norte y del este, con riesgo local de granizo.

Madrid: calor contenido y lluvia ligera

En Madrid, la jornada se presenta calurosa pero sin excesos:

Máxima : 32 ºC

: 32 ºC Mínima : 22 ºC

: 22 ºC Cielos con intervalos nubosos

Precipitaciones ligeras, especialmente por la tarde

Viento del suroeste a unos 10 km/h

Así que hoy tenemos una jornada típica de finales de junio: calor que se hace sentir, algo de nubosidad y la posibilidad de esas lluvias que refrescan menos de lo deseado. El contexto proporcionado por AEMET para estos días indica que las temperaturas se mantendrán por encima de lo habitual en el interior, y hoy no será la excepción.

Zonas donde la tarde se complica: tormentas y granizo

El pronóstico nacional resalta que hoy el clima estará marcado por chubascos y tormentas fuertes, especialmente durante la tarde.

Las regiones más afectadas incluyen:

Álava , Navarra , La Rioja

, , Soria y otras partes de Aragón

y otras partes de Interior de Comunidad Valenciana y Región de Murcia

En La Rioja, AEMET anticipa chubascos y tormentas durante la segunda mitad del día, con nubes de evolución que provocarán un descenso notable en las temperaturas máximas. Allí las temperaturas oscilarán según localidades entre:

Calahorra : 19 / 34 ºC

: 19 / 34 ºC Haro : 19 / 31 ºC

: 19 / 31 ºC Logroño: 20 / 33 ºC

Además, los mapas de riesgo divulgados en redes sociales indican la posibilidad de granizo grande en áreas donde podría haber impactos significativos en el interior norte y este peninsular. Así que es mejor evitar dejar el coche al aire libre bajo un cumulonimbo decidido.

Sur peninsular: pleno verano y sol casi garantizado

En el sur peninsular, el verano se siente con fuerza. En Sevilla, por ejemplo, la previsión para hoy indica:

Máxima : 36 ºC

: 36 ºC Previsión de lluvia: 1 %

Cielos prácticamente despejados (0 %)

Ráfagas de viento que pueden alcanzar los 33 km/h

Índice de radiación ultravioleta que podría llegar a 11

Durante el día habrá sol intenso junto a un calor apabullante; ya por la noche, las temperaturas descenderán a unos agradables 20 ºC, sin posibilidad de precipitación ni nubes. Un verano tal cual: paraguas guardado, sombrero puesto y crema solar lista.

Nordeste y valle del Ebro: calor y atención a chaparrones

El nordeste peninsular también experimentará un ambiente caluroso, con máximas que superan los 30 ºC. En Zaragoza, el pronóstico para hoy revela:

Máxima : 32 ºC

: 32 ºC Mínima: 20 ºC

Estos valores encajan dentro del patrón descrito por AEMET para esta semana: temperaturas por encima del promedio en el interior con opción a encontrar alguna tormenta aislada en zonas montañosas del este. Sin duda, una combinación perfecta para que ni siquiera el cierzo logre solucionar todo.

Tendencia general: final de junio con calor alto y tormentas interiores

La predicción semanal emitida por AEMET hasta hoy 28 de junio resume bien la situación:

Temperaturas altas predominantes en gran parte de la Península , sobre todo en zonas interiores.

, sobre todo en zonas interiores. Las precipitaciones, aunque escasas en general, tendrán potencial para generar chubascos tormentosos en puntos del interior.

Se prevé una creciente incertidumbre al final de junio; pero lo cierto es que el calor seguirá siendo el protagonista.

Por tanto, podemos esperar estabilidad relativa con sol radiante como base principal e incursiones tormentosas vespertinas para darle algo más de emoción al mapa meteorológico.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días (España)

La siguiente tabla ofrece un resumen sobre la tendencia general prevista para hoy y los próximos tres días en todo el territorio español. Combina datos proporcionados por AEMET junto a un modelo de previsión a corto plazo.

Día Temperatura típica interior (máx/mín) Fenómeno dominante Riesgo destacado Dom 28 Jun 35 ºC / 22‑23 ºC Calor, chubascos y tormentas vespertinas Posibles tormentas fuertes en norte y este; riesgo de granizo Lun 29 Jun 35 ºC / 22 ºC Posibilidad de lluvia moderada a intervalos, calor persistente en otras áreas Localmente posibles chubascos dentro; calor continuado Mar 30 Jun 37 ºC / 23 ºC Ambiente muy cálido; escasas precipitaciones Temperaturas muy elevadas previstas para sur y este; posibles alertas por calor Mié 1 Jul 38 ºC / 24 ºC Predominio del sol junto a intenso calor Máximas cercanas a los 38 ºC en varias zonas del sur y valle del Ebro

Los valores reflejados son representativos de rangos típicos peninsulares (no limitados a un único municipio) además de mostrar una clara tendencia al aumento progresivo del calor detectada por las previsiones automáticas hacia finales de junio e inicios julio.

Para concluir sobre los próximos días: