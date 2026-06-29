Pronóstico del Tiempo en España: calor, lluvias y tormentas este lunes 29 de junio de 2026

El pronóstico del tiempo para este lunes en España promete ser agitado: se prevé calor intenso en muchas áreas del sur y centro, lluvias en el Cantábrico y tormentas que podrían afectar a varias localidades del este peninsular.

Además, se han emitido avisos por temperaturas elevadas tanto en el sur como en el centro de la península. En Canarias, también se esperan vientos fuertes y altas temperaturas.

Lo más relevante del día

En el Cantábrico , se anticipan lluvias intensas.

, se anticipan lluvias intensas. Las provincias de Girona y Teruel podrían experimentar tormentas.

y podrían experimentar tormentas. En Andalucía , el mercurio podría alcanzar los 39 °C.

, el mercurio podría alcanzar los 39 °C. Para Navarra , la AEMET informa de cielos despejados en la Ribera del Ebro, nubosidad en el norte, lluvias débiles por la mañana y un descenso de las temperaturas.

, la AEMET informa de cielos despejados en la Ribera del Ebro, nubosidad en el norte, lluvias débiles por la mañana y un descenso de las temperaturas. En Madrid, los últimos datos de la AEMET reflejan ya valores elevados, con máximas que han registrado hasta 36,3 °C recientemente.

Madrid y el centro peninsular

En Madrid, la ola de calor sigue siendo protagonista. Se prevé que el termómetro marque hasta los 36 °C, conforme al antetítulo mencionado y a los últimos registros de la AEMET para esta comunidad.

Máxima prevista/referida: 36 °C

36 °C Ambiente: muy caluroso durante las horas centrales del día

muy caluroso durante las horas centrales del día Sensación: un verano implacable que invita a buscar sombra como si fuera una competencia

Norte, interior y este: donde pueden llegar las lluvias o tormentas

La inestabilidad se concentra especialmente en el norte y este peninsular. Tutiempo señala para hoy lluvias en el Cantábrico junto con tormentas en Girona y Teruel. La AEMET también indica que en Navarra habrá nubosidad, brumas, nieblas y lluvias débiles en la vertiente cantábrica.

Por otro lado, la AEMET resalta que durante la semana del 29 de junio al 5 de julio las temperaturas seguirán por encima de lo habitual, con posibilidad de tormentas en áreas del interior peninsular, sobre todo en regiones centrales y orientales.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días

Día Situación general Temperaturas Riesgos o fenómenos Lunes 29 Calor intenso en el centro y sur; lluvias en el norte Muy altas en muchas zonas, hasta 39 °C en Andalucía Lluvias, tormentas y avisos por calor Martes 30 Persistencia del calor con algo de inestabilidad interior Por encima de la media Posibles tormentas en zonas interiores Miércoles 1 Ambiente aún muy cálido Valores altos sin alivio evidente Inestabilidad puntual en áreas del centro y este Jueves 2 Continúa el patrón estival Calor sostenido Chubascos o tormentas aisladas en zonas montañosas e interiores

Resumen por zonas

Cantábrico: más nubosidad y precipitaciones, con un ambiente menos bochornoso que el resto del país.

más nubosidad y precipitaciones, con un ambiente menos bochornoso que el resto del país. Centro peninsular: calor intenso con cielos poco generosos, salvo algunas evoluciones diurnas específicas.

calor intenso con cielos poco generosos, salvo algunas evoluciones diurnas específicas. Este peninsular: atención a las tormentas, especialmente en localidades como Girona y Teruel .

atención a las tormentas, especialmente en localidades como y . Sur: calor extremo, con máximas que pueden llegar a los 39 °C en Andalucía .

calor extremo, con máximas que pueden llegar a los 39 °C en . Canarias: alertas por viento fuerte y altas temperaturas.

Qué esperar durante las próximas horas

Si resides en el norte, será prudente llevar paraguas “por si acaso”, aunque estemos ya en junio.

Para quienes estén en el centro o sur, lo mejor será buscar agua, sombra y evitar salir durante las horas más calurosas.

Los habitantes del este deben estar preparados para posibles tormentas rápidas y algún estruendo eléctrico durante la tarde.

Datos clave del día