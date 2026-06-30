Pronóstico del Tiempo en España: calor, tormentas y contrastes este 30 de junio de 2026

El tiempo en España hoy se presenta con un claro guion veraniego: calor intenso en gran parte del interior, un ambiente más suave y a ratos nublado en el norte, además de tormentas por la tarde en áreas del este peninsular, especialmente cerca de las montañas.

Los modelos y la previsión de AEMET indican que será una jornada de estabilidad relativa en la mayoría del país, bajo la influencia de un anticiclón, aunque con diferencias notables entre regiones. El protagonista indiscutible: las temperaturas elevadas, que siguen la tendencia de un mes de junio algo más cálido de lo habitual en buena parte de España.

Así que, si buscas un pronóstico del tiempo para hoy, 30 de junio de 2026, vamos al grano. Sin rodeos pero con un toque de humor meteorológico; porque afrontar la canícula se lleva mejor con información y una pizca de ironía.

El termómetro manda: calor intenso en el interior

En el interior peninsular hoy nos enfrentamos a un día donde las “sombras son tesoros”:

En el centro, se prevé que Madrid alcance los 36 ºC de máxima y 21 ºC de mínima , según los datos proporcionados por portales especializados como Tutiempo.

alcance los , según los datos proporcionados por portales especializados como Tutiempo. En Extremadura , las advertencias son claras: Badajoz podría llegar a los 41 ºC y Cáceres rondará los 39 ºC , con mínimas que superarán los 20 ºC. Un día para recordar por su calor.

, las advertencias son claras: podría llegar a los y rondará los , con mínimas que superarán los 20 ºC. Un día para recordar por su calor. El panorama general para junio ha estado marcado por temperaturas por encima de lo normal en gran parte de la Península y las Baleares, según análisis mensuales realizados por portales como Eltiempo.es.

Si trabajas al aire libre o te toca conducir a mediodía, hoy es recomendable:

Evitar las horas centrales del día.

Mantenerte bien hidratado (el café no cuenta).

Buscar sombra como si fuera un tesoro.

En varias áreas del interior la sensación será de calor fuerte y persistente durante la tarde. Las noches, especialmente en algunos puntos del sur, se asemejarán a lo que se conoce como noches tropicales, con mínimas que no bajarán de 20 ºC.

Norte y área cantábrica: nubes, algo de lluvia y calor más contenido

Mientras el interior está al rojo vivo, el norte juega en otra liga:

En el Cantábrico y partes de Galicia , la previsión indica nubes bajas y precipitaciones débiles , sobre todo durante la primera mitad del día.

y partes de , la previsión indica y , sobre todo durante la primera mitad del día. Allí, las temperaturas se mantendrán más moderadas, muy por debajo de los 40 ºC esperados en ciertas zonas del interior peninsular estos días, según análisis meteorológicos nacionales.

En resumen: al norte le toca paraguas ligero por la mañana y manga corta por la tarde. Un día bastante típico para principios del verano atlántico.

Mediterráneo y este peninsular: sol, calor y ojo a las tormentas vespertinas

El este peninsular presenta un guion algo más complicado:

La mañana llegará con cielos poco nubosos o nublados altos , ambiente cálido y bastante sol.

, ambiente cálido y bastante sol. Por la tarde se espera el desarrollo de nubes convectivas en zonas del sistema Ibérico , este de Castilla-La Mancha , interior de la Comunidad Valenciana , este de Andalucía y norte de Murcia , donde podrían producirse chubascos y tormentas localmente intensas.

, este de , interior de la , este de y norte de , donde podrían producirse chubascos y tormentas localmente intensas. Estas tormentas podrían ir acompañadas por rachas intensas de viento e incluso granizo en áreas montañosas o cercanas.

Traducción práctica: mañana ideal para playa o terraza tranquila en el Mediterráneo. Sin embargo, si te encuentras tierra adentro o cerca montañas, es mejor estar atento al cielo a partir de media tarde.

Islas Baleares y Canarias

En Baleares , la tendencia general para junio ha sido hacia un ambiente más cálido de lo habitual , con pocas anomalías respecto a lluvias. Hoy se espera que continúe esta línea: mucho sol, calor considerable y viento moderado ocasionalmente.

, la tendencia general para junio ha sido hacia un ambiente , con pocas anomalías respecto a lluvias. Hoy se espera que continúe esta línea: mucho sol, calor considerable y viento moderado ocasionalmente. En Canarias, la previsión nacional sugiere intervalos nubosos en las vertientes norteñas de las islas más elevadas. En contraste, cielos más despejados se prevén para el sur, con temperaturas ligeramente ascendentes en zonas interiores.

En resumen: verano bastante estándar en ambos archipiélagos, con matices locales derivados de brisas y nubosidad baja.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días

A continuación se presenta una tabla orientativa sobre el conjunto del clima esperado para España, tomando como referencia el comportamiento medio anticipado en zonas representativas (interior peninsular, norte y Mediterráneo), basado en las tendencias señaladas por AEMET y otros servicios meteorológicos a varios días vista.

Día Interior peninsular (ej. Madrid) Norte (ej. Bilbao/Galicia) Mediterráneo (ej. Valencia/Murcia) Comentario rápido Hoy, martes 30 Máx ~36 ºC, mín ~21 ºC; cielos poco nubosos, intenso calor Temperaturas suaves; algo de lluvia débil y nubes bajas Mucho sol; calor; riesgo elevado de tormentas vespertinas en interior Verano claramente marcado en el interior Miércoles 1 Máx ~37 ºC, mín ~22 ºC; ambiente muy cálido y seco en muchas regiones Cielos variables; posibles lloviznas débiles en el Cantábrico Tiempo estable; calor persistente; tormentas aisladas posibles en montaña Se mantiene el calor Jueves 2 Ligero descenso térmico (en torno a 34 ºC en Madrid); sigue el calor aunque menos extremo Situación similar; nubosidad con lluvias débiles al norte Sol brillante; temperaturas cálidas; menor actividad tormentosa Respiro térmico relativo Viernes 3 Repunte térmico nuevamente cercano a los 36 ºC en el centro Más fresco que el interior; nubosidad procedente del norte Ambiente veraniego; posibles tormentas dispersas por la tarde hacia el este Continúa la tónica: calor + tormentas

Las cifras varían según localidad, pero queda claro cuál es la tendencia general: calor sostenido en el interior, temperaturas más frescas al norte y riesgo elevado de tormentas vespertinas en el Mediterráneo.

Consejos rápidos para hoy

En Madrid , así como también en Extremadura e interior andaluz e incluso valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, el calor aprieta: ropa ligera es clave. Mantén agua siempre cerca e identifica a personas vulnerables para prestarles atención.

, así como también en Extremadura e interior andaluz e incluso valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, el calor aprieta: ropa ligera es clave. Mantén agua siempre cerca e identifica a personas vulnerables para prestarles atención. Para quienes estén por el Cantábrico o Galicia, hoy invita más a llevar chaqueta ligera por la mañana que a utilizar abanicos: lloviznas serán compañeras durante las primeras horas.

o Galicia, hoy invita más a llevar chaqueta ligera por la mañana que a utilizar abanicos: lloviznas serán compañeras durante las primeras horas. Si planeas ir a la montaña o al interior del este peninsular esta tarde, mantente alerta ante posibles tormentas: no es un buen momento para estar expuesto a crestas altas.

Así que hoy el tiempo en España es una mezcla entre horno ardiente en el interior, nevera suave al norte e incluso una cocina eléctrica cargada con tormentas hacia el este. Escoge bien tu “clima del día”… o tu aire acondicionado.