La bacteria carnivora que asusta a Europa y se asoma en las costas españolas

El mar evoca vacaciones, salitre y chapuzones, pero también alberga una bacteria que avanza con el calor: Vibrio, conocida de forma sensacionalista como “carnívora” debido a su potencial para provocar infecciones devastadoras en ciertos casos.

En España, su presencia ya genera inquietud en diversas zonas costeras, abarcando el Mediterráneo, el Cantábrico y Canarias, aunque el riesgo general para la población sigue siendo bajo.

La preocupación no surge de la nada. El incremento de la temperatura del agua y cambios en la salinidad son factores que propician la proliferación de estas bacterias en aguas costeras y salobres, ambientes que se vuelven más acogedores para ellas durante el verano. En otras palabras: mientras los bañistas buscan sombra, Vibrio encuentra su lugar ideal.

Qué es exactamente y por qué se habla tanto de ella

Vibrio no es una única bacteria, sino un género compuesto por varias especies. Entre las más relevantes desde el punto de vista sanitario en Europa se encuentran Vibrio vulnificus, Vibrio parahaemolyticus y algunas variantes de Vibrio cholerae. La mayoría no representa un peligro serio, pero ciertas cepas pueden ocasionar problemas graves, especialmente si acceden al organismo a través de dos vías específicas: el consumo de marisco crudo o poco cocinado y el contacto de heridas abiertas con agua contaminada.

El término popular “bacteria carnívora” no implica que “se coma” la carne como si fuera un argumento sacado de una película de serie B. Lo que sucede es que, en casos concretos de infección, puede originar fascitis necrosante, una destrucción rápida del tejido blando alrededor de la herida. Esta evolución puede llevar a complicaciones severas como la sepsis, e incluso a amputaciones en los casos más extremos.

Cómo se reconoce una infección

Los síntomas varían según cómo haya ingresado la bacteria al organismo. Si lo hace por vía alimentaria, suelen manifestarse en las primeras 24 horas:

dolor abdominal

diarrea acuosa

náuseas y vómitos

fiebre

escalofríos

En muchos casos, este cuadro dura alrededor de tres días y se resuelve sin necesidad de tratamiento específico. Sin embargo, si la infección proviene de una herida, el panorama cambia radicalmente: aparecen enrojecimiento, hinchazón y dolor en la zona afectada, y la evolución puede ser rápida si no se actúa con prontitud.

Las personas con enfermedad hepática, diabetes, cáncer, infección por VIH, inmunosupresión o edad avanzada tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones graves. También aquellos que han pasado por cirugía gástrica recientemente.

Dónde está el foco en Europa y qué pasa en España

La inquietud ha aumentado en el Báltico y el mar del Norte, donde las condiciones térmicas y la baja salinidad favorecen notablemente a Vibrio vulnificus. Sin embargo, esta bacteria no se limita al norte; también ha sido detectada en el Mediterráneo, el Cantábrico y Canarias.

De acuerdo con un análisis citado por medios europeos, el riesgo incrementa durante episodios de calor intenso y en aguas costeras poco profundas. A esto se suma que la llegada de productos pesqueros importados también puede introducir riesgos alimentarios si no se manipulan o cocinan adecuadamente.

Qué recomiendan los expertos para evitar sustos

Las recomendaciones son simples, pero es esencial tomarlas seriamente, sobre todo si hay una herida reciente o problemas de salud:

Situación Medida práctica Herida abierta Evitar bañarse en aguas cálidas o salobres Consumo de marisco Cocinar bien, especialmente ostras y bivalvos Tras un corte en la playa Lavar inmediatamente con agua limpia y vigilar signos de infección Personas vulnerables Tomar precauciones extremas y consultar ante fiebre, dolor o enrojecimiento

Lo clave es no dramatizar, pero tampoco dejar nada al azar. Una pequeña herida mal atendida podría convertirse en el pasaporte que estaba esperando Vibrio.

Curiosidades que no salen en el parte médico